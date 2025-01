Batı medyasında İslamofobik söylem

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana dünya basınında İsrail ve Filistin hakkında her gün bir haber bombardımanı olduğu görülmektedir. The Washington Post, New York Times, DW, BBC gibi haber kuruluşları neredeyse ortada bir savaşın olmadığını iddia edecek düzeyde bir simülasyon ve oluşturdular.