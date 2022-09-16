Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının jeostratejik seyri

Doç. Dr. Eldar Hasanoğlu

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi

27 Eylül 2020’de başlayan 2. Dağlık-Karabağ Savaşı yaklaşık iki ay sürmüş ve 9 Kasım 2020’de Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Azerbaycan ve Ermenistan cumhurbaşkanları nezdinde arabuluculuğu ile sona ermiştir. Bu savaş Azerbaycan’ın açık zaferi ile neticelenmiş, işgal edilmiş toprakların iade edilmesi üzerine taraflar arasında ittifak sağlanmıştır.

ERİVAN’IN İLKESİZ TUTUMU

Ermenistan savaşın net bir sonuçla kaybedeni olsa da 2021 Haziran seçimlerinde Nikol Paşinyan’ın seçimi tekrar kazanması, ülke nüfusunun aslında Karabağ’daki yenilgiyi kabullendiğini ortaya koymuştur. Bu tablo, ekonomik çöküş başta olmak üzere pek çok alanda ciddi krizlerle boğuşan ülkenin bir an önce bu darboğazdan kurtulma isteğinin sonucunu yansıtmaktadır. Bu şartlar, Azerbaycan açısından uzun vadeli politikalar belirleme için elverişli bulunmuş ve uyguladığı bazı ambargoları esnetebileceğinin sinyallerini vermiştir. Azerbaycan’ın bu yaklaşımının Ermenistan’ı dışarıdan yönlendirmeye çalışan Ermeni Diasporası ile bazı büyük devletlerin bölgedeki oyun kurucu politikalarını boşa çıkarmaya yönelik olduğu ifade edilebilir. Ancak Ermenistan’ın üstlendiği bazı sorumlulukları hala yerine getirmemesi, bu sürecin kolay geçmeyeceğine işaret etmektedir.

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13 Eylül’de, savaşın ikinci yıldönümüne az bir zaman kala Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın saldırılarına karşı koyması sonucunda taraflar arasında çatışmalar şiddetlenmiştir. Her iki taraftan hayatını kaybedenlerin toplam sayısının yüzü aştığı ifade edilmektedir. Uluslararası kuruluşlardan taraflara çatışmayı durdurma çağrıları yapılsa da çatışmanın seyrinin nasıl olacağı şimdilik belirsizliğini korumaktadır. Bu belirsizliğin ana sebebi, anlaşma imzalanmasından sonra geçen iki yıl zarfında Ermenistan’ın sergilediği ilkesiz tutum ve bunun karşısında Azerbaycan’ın geri adım atmayıp haklı konumunu savunma azmidir.

İLLUSTRASYON: nCEMİLE AĞAÇ YILDIRIM

JEOSTRATEJİK KONUMLANMALAR

2. Dağlık-Karabağ Savaşı sonrasında Kafkaslardaki jeostratejik dengelerde yeni bir safha açılmıştır. Bu yeni tablonun parlayan yıldızları Azerbaycan ile Türkiye’dir. Türkiye, zafere giden yolda Azerbaycan’ın yanında olduğunu net bir şekilde deklare etmiş ve gereken desteği ortaya koymuştur. Bu desteğin Azerbaycan halkına ve ordusuna sağladığı moral ve motivasyon, verilen fiili yardım boyutlarının çok ötesinde olmuştur. Yerli ve yabancı medya kuruluşlarına verdiği röportajlarında bizzat Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sn. İlham Aliyev tarafından da dile getirilen bu destek, her iki ülke yönetimini ve halkını daha da yakınlaştırarak perçinlemiş ve bir millet iki devlet tarihi şiarının fiili yansıması olmuştur. Devam eden süreçte Azerbaycan yönetimi bölgenin kalkındırılması bağlamında ciddi adımlar atarken Türkiye’nin tecrübesinden faydalanmayı elverişli bulmuş, Türkiye imtiyazlı bir konuma yerleştirilmiştir.

