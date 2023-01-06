Bir milli güvenlik sorunu: Tarım ve gıda

Doç. Dr. Yüksel Okşak / Bursa Uludağ Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Öğretim Üyesi

Neo-liberal ekonomi politikalarının yaygın ve baskın olarak işlev gördüğü dünya; artık ekonomik krizlerini yönetemez bir hale gelmiş durumda. Dünya nüfusunun yarısı temel haklarından yoksun. Gelir dağılımındaki adaletsizlik her geçen yıl sefaleti biraz daha arttırıyor. Böylesi bir dünyada gerçekten zenginlik ne anlama geliyor? Gerçek zenginliğin yeniden tanımlanmaya ihtiyacı var gibi görünüyor. Zira “Makul” olan herkesin hakkı. Her insanın makul bir geçime, barınmaya, sağlığa, işe, gıdaya ihtiyacı var.

İklim değişikliği, ormanların yok olması, su ve çevre kirliliği, gıda kıtlığı küresel ekonomik düzenin içinde bulunduğumuz yüzyılda insanoğluna armağan ettiği hediyeleri arasında. Bazı kaynaklara göre dünya ekosisteminin yüzde 60’ı zarar görmüş durumda. Zira insanoğlu Allah’ın yeryüzünde var ettiği doğa ile yine Allah’ın koyduğu kural ve kaideler arasındaki zihni ve dogmatik bağları kopardı. Kendisi suni bir bağ geliştirdi. Bu bağ tasarrufun, gerektiği kadar tüketimin, kamu kaynaklarının aleyhine bir bağ. Bu bağ bireysel zenginlik, çılgın tüketim lehine bir bağ.

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DAHA MAKUL BİR DÜNYA DÜZENİ

İçinde bulunduğumuz ekonomik türbülans bitse dahi artık gelinen noktada mevcut ekonomi politikalarının gelecekte yaşanacak sorunlara çözüm üretebileceğine olan inanç hiç bu kadar zayıf olmamıştı. Yeni bir ekonomik arayış hat safhada… Çünkü ekonomik kriz dönemleri ülkeler için dönüşüme yatırım yapma fırsatı sunmaktadır. Mutlu bir azınlığın refahına refah katmak adına sosyal adaletin ve çevrenin paramparça edilmesi sürdürülebilir bir düzen değil. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi: Daha Adil Bir Dünya Mümkün.

Yeni dünya düzeninde yeni bir ekonomik anlayış ortaya çıkıyor. Türkiye ise bu yeni dünya düzeninde daha adil bir düzen için birçok iktisadi alanda kendini geliştiriyor, dönüştürüyor ve yeni ekonomik düzenin adil oyuncusu olmaya namzet. Son yıllarda küresel ekonomide yaşanan türbülans gösteriyor ki; artık kendi ülke dinamiklerinize uygun bir yol haritasına sahip değilseniz düzenin size dikte ettiği kaidelerin dışına çıkmanız imkânsız hale gelir. O zaman yapmanız gereken şey çok açık: “Her Alanda Yerli ve Milli Politika Setleri İnşa Etmek”. Bunu basit bir örnekle açalım. Türkiye daha ortada Pandemi, Ukrayna-Rusya savaşı dahi yokken enerji alanında yerli ve milli bir yol haritası belirlemişti: Milli Enerji ve Maden Politikası. Ana omurgası enerji arz güvenliği, enerji ve maden alanlarında sürdürülebilir bir piyasa yapısı, yerlileştirme. Bu politika sayesinde ilk defa kendi imkanlarımızla nadir elementler, doğalgaz ve petrol aramaya başladık. Gelinen nokta ortada. Doğalgaz aldığımız ülke sayısını arttırdık, böylece riski dağıttık. Nükleer enerji santrali kuruyoruz ve alternatif enerji sistemlerinde olağanüstü bir yol kat ediyoruz. Pandemi ve savaş Türkiye’nin bu politika sayesinde ne kadar doğru adımlar attığını bir kez daha ortaya koydu. Halbuki proaktif yaklaşımıyla tanıdığımız Avrupa Birliği’nin Rus doğalgazı dışında bir B planının olmayışı ile ne hale düştüğünü hep birlikte gözlemliyoruz. Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesinde, Milli Enerji hamlesinde göstermiş olduğu olağanüstü dönüşümü; tarım ve gıda alanında gösterememesi için hiçbir sebep yoktur. Zira irade aynı irade, hedef aynı hedef… Yeni Dünya düzeninde Yeni Türkiye…

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İNSANLIĞIN AÇLIK İLE İMTİHANI

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne (FAO) göre gıda güvenliği için belirlenen dört temel prensip olan sağlanabilirlik, yeterlilik, kabul edilebilirlik ve erişilebilirlik maddeleri temel gıda besinlerinin dünya çapında güvenliğinin sağlanması için ana unsurlar olarak belirlenmiştir. İlk madde olan sağlanabilirlik unsuru gıdanın yerelden başlayarak genele yayılması ve herkes için ulaşılabilir olması demektir. İkinci unsur erişilebilirlik; insanlar arasında ayrım gözetmeden herkesin gıdaya eşit şekilde erişebilmesidir. İlk madde olan sağlanabilirlikle gıda insanlara ulaşırken, ikinci unsur olan erişilebilirlikle kişinin alım gücü ve ekonomik unsurlar devreye girer. Üçüncü olarak kabul edilebilirlik; insan sağlığına uygun, insanların yaşam şekilleri ve kültürlerine yatkın gıdaların sağlanmasıdır. Dördüncü unsur olan yeterliliğin ana faktörleri, gıdanın besleyici olması ve üretiminde sürekliliği sağlayacak yeterlilikte bulunmasıdır. 1945 yılında kurulan FAO’nun belirlediği bu dört temel unsura göre ülkeler gıda güvenliği konusunda küresel çapta politikalar geliştirmeye çabalamış ve gıda güvenliği konusunu belirli standartlara oturtmak için çalışmalar yapmıştır. O yıllardan günümüze kadar geçen süreçte nüfus artışları, salgın hastalıklar, savaşlar, iklim koşulları ve uygulanan kötü politikalarla gıda güvenliği konusu her geçen yıl önemini artıran bir konu haline gelmiştir.

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Dünyada nüfus artışı ile birlikte gıda ihtiyacının artması buna karşılık kaynakların sınırlı olması bölgeler arasında gıdaya ulaşımda farklılıklar yaratmıştır. Dünyanın kimi bölgelerinde obezite ile mücadele edilirken özellikle sahra altı Afrika ülkelerinde açlıkla savaşılmaktadır. FAO’nun güncel verilerine göre, dünya üzerinde 820 milyon insan yani her 9 kişiden biri açlıkla mücadele ederken, 670 milyon insan diğer bir deyişle her 12 kişiden biri obezite sorunu yaşıyor. Yapılan bir çalışmada dünya üzerinde yaklaşık 7,8 milyar insan yaşarken yıllık 10 milyar insana yetecek gıda üretiminin yapıldığı tespit edilmiştir. Bu durum bize gıda güvenliği ve gıdaya ulaşma sorununun sadece arz yönlü olmadığını dünya üzerindeki gelir adaletsizliği ve bölgeler arası ekonomik farklılıkların da önemli bir etken olduğunu göstermektedir. Bölgeler arasındaki bu aşırı makas farkları gıda güvenliği standardına yönelik çalışmaları yavaşlatmakta ve büyük bir kesimin gıda güvensizliği yaşamasına yol açmaktadır.

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PANDEMİ, SAVAŞ, GIDA ENFLASYONU ÜÇGENİ

2019 yılında Çin’in Wuhan kentinde bir hayvan pazarından başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını gıdaya ulaşmada büyük sorunlara yol açmıştır. Temel gıdanın tarladan toplanması, işlenmesi ve ticarette kullanılması ile birlikte üretildiği bölgelerden dünyaya yayılmasını sağlayan lojistik sektörüne kadar tüm tedarik zinciri olumsuz etkilenmiştir. Gıda zincirinde görülen bu aksaklıklar arz-talep dengesini bozarak fiyatları rekor seviyelere çıkarmıştır. 690 milyon olan açlık sınırında yaşayan insan sayısı pandemi etkisiyle 822 milyona yükselmiştir. Küresel salgın, 132 milyon insanın daha açlıkla karşı karşıya kalmasına sebep olmuştur.

Uzun süren pandemi döneminden sonra yaralarını sarmak isteyen dünya ülkeleri artan talebi karşılayabilmek için ticaret hacimlerini artırmaya çalışmıştır. Dünya yeni normale geçmeye hazırlanırken patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı tarımsal ürün ve gıdaya ulaşım anlamında yepyeni sorunlar yaratmıştır. Dünyanın en büyük tahıl üreticileri olan Rusya ve Ukrayna’nın birbirleriyle savaşa tutuşması geri kalan diğer ülkelerde gıda enflasyonu yaratmıştır. Bu durum pandemi sonrasında normalleşmeye çalışan dünya için yük üzerine yük bindirmektedir. Bu iki ülkenin gıdaya ek olarak enerji alanında da dünya üretiminde söz sahibi olması enerji fiyatlarının da artmasına neden olmuştur. Tarım ve gıda sektörlerinin de ana girdilerinden olan enerji sektöründe fiyatların yükselmeye başlamasıyla maliyetler artmış ve gıda fiyatları dünyada daha önce görülmemiş rekor düzeylere yükselmiştir.

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KENDİ KENDİNE YETEN ÜLKE OLMALIYIZ

Küreselleşen dünya ekonomisiyle birlikte devletlerin işlevi piyasa içinde günden güne azalarak düzenleyici ya da denetleyici diyebileceğimiz bir rol almaktadır. Piyasa içindeki rekabet kendi dinamiklerini oluşturarak sektörlere yön vermektedir. Fakat tarım gibi emek yoğun sektörlerin kendine özgü yapıları bulunur. Tarımsal üretimin yoğunluğu doğa koşullarına bağlı olduğundan risk ve belirsizlik yüksektir. Ayrıca arz ve talep esnekliği düşük olduğundan arz ya da talepteki artış ya da azalışlar fiyatlarda büyük dalgalanmalar yaratır. Bu risklerinin yanında diğer sektörlere kıyasla kullanılan ürün başına getirisi çok düşüktür. Sermaye yoğun sektörlere göre getirisinin düşük olması fakat bunun yanında insan hayatının temel ihtiyacı olan gıdayı içinde barındırması nedeniyle devletler tarım alanında genellikle müdahaleci işlevlerini kullanırlar. Bunun sebebi “Tarım ve Gıda Güvenliği” meselesinin sadece serbest piyasaya bırakılamayacak derecede stratejik öneme sahip olmasıdır. Tarımsal alanlarda hızla gelişen şehirleşmenin baskısı, kırsal alanlardan göç, tarımsal alanların terk edilmesi, gıda kayıpları ve israfı, girdi, üretim ve pazarlama maliyetlerini etkileyen öngörülemeyen ekonomik dalgalanmalar; tarım ve gıda güvenliğinin sağlanmasında başlıca engelleri oluşturmaktadır.

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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından açıklanan tüm endeksler irdelendiğinde pandemi sürecinde tarımsal üretim ve gıda sanayinin hassasiyeti bir kez daha anlaşılmış, gıda güvenliği ve gıda güvencesi hususlarının önemi daha net bir biçimde görülmüştür. Salgın döneminde birçok ülke tarım, gıda ve ilaç ihracatını kısıtlamıştır. Bu durum salgın sonrası dönemde de ülkelerin gıda ihracatı konusunda temkinli davranacağına işaret etmekte olup tarım ve gıda alanında kendi kendine yeten ülke olmanın önemi önümüzdeki dönemde artarak devam edecektir.

İTHALAT ODAKLI YAKLAŞIM SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL

Adım adım her aşamada neler yapılması gerektiği biraz daha teknik bir konu ve bu yazının ana amacının dışındadır. Fakat stratejik olarak ne yapılması gerektiği ise temel odak noktamızdır. Önümüzdeki yıllarda küresel ekonomik düzenin, geç dengelerinin el değiştireceği doğunun yeniden yükseliş trendine gireceği aşikar. Türkiye’nin bu değişim sürecinde ekonomik bağımsızlık mücadelesini tarım ve gıda alanında da stratejik bir iradeye oturtması gerektiği de aşikardır. Zira gıda ve tarım alanında hem nihai üründe hem girdilerde hem de fiyat regülasyonu politikalarında ithalat odaklı bir yaklaşım sürdürülebilir değildir. Gıda ve tarım alanında ülkemiz için risk teşkil eden sorunların ortadan kaldırılması, sürdürülebilir büyümeye katkı sağlaması, vatandaşların refah düzeyinin arttırılması için tüm hedefleri, projeleri, programları senkronize bir biçimde “Milli Tarım ve Gıda Stratejisi” çatısı altında toplayarak temel bir politika silsilesi haline getirmemiz gerekmektedir. Bu politika silsilesi; Tarım ve Gıda Güvenliği, Yerlileştirme Yol Haritası ve Öngörülebilir Fiyat Piyasa Mekanizması gibi sac ayaklarından oluşmalıdır.

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MİLLİ BİR STRATEJİ ŞART

Küresel ekonomik düzenin alışılageldik yaklaşımını tarım ve gıda alanında da görmek mümkün. Kitlesel üretimi mümkün kılan, devasa arazilerde, (gerekirse) genetiği değiştirilmiş tohum kullanılarak, tamamen teknolojik altyapı ile ve tamamen özel sektör eli ile tarım ve gıda alanında hammaddeden yarı-mamule ve diğer tüm girdilere kadar A’dan Z’ye kitlesel üretim… Ancak bu şekilde yüksek verimlilik, karlılık artacaktır yaklaşımını benimseyen bu anlayış kar ve verimliliği önceliklemektedir. Kar da verimlilik de çok önemlidir. Ancak agresif kar beklentisi; insan sağlığını ikinci plana itecek üretim proseslerinin oluşması, neslin korunmasını öncelemeyen gübre, tohum kullanımı, oligopolleşme, suni fiyat oluşumları gibi piyasa dengesizliklerini de beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda burada ifade edilen yaklaşım tarımda aile çiftçiliğini, küçük işletmeleri, köylüyü sistemin dışına itmektedir. Köylüyü bilinçsiz üretim ile itham eder. Halbuki hem köylüyü hem küçük çiftçileri hem sadece kendisine yetecek kadar tarımsal ürün üretmek isteyen tüketiciyi hem de düzenlenebilir, denetlenebilir bir endüstriyel tarımı bir arada aynı sistem içerisinde tutmak pekâlâ mümkündür. Bunun da yolu “Milli Tarım ve Gıda Stratejisi” inşa etmek, enerjide ve savunma sanayinde ortaya koyduğumuz iradeyi bu alanda da ortaya koymaktan geçer.

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Ekonomi nasıl bir güvenlik tehdidi ise “Tarım ve Gıda Güvenliği” de bundan sonraki dönemlerde ülkeler için bir silah, yaptırım gücü olacaktır. Bu sebepledir ki Tarım ve Gıda Güvenliği bir “Milli Güvenlik Sorunu” olarak kabul edilmelidir.