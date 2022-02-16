​Batı’nın Ukrayna hamlesi ve Rus gücü ​

Umur Tugay Yücel

Siyaset Bilimci

Batılı ülkelerin Ukrayna için işgal ve savaş senaryoları bitmek bilmiyor. Ukrayna kaynaklı Rusya-Batı çekişmesinde tansiyon yüksek. ABD ve Avrupalı güçler etki alanlarını ısrarla Rus sınırlarına genişletmek isterken Ruslar sınırlarında bir NATO gücü istemiyor. 1999-2020 arası NATO dev bir genişleme süreci yaşadı ama doymadı. Bugün ise NATO’nun kuruluş sebebi olan ne Sovyetler Birliği hayatta ne de komünizm. Buna rağmen Batılı güçler ve NATO durmuyor. Zamanında Sovyetler’in Küba’ya füze yerleştirme faaliyetleri ABD için 3.Dünya Savaşı nedeniyken, şimdi Rusya’nın burnunun dibinde ABD-NATO güçleri mevzileniyor. Taraflar mevzi alırken cephelerdeki duruma bir göz atalım.

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STARATEJİDEN YOKSUN TARAFLAR

İlk olarak ABD-AB-NATO arasında görüş birliği varmış gibi gözükse de kararsızlık ve farklı bakış açıları açıkça görülebiliyor. İngiliz BBC Televizyonu’na konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Ukrayna’ya NATO muharebe birlikleri yerleştirme planımız yok…’’ açıklamasında bulundu. Yine Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Washington’un aksine, Rusya’nın henüz Ukrayna’yı işgal etme aşamasına gelmediğine dikkat çekti. Daha da ilginci Almanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Kay-Achim Schönbach, Hindistan ziyaretinde Putin’e anlayış ve saygı gösterilmesi gerektiğini dile getirdi. Kırım’ın ise artık geri gelmeyeceğini itiraf etti. Asıl sorunun Çin olduğunu ve Rusya’ya ihtiyaçları olduğunu söyledi. Avrupa’nın lider ülkesi ve NATO üyesi Almanya’nın en yüksek komuta kademesinde bulunan bir devlet görevlisi böyle bir açıklama ile Alman ordusunun duruma nasıl baktığını gösteriyor. Tabii Schönbach bu açıklamalarından sonra istifa etmek zorunda kaldı. Diğer bir NATO üyesi Hırvatistan ise Rusya ile Ukrayna arasında çatışma çıkması durumunda NATO’daki askerlerini geri çekeceğini duyurdu. Dahası da var; NATO-Rusya gerginliği üst seviyedeyken NATO üyesi Macaristan’ın lideri Viktor Orban geçtiğimiz günlerde Moskova’ya resmi bir ziyarette bulundu. Putin ile uyumlu çalıştıklarını belirten Orban iş birliğine devam mesajı verdi.

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Amerikan cephesine baktığımızda Amerikan Başkanı Joe Biden neredeyse her gün Putin ve Rusya’yı Ukrayna konusunda tehdit ediyor. Beyaz Saray savaş çığırtkanlığı yaparken Pentagon Ukrayna’ya asker göndermeyeceğini ilan ediyor. Açıkçası Amerikan karar alıcıları da net bir profil çizmiyor. Ukrayna krizinde Batılı ülkeler ve kuruluşlar strateji yoksunu bir görüntü veriyor. ABD’nin savaş söylemlerine karşın Avrupalı iki büyük güç Almanya ve Fransa duruma daha temkinli ve ılımlı yaklaşıyor. Almanya ve Fransa Normandiya Formatı çerçevesinde Rusya ve Ukrayna ile görüşmelerine devam ediyor. ABD’ye ise bu formatın içinde yer verilmedi. Görüldüğü gibi Batı cephesinden belirsiz ve karışık sinyaller gelmeye devam ediyor.

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Ukrayna cephesinden gelen haberler Batı cephesindeki sorunu gözler önüne seriyor. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski yaptığı açıklamalar ile Batılı ülkelerin bakış açısına katılmadığını ifade etti. Zelenski: ‘’Rusların saldıracağından o kadar emin değilim. Ukrayna istihbaratı bu doğrultuda bir tehlike saptamış değil.’’ ifadelerini kullandı. Ayrıca ABD ve İngiltere’nin büyükelçilik personelini çekmesini de hata olarak yorumladı. Hatta ABD ve Batılı ülkelerin yaptığı savaş açıklamalarının Ukrayna ekonomisine ve sosyal hayatına zarar verdiğini söyledi.

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksi Rezkirov ise Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağı senaryolarını doğru bulmadığını ifade etti. Bu açıklamalar ile birlikte Ukrayna’dan gelen haberler ve görüntüler hayatın gayet normal olduğu ve savaş olacak bir toplum ve devlet düzeni olmadığı yönünde.

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YAPTIRIMLAR ETKİSİZ

ABD-AB-NATO-İngiltere devamlı olarak Rusya’ya eşi görülmemiş yaptırımlar uygulama konusunda uyarılarda bulunuyor. 2014’ten beri zaten Rusya’ya sert yaptırımlar uygulanıyor. Ancak yaptırımların Rusya’ya etkisi oldukça sınırlı kaldı. Ufak bir Rusya fotoğrafı çekersek durumu daha iyi anlayabiliriz.

Öncelikle Rus ekonomisi İspanya ekonomisinden daha büyük ve Kanada ekonomisinin büyüklüğüne daha yakın bir güçtedir. Rusya 650 milyar dolara yakın döviz stoku ile 600 milyar dolarlık altın rezervine sahiptir ki Rusya bugün dünyanın buğday deposu olduğu gibi en büyük buğday ihracatçısı konumuna da yükseldi. Avrupa; gazının yüzde 40’tan fazlasını, petrolünün ise yüzde 30’a yakınını Rusya’dan temin ediyor. Ayrıca pandemi döneminde 40 dolara düşen petrol fiyatları bugün 90 doları aşarak iki katını geçti. Bu çerçevede Rusya yıllardır uygulanan sert yaptırımlara rağmen hala sağlam bir ekonomik yapıya sahip.

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Askeri olarak baktığımızda ise ordusunu modernize etmiş bugüne kadar Gürcistan, Ukrayna ve Suriye’de muzaffer olmuş bir ülke profili çiziyor. Karabağ ve Kazakistan’da düzen kurucu olarak görülüyor. Silah teknolojisinde ise ABD’yi geri bıraktığı alanları çoğaltan bir Rus gücü var. Bunun yanında Rus savunma sanayii kompleksi her geçen gün yeni ortaklar ve müşteriler kazanıyor. Kaybedenler kulübünü çoktan terk etmiş olan Rusya, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin ile askeri, ekonomik ve teknolojik alanda kapsamlı bir iş birliği içerisinde. Bugün Rus gücünün partnerlerine güven veren ve onları çoğaltan bir güce dönüştüğünü söyleyebiliriz.

Rusya’yı yetenekli bir diplomatik oyuncu ve başarılı bir sert güç uygulayıcısı haline getiren Putin, NATO’nun genişlemesinden ziyade sınırlarına dayanılmasını kabul edilemez görüyor. Bu yüzden eğer Ukrayna, NATO üyesi olursa Putin planladığı askeri hamlesini yapacaktır. Ama diyelim ki Putin bizi şaşırttı ve Ukrayna’nın NATO’ya girmesini kabul etti. Bu durumda NATO üyesi olan Ukrayna, Kırım’ı geri almak için Rusya’ya savaş açarsa ne olacak?

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FOTOĞRAF 33 ABD'nin Rus ordusunun Ukrayna işgalinin her an başlayabileceğini duyurması dünyayı alt üst etti. Rus Ria yayın organı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki diplomatların şehirden ayrılmaya başladığını bildiriyor. Moskova yönetiminin Kiev'deki diplomatlarını tahliye ettiğini aktaran Ria, kararın nedeni olarak Batılı ülkelerin Ukrayna'da giriştiği hazırlıkları gösterdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Cumartesi günü öğle saatlerinde tahliyeleri resmen açıkladı. Bakanlık sözcüsü Maria Zaharova, büyükelçiliklerin açık kalacağını ancak personel sayısının azaltılacağını söyledi. AP'ye göre, çok az sayıda ABD'li çalışan Kiev'de kalacak ancak Rusya'nın her an saldırma ihtimaline karşı yaklaşık 200 kişi Ukrayna'yı terk edecek. Değerlendirilen seçeneklerden biri ise, diplomatların Ukrayna'nın batısındaki Polonya sınırına yakın bir yere taşınması. AP, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın diplomatların Polonya sınırına taşınması seçeneği üzerine yorum yapmadığını da kaydediyor. BuzzFeed News muhabiri Christopher Miller ise ABD Dışişleri'nin çalışanlarına Cuma günü Ukrayna'dan ayrılma emri verdiğini ve tahliyenin Pazar gününe kadar tamamlanmasının planlandığını yazdı. ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilen ve 1 saat 2 dakika süren telefon görüşmesinin ardından ilk açıklama Beyaz Saray’dan geldi. Görüşmede Rusya'nın Ukrayna sınırlarında artan asker konuşlandırmasının ele alındığı kaydedilen açıklamada, “Rusya’nın Ukrayna’yı daha fazla işgal etmesi halinde ABD müttefikleri ile birlikte kararlı bir şekilde yanıt verecek ve işgal Rusya’ya ciddi maliyetler getirecektir” denildi. Ayrıca açıklamada Biden’ın, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesinin geniş çaplı insani acılara yol açacağını ve Rusya'nın itibarını zedeleyeceğini yinelediği ve ABD'nin Başkan Putin ile diplomasiyi tercih etmeye hazır olmasına rağmen, müttefikleriyle birlikte diğer senaryolara da eşit şekilde hazır olduğunu söylediği aktarıldı. ABD'nin, Tel Aviv yönetimine Rusya'nın Ukrayna işgali için tarih verdiği ve İsrail'in vatandaşlarını tahliye çalışmalarına hız verdiği iddia edildi. İsrail'in Haaretz gazetesi, Beyaz Saray'ın İsrail'le, Moskova'nın Ukrayna'yı en erken salı günü işgal edebileceği bilgisini paylaştığını yazdı. Yedioth Ahranoth gazetesi, İsrail'in Washington'dan aldığı son bilgiler ışığında, Ukrayna'daki vatandaşlarını tahliye için çarşambaya kadar zamanı olduğunu düşündüğünü açıkladı. Ukrayna'da 15 bin kadar İsrail vatandaşı bulunduğu, bunlardan 4 bin 500 kadarının tahliye bilgi formunu doldurduğu bildirildi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre; Putin, Biden’a Ukrayna’yı işgal konusunda bile bile neden önceden yalan bilgi verdiğini anlamadığını söyledi. Başkan Yardımcısı Uşakov iki liderin görüşmesini özetleyerek, “Ukrayna çevresindeki gergin durum bağlamında beklendiği gibi, Başkan Biden, Rusya karşıtı yaptırımlardan bahsetti. Ancak görüşmede bu konu üzerinde durulmadı. Başkan Putin, Rus tarafının yaklaşımlarından ayrıntılı olarak bahsetti. Rusya’nın ulusal güvenliğine dair sorunları çözme zamanının geldiğini açıkladı” ifadelerini kullanırken, Başkan Biden tarafından dile getirilen kaygıların Rusya tarafından dikkate alınacağını söyledi. Ayrıca Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov görüşme ile ilgili “Histeri zirveye ulaştı ancak Cumhurbaşkanları temasları sürdürme konusunda anlaştılar” dedi.<br><br>Öte yandan Başkan Yardımcısı Uşakov görüşmede, Rus donanması tarafından Kuril Adaları açıklarında müdahale edilen ABD denizaltısı ile ilgili konunun gündeme gelmediğini söyledi. Hollanda havayolu şirketi KLM, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesine yönelik endişelerin artması sonucu Ukrayna’ya olan uçuşların askıya alındığını duyurdu. Avrupa’da Rusya’nın Ukrayna’ya işgali nedeniyle endişeler artmaya devam ediyor. Hollanda havayolları KLM, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi ihtimali nedeniyle Ukrayna’ya yapılacak olan tüm uçuşları bir sonraki duyuruya kadar askıya aldı. Havayolu şirketi KLM tarafından yapılan açıklamada, ”Ukrayna’nın başkenti Kiev’e bu gece planlanan uçuş gerçekleşmeyecek” denildi.<br><br>Ayrıca Hollanda hükümeti bugün Ukrayna’daki vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısında bulunmuştu. Rusya'nın Ukrayna sınırlarında sürdürdüğü tatbikatlar ve çok sayıda ülkenin Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı yapmasıyla gerilim giderek tırmanıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD basınının ABD istihbarat raporlarına göre önümüzdeki 16 Şubat'ta, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine yönelik haberine atıfta bulunarak, \"Rusya'nın 16 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal edeceğine dair yüzde 100 bilgi varsa bu ek bilgileri bize sunun. Bugün bu bilgi havuzunda derin ve tam ölçekli savaş için yoğun bilgiler var. Hatta bunun için tarihler bile açıklanıyor\" dedi. Zelenskiy, \"Rusya'nın saldırı ihtimaliyle ilgili her an sürprizle karşılaşabileceğimizi biliyoruz. Kendimize güveniyoruz. Bu tür girişimlerin önceden duyurulmadan olacağını anlıyoruz. Bu nedenle her şeye hazır olmamız gerektiğine çalışıyoruz. Herhangi bir taraftan, herhangi bir sınırdan herhangi bir adıma hazırız. Bence uzmanlarımız, personelimiz, bakanlıklarımız ve ordumuz çok ciddi bir seviyede çalışıyor\" şeklinde konuştu Tüm tehditlere karşı önlemler aldıklarını ve askeri tatbikatlar düzenleyeceklerini söyleyen Zelenskiy, sükunet çağrısında bulundu. Zelenskiy, \"Herhangi bir saldırının önce devlet içinde istikrarsızlaştırmayla başladığını biliyoruz. Aynı zamanda sınır bölgelerimizde tatbikatlarımız da olacak. Planlı hareket ediyoruz. O yüzden kimseden korkmuyoruz, panik yapmayın, her şey kontrol altında\" ifadelerini kullandı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da ülkedeki panik havasını dağıtmak için halka sükunet çağrısında bulundu. Açıklamada, \"Şu anda sükuneti korumak, ülke içinde konsolide olmak, istikrarı bozacak ve panik çıkaracak eylemlerden kaçınmak kritik derecede önemlidir. Rusya’yı diplomatik diyalog doğrultusunda tutmak amacıyla gerilimi azaltmak ve uluslararası ortaklardan somut destek almak için çalışmaya devam ediyoruz\" denildi. Ukrayna'nın doğusunda yaşanan gerilim Rusya ile batılı ülkeleri karşı karşıya getirmeye devam ederken, gerilim bu kez Pasifik Okyanusu'nun kuzeybatısındaki Okhotsk Denizi'ne taşındı. Rusya Savunma Bakanlığı, Kuril Adaları içerisinde bulunan Urup Adası açıklarında ABD’ye ait Virginia tipi denizaltının tespit edildiğini duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, \"12 Şubat 2022 tarihinde yerel saatle 10.40’ta, Rusya karasularında Rus Pasifik Filosu’nun planlı tatbikat yaptığı bölgede, Kuril Ada Takımından Urup Adası yakınında ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait Virginia tipi denizaltı tespit edildi. Yabancı denizaltının mürettebatı, ‘Rusya karasularındasınız. Yukarı çıkın’ uyarılarını dikkate almadı\" denildi. Açıklamanın devamında ABD denizaltısının uzaklaştırılması için \"İlgili araçların\" kullanıldığına işaret edilerek, \"Rusya devlet sınırını koruma yönetmenliğine uygun olarak TOF Marşal Şapoşnikov firkateyni mürettebatı ilgili araçlar kullandı\" denilirken denizaltının yapılan müdahaleden sonra azami hızla uzaklaştırıldığı ifade edildi.<br><br>Yaşanan olayın ardından Rusya Savunma Bakanlığı, ABD Büyükelçiliği Savunma Ateşesi'nin çağrılarak nota verildiğini açıkladı ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ise, Ukrayna ordusuna eğitim veren 150 kadar Amerikan askerine ülkeden ayrılma talimatı verdi.<br><br>The Independent gazetesi de, İngiltere'nin de Ukrayna'daki tüm askerlerini bu hafta sonu çekeceğini duyurdu. Almanya ise, Cumartesi günü öğle saatlerinde Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarına Doğu Avrupa ülkesinden ayrılmalarını tavsiye etti.<br><br>ABD Başkanı Joe Biden ise, Ukrayna'daki vatandaşlarına seslenmiş ve artan Rus askeri hareketliliği nedeniyle ülkeden derhal ayrılmaları çağrısında bulunmuştu.<br><br>Moskova yönetiminin Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda ülkede kalan ABD'lilerin tahliyesi için birlik göndermeyeceğini ifade eden Biden, bölgede işlerin 'hızlıca çığrından çıkabileceği'ni vurgulamıştı. Kiev'den halihazırda diplomatlarını tahliye edeceğini açıklayan diğer ülkeler İngiltere, Almanya ve Avustralya. Aralarında Kanada, Finlandiya, Letonya, Hollanda, Estonya, Japonya ve Yeni Zelanda'nın bulunduğu diğer Batılı ülkeler ise, vatandaşlarından acil şekilde Ukrayna'yı terk etmesini istiyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bu sabah yaptığı açıklamada \"Eğer Rusya saldırmayı tercih ederse bunun muazzam bedeli olacak. Dünya çapında bir tepkiyle karşılaşacak. Biz iki seçenek için de hazırız. Tam olarak Çin ve Rusya arasında ne söylendiğini bilmiyorum Başkan Şi ve Putin arasındaki görüşmede. Dediğim gibi Başkan Putin şu anda çok hızlı bir şekilde işgali başlatacak kapasiteye sahip. Biz de buna hazır olmuş vaziyetteyiz. Umarım bunu tercih etmez. Ama biz de hazırız\" dedi.<br><br>Blinken gün içinde de Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batılı ülkelerin Moskova'nın güvenlik taleplerine yanıt vermediği söylemini yineledi. Kırım açıklarına bir donanma yığan Rus ordusu ise, 30 savaş gemisine Sivastopol ve Novorossiysk limanlarından ayrılma emri verdi. Yarın başlayacak tatbikatta ayrıca kıyı füze savunma sistemleri Bal ve Bastion da sahne alacak.<br><br>Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ise, çok sayıda Mi-8 ve Ka-52 model Rus helikopterinin Kırım semalarında uçuş yaptığı görüldü. Agence France-Presse (AFP) haber ajansı, dakikalar önce Karadeniz'e açılan Rus savaş gemilerinin fotoğraflarını dünyaya servis etti. Fotoğraflarda füze gemisi Moskova ve diğer muhrip gemiler göze çarpıyor. Ukrayna ordusu ise, Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas sınırından havalanan savaş uçaklarının fotoğraflarını paylaştı. Ukrayna ordusu ayrıca kuzeydeki Çernigiv'de tanklarla tatbikatlar yapıyor. Kanada’nın, Ukrayna polisi ve askeri birliklerine eğitim vermek üzere bu ülkede bulunan askeri personelini tahliye ettiği bildirildi. Vatandaşlarının güvenliğinin öncelikli olduğunu belirten Washington, AGİT bünyesinde görevli Amerikan personelini de Ukrayna’dan tahliye ediyor. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Ukrayna’da durumun giderek kötüleştiği gerekçesiyle Kiev Büyükelçiliğinin boşaltılması direktifini verdi. Rusya’nın Ukrayna’yı tehdit eden tek yönlü eylemlerinin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu söyleyen Morrison, Çin yönetimini, Avustralya’nın ABD, Japonya ve Hindistan ile yaptığı görüşmeleri eleştirirken Moskova’nın askeri saldırganlığı karşısında tepkisiz kalmakla suçladı.<br><br>Dışişleri Bakanı Marise Payne, ülkenin doğu sınırında Rusya'nın askeri yığınak yapması nedeniyle başkentte durumun tehlikeli bir hal aldığını, büyükelçilik personelinin batıdaki Lviv’de geçici bir ofise taşınacağını duyurdu.<br><br>Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi durumunda Avustralya vatandaşlarına konsolosluk hizmeti vermekte zorlanacaklarına işaret eden Payne, Ukrayna’daki Avustralyalılara, ülkeyi terk etmeleri tavsiyelerini sürdürdüklerini ifade etti. Savaş için tarih paylaşılınca Ukrayna'dan kaçış başladı: 11 ülke tahliyelere başladı Dünyanın merakla beklediği Biden - Putin görüşmesi gerçekleşirken, kritik görüşme sonrası Beyaz Saray ve Kremlin'den açıklamalar peş peşe geldi. İsrail basını da Washington'ın Tel Aviv yönetimine işgale ilişkin tarih paylaştığını yazarken olası işgale karşı Ukrayna'dan kaçış da başladı. Başkent Kiev'den hem Amerikalı hem de Rus diplomatlar tahliye edilirken, Kanada ise Ukrayna ülkede bulunan askeri personelini tahliye etti. Avustralya büyükelçilik personelini tahliye ettiğini ve elçilik faaliyetlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı.İngiltere ordusu da tüm askerlerini bu hafta sonu çekiyor. AFP, Karadeniz'e açılan savaş gemilerinden ilk fotoğrafları dünyaya servis etti. BiP'te paylaş

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