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Savaş döneminde bölgenin diğer kuvvetli devleti İran’ın sergilediği tutum Azerbaycan halkı ve yönetimi nezdinde hoşnutlukla karşılanmamıştır. Görünen o ki Azerbaycan nüfusunun çoğunluğunun Şii mezhebinde olması, bir İslam cumhuriyeti iddiasını taşıyan ve aynı mezhepten olan İran’ın Ermenistan’la ilgili politikasında pek etkili olmamıştır. Hem savaş sırasında hem zaferden sonra ortaya koyduğu söylem ve eylemler beklentilerle uyuşmadığı için İran, Azerbaycan’ın Şii nüfusu nezdinde ciddi itibar kaybına uğramıştır. İran bu tutumunu İsrail’in Azerbaycan topraklarında mevzilendiği ve kendisine tehlike arz ettiği iddiasıyla açıklamaya çalışsa da gerçekten uzak olan bu izahlar tatmin edici bulunmamış ve oluşan tepkiyi yatıştırmaya yetmemiştir. İran’da eğitim almış birtakım Şii mollalar ve kanaat önderlerinin de yeri geldikçe İran’ın tavrını açıkça eleştirmeleri, İran’ın ihraç ettiği mezhep kültürünü kontrol etmedeki zaafiyetini ve giderek bu etki faktörünü kaybedeceğini de ortaya koymuştur.

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MUHTEMEL KAZANIMLAR

2020’de Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşma sağlansa da geçen iki yıl içerisinde taraflar arasında ufak çaplı çatışmaların yaşandığı bilinmektedir. Ancak 13 Eylül’de Ermenistan ordusunun kalkıştığı geniş çaplı saldırıya Azerbaycan ordusunun karşı koyması sonucunda çatışma büyümüş ve ciddi bir hal almıştır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı net bir şekilde savaştan geri adım atılmayacağı ve Ermenistan’a ağır darbe indirileceği beyanında bulunmuştur. Dolayısıyla mevcut durum bölgede yeni dengelerin oluşma ihtimalini ve bu yeni tabloda bazı tarafların kazançlı çıkacağını ortaya koymaktadır.

Askeri, ekonomik vs. şartlar, bu savaşın da iki yıl önceki gibi Azerbaycan’a farklı kazanımlar sağlayacağını söylemeye imkân vermektedir. Öte yandan, bu savaşın bölgedeki aktörlerinden olan Rusya’yı güçsüzleştirmeyi ya da Ermenistan ile Rusya ilişkilerinde derin yaralar açmayı hedeflemesi de olasılıklar arasındadır. Şayet Rusya Ermenistan’ın yanında konumlanırsa Türkiye ile karşı karşıya gelme durumunda Rusya’nın hayli yıpranacağı, aksi takdirde Ermenistan’ın Rusya’dan uzaklaşıp ABD ve Fransa’nın baskın bir şekilde etkisine gireceği senaryosu Batı’nın kazanımı olarak değerlendirilebilir. Oysaki Ermenistan ile Rusya çözümü dışarıda arayanlara ve lobicilere fırsat vermeyip durumu yerel çıkarlar doğrultusunda koordine etmek isterse Azerbaycan ve Türkiye’yi de içeren bir diplomasi masası oluşturarak kurulan bu oyunu bozabilir, durumdan az zararla kurtulabilirler. Ayrıca, İran eski söylemleri ve eylemlerinden vazgeçerek net bir şekilde kayıtsız şartsız Azerbaycan’ın yanında olduğunu ve Ermenistan’ı desteklemediğini deklare etmesi ve bunu fiili olarak sergilemesi durumunda, Azerbaycan halkı nezdinde kaybettiği sempatiyi geri kazanma imkânına kavuşabilecektir. Bu tutum İran yönetimine kendi topraklarındaki yaklaşık 35 milyonluk Türk’ün desteğini de temin edecektir.