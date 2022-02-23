​BAE’den Türk heyetine göz alıcı karşılama töreni

Havvanur Fadila

Gazeteci / Dubai

Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi ile ikinci büyük emirliği Dubai, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki Türk heyetini ağırladı. Birleşik Arap Emirlikleri’nin Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Abu Dabi’nin Emiri olan Şeyh Halife, 2014 yılında geçirdiği felç ve yıllardır devam eden rahatsızlıkları nedeniyle uzun süredir kamuoyunun karşısına çıkmadığı için bu ziyarette de gözlerden uzaktı. Türk heyetini havalimanında Abu Dabi Veliaht Prensi ve aynı zamanda ülkenin fiilî yöneticisi Muhammed

bin Zayed karşıladı.

ON YIL SONRA HER YER KIRMIZI BEYAZ

El Vatan Sarayı’ndaki karşılama töreninde iki ülkenin millî marşları askeri bando tarafından çalınırken, Abu Dabi sokakları ve önemli binaları Türk bayrakları ile donatılmıştı. Gösteri uçakları da gökyüzünü al bayrağın kırmızı-beyazına boyadı. Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi Türk heyeti için en üst düzeyde karşılama töreni düzenlerken, Dubai de kendi hazırlıklarını yapmıştı. Dünyanın en uzun binası olan ve Dubai hükümetinin başka ülkelerin millî günlerini kutlamak gibi siyasi mesajlar vermek için de kullandığı Burj Halife Türk bayrağı ile donatıldı, binanın her zaman kalabalık olan izleyici kitlesine de aynı anda İstiklal Marşı dinletildi. Trafikte bilgilendirme amaçlı bulunan panolara bile Türkçe “Türkiye Cumhurbaşkanı’nı BAE’de ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” mesajları yansıtıldı. Emirlikler’in “yumuşak güç” olarak kullandığı medya da kendine düşen görevi yaptı; Emirlikler medya ajansı WAM’ın Türkçe sayfasında Emiratiler Türkçe mesajlar seslendirdi, meşhur şarkıcıları Hüseyin el-Casmi’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleşen “Beraber yürüdük biz bu yollarda” şarkısını seslendirdiği klibi yayınladı.

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Yaklaşık 10 yıl süren anlaşmazlığın böyle coşkulu bir karşılama töreniyle sona ereceğini kimse beklemiyordu. Burj Halife’de her ülkenin millî günü bayrağı yansıtılarak ve kutlama mesajı yayımlanarak kutlanırken, Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayan Türkler Türkiye’nin millî bayramlarının bunca yıl es geçilmesine alışmıştı… Son ziyaretin üstünden geçen dokuz yıl boyunca pek görülmeyen Türk bayrağı iki günde ülke çapında her köşe başında görülünce, herkes şaşırdı. Mesajlaşma gruplarında ve sosyal medyada BAE binalarına yansıtılan şanlı al bayrağın görüntüleri gururla paylaşıldı. Bayrağına âşık Türklerin kalbini çalmak işte böyle kolaydı ve Emiratiler dersine çalışmıştı.

HALKTAN ERDOĞAN’A BÜYÜK İLGİ

Yabancı lider trafiği yoğun olan Abu Dabi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı gerçekten eşine az rastlanır bir törenle karşıladı. Bir yandan Türk heyetini memnun etmek için aşırılıklara başvurmaktan çekinmeyen Abu Dabi ve Dubai hükümetleri, bir yandan da ülkelerindeki Erdoğan hayranlığını gayriresmî yoldan öğrenmiş oldu. Günlük ortalama 300.000 ziyaretçisi olan Expo 2020, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaret ettiği ve Türkiye için millî gün ilan ettikleri 15 Şubat’ta 2 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Bu sayı ülke sakinlerinin beşte biri demek. Perde arkasından Türk tarafına bu kadar ziyaretçiye karşı yeterli güvenlik sağlayamayacaklarını bile itiraf ettiler, neyse ki ziyaret olaysız tamamlandı. Yine de olaysız ifadesine burada bir parantez açmak gerekir çünkü Türkiye’den gelen bazı medya mensupları istihbaratın aşırı güvenlik takıntısı nedeniyle bazı tatsızlıklarla karşılaştılar. Ama Körfez ülkelerinin yabancı medyayı tehdit gibi gören tutumunu bilen herkes bunun buraların “normali” olduğunu tahmin edebilir. Sonuç olarak yoğun geçen bu ziyarete pek çok görüşme ve anlaşmalar sığdırılırken ağırlayan da, ağırlanan da başarı hissi ve memnuniyet ile iki günü tamamladı.

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Bundan sonrası için ne beklemeli? Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ticaret, siyasî anlaşmazlıkların olduğu dönemlerde bile hız kesmeden devam ederken, pandemi döneminde de hacmini artırmıştı. Son imzalanan anlaşmalarla ise iktisadî ilişkilerde sağlanan başarının spillover etkisi ile sanayi, teknoloji, savunma gibi diğer önemli alanlarda da somut getirilerde bulunması amaçlanıyor. Devasa savunma bütçesi olan ve son zamanlarda Yemen’deki Husilerin sınır ötesi saldırılarının kurbanı olan Birleşik Arap Emirlikleri’nin, Türkiye’nin savunma sanayisine ekstra ehemmiyet göstereceği tahmin edilebilir. Buna karşılık teknoloji ve inovasyona herkesten önce ev sahibi olmayı misyon edinmiş ve markalaşma anlamında da başarı sağlamış Dubai ile bu alanlarda işbirliği yapılarak Türkiye’de de teknoloji ile ön plana çıkan şehirler inşa edilebilir. Her iki ülke de pandeminin durağanlaştırıcı etkisinden kurtulmak istiyorlarsa imzalanan antlaşmaların gerçeğe dönüşmesi için bir an önce kolları sıvamaları gerekiyor.

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