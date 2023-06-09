Bir uçak gemisi 100 bin ton diplomasidir!

Doç. Dr. Furkan Kaya / Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi





Kıbrıs meselesi, 1821 Mora isyanı ile başlamaktadır. 19. yüzyıl itibarıyla Osmanlı Devleti’nin topraklarını paylaşma kararının alındığı ve 1815 Viyana Sözleşmesi ve Avrupa uyumunun temellerinin atılmasıyla Avrupalı güçler, Osmanlı topraklarını paylaşma mücadelesine girişti. Şüphesiz paylaşılması planlanan coğrafya içerisinde Kıbrıs Adası’nın müstesna bir önemi vardı. Çünkü Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Orta doğu ve Afrika’nın sıçrama tahtası, adeta menteşesi özelliğiyle dünya tarihi boyunca imparatorlukların sahip olmak istediği stratejik bir ada olmuştur.

İNGİLTERE ADAYA NASIL EL KOYDU?

Kıbrıs 1571 yılında fethedilerek tam 307 yıl Osmanlı’nın idaresinde yönetilmiştir. Doğu Akdeniz’deki önemli üs olan ada, devletin 18. Yüzyıl itibarıyla gerilemeye başlamasıyla emperyal güçlerin hedefi haline gelmiştir. Bu dönemde Çarlık Rusya’nın sıcak denizlerdeki politikalarını engellemek isteyen İngiltere, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nı fırsat bilerek uzun zamandır göz koyduğu Kıbrıs’a yerleşme imkanı yakalamıştır. Çünkü Kıbrıs, İngiltere’nin hem Ortadoğu siyaseti hem de imparatorluk yolunun güvenliği ve selameti bakımından büyük önem arz ediyordu.

Savaş sonunda toplanan Berlin Konferansı’nda, Rusya’ya karşı İngiltere ile iş birliği yapmak zorunda kalan Osmanlı, bunun karşılığında Kıbrıs’ı egemenlik haklı saklı olmak kaydı ile İngilizlere devretti. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti Almanya ile ittifak yapınca İngiltere’ye beklediği fırsat doğmuş ve İstanbul hükümetinin de zayıflığından faydalanarak adaya el koyduğunu ilan etmişti. Milli Mücadele’nin kazanılmasının ardından toplanan Lozan Konferansı’nda imzalanan antlaşmanın