Bir gezegen, bir insan ve beş katman…

Ahsen İlhan / Yazar – Sanat Tarihçisi

Dünya denilen astronomik cisim; beş katmandan müteşekkil. İnsanın beş duyu organı gibi… Hareketi ve kabiliyeti var eden beş duyu organı, yerkürenin beş katmanıyla sahip olduğu kinetik enerjiye ne kadar da benziyor, âlâ! Yaradan’ın şaheseri olan bu geoitle aramızda başka yakınlıklar da var. Toprak ve sudan yaratılmış insan, toprak ve su ile kaplı bir zeminde ömür sürüyor. Vücudumuzun yaklaşık yüzde 60’ı su, Dünya’nın zemini de yüzde 75 oranında su ile kaplı. Beş katmandan oluşan bu cismin üzeri yer kabuğu denilen bir tabakayla örtülü. Yer’in kalbine (merkezine) gittikçe detayda son derece girift bağlantılar aklı derdest ediyor ve aklın odalarını bitimsiz bir hayranlığa sürüklüyor. İnsan bedeninin deriyle kaplanmış oluşu ve iç organizmaya gittikçe birbiriyle bağlantılı kurgunun bıraktığı hayranlık gibi…

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DÖNÜŞ İLE BAŞLAYAN DÜŞÜNCE SERGÜZEŞTİMİZ

Bu ezber bilgileri içeren paragraf bile bize şunu gösteriyor: Rabb’in yarattığı her şey bir sanat eseri… İnsan ve Dünya bir şiir olsalar; kafiyeli, ahenkli ve ritmik oldukları gerçeği yadsınamaz. “Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O’dur. Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?” (Mülk Suresi, 3)

Bu iki mahlûk (insan ve dünya) için hareketi ilâhi bir anlamla birleştiren sır; dönüştür. Dönüş hareketinin var olmadığı bir merhale bulmak oldukça zor. Bilinen tarih bize insanın evvela tekerleği bulduğunu fısıldıyor. En geçerli icatların başında hiç şüphesiz tekerlek gelir. Çünkü tekerlek, hareketi ve biçimi itibarıyla bugüne kadar gelen teknolojinin olmazsa olmaz unsuru. Dönüş hareketiyle başlayan düşünce sergüzeştimiz, bugünün en ileri teknolojik sistemlerinin içinde de varlığını sürdürüyor. Öyleyse insana ve dünyaya bu dönüş hareketiyle ve hareketin özünde yatan ilâhi anlamla bir kez daha bakmalı!

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HEM BEDENDE HEM KAİNATTA YENİLİK

İlk tekerlek formları arkeolojik kazılarda karşımıza, ağaç gövdelerinden ve taş malzemeden çıkıyor. Hemen burada bir keşfe davet ediyorum. Taş ve kütük, bıraktığınız yerde öylece dururlar ve bu duruş, atmosferde bir hacme işaret etmek dışında yeni bir hareketi desteklemez. En azından insan hayatına doğrudan tesir edecek bir değişim vaat etmez. Tabii ki Allah’ın mizanında bir toz zerresi de, bir taş kütlesi de öylesine var olmuş değildir. Fakat bize düşen bir hareket zarureti vardır ki; bu hem bedende hem kâinatta yeniliği ve ilerlemeyi mümkün kılar. İşte bahsettiğim bu taş kütleleri, ağaç kütükleri bir tekerlek şeklini aldığında, insan elinin tesir ettiği yeni bir dünya teşkilatlanmış oluyor. Önce basit at arabaları, savaş arabaları yapılıyor. Daha sonra bu çember formuyla demir işleniyor, seramikler yapılıyor. Daha da ileride dönebilen bir sistemin farklı enerjilere çevrilebileceği fark ediliyor; basit motorlardan yel değirmenlerine kadar her şey bir tekerleğin icadına dayanıyor.

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Bir saniye… Yoksa? Siz de mi aynı şeyi düşünüyorsunuz? Dönmek, dönüş… Bunlar size Dünya’nın hareketi dışında, insanın bir hareketini de hatırlattı mı? Kâbe etrafında dönüşümüz mü geldi aklınıza? Kâinatı yaradan Kudret, insanı da var ederken ve ona nasıl ibadet edeceğini söylerken; bir dönüşle bambaşka sırları da mı verdi yoksa? Hem Mevlânâ Hazretleri de bir dönme hareketiyle bu sırrı fısıldamıyor muydu?

Dünya denilen cisim duruşundaki eğimle, içinde bulunduğu Güneş Sistemi’ne olan sadakatiyle ve dönme hareketini emredildiği üzere icra edişiyle varlığını sürdürüyor, buna mukabil mevsimlerin, yılların oluşumunu da destekliyor. Bir dönüş hareketiyle mevsimler birbiri ardına sıralanırken; ağaçlar meyve veriyor, tohum kabukları çatlıyor, insanlar ve hayvanlar doğuyor, büyüyor. Hepsi bir dönüşle meydana geliyor. Dönüş bir an sekteye uğrasa ya da tersine dönse canlı diye bir kavram kalmayacak, o derece!

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Peki, Dünya yaradılış gayesine uygun bu emirleri yerine getirirken insan ne yapıyor? İnsanın da bu dönüşe uygun bir hareketi olması gerek. Her ne kadar Dünya Rabb’in sarsılmaz mizanında mihaniki bir etkiyle varsa da; insan madem ki bir imtihanda, o hâlde gereken hareketi bilinçle ve kulluk şuuruyla gerçekleştirmek durumunda. Gerçekleştirmezse ne olur? Cennet-cehennem vaadi bir gerçek. Fakat ben oraya kadar vardırmadan, işin bu âlemdeki tesirlerine birkaç dokunuş yapacağım.

İNSANI ANLAMLI KILAN DURUŞ

Dünya; gereken hareketten şaştığında gece ve gündüz, yıllar ve mevsimler, yeryüzündeki bütün canlı organizma bundan aksi yönde etkilenmez miydi? Fakat Dünya, Güneş, Ay ve tüm bu astronomik sistem, belli hareketlerin dışına çıkmaya yetkin değil. Çünkü Rabb’in şöyle söylüyor:

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“Güneş ve ay bir hesaba bağlı (olarak hareket ederler).” (Rahmân, 5)

“Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde akl-ı selim sahipleri için pek çok delil ve ibretler vardır.” (Âl-i İmran, 190)

“Ne güneşin aya yetişip çatması uygundur ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzüp gider.” (Yâsîn, 40)

Fakat biz, gereken hareketin dışına çıkmak için bir alan sahibiyiz. Bu irade bizim, kullukta bir değere erişmemizi de mümkün kılıyor. Öyleyse hareket şudur: Beş katmanlı yerküre üzerinde, beş duyu organıyla insan, günde beş kez Rabb’in huzurunda durur ve bu duruş, tıpkı Güneş Sistemi’nin gereken hareketi icra ederek varlığı anlamlı kılması gibi; insanı anlamlı kılar. Bu beş vakitle insan, dünyanın mevsimlere, yağmura, meyve ve sebzelere, toprağın yeşermesine ve daha nicelerine kavuşması gibi; maddî ve manevî rızıklara nail olur.

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Rızık demişken; evvela anlamlı bir var oluştur rızık. Rabb’ine kul oluştur. İnsan günü beş katmanda yaşarsa; dönüşü de tamamlamış olacak. Hem tabiattaki ağaç kütüklerinden, taş kütlelerinden bir dönüş hareketi yapan eller, bugünkü teknolojiye nasıl erişiyorsa; öylece durmak yerine, dönüşü beden ve ruhla tamama erdirmek de insanı gerçek kimliğiyle çok daha ileriye götürecektir. Hareketi tamamlamayan; varlığı sığ bir ağaç kütüğünden ileri anlamlara eriştiremez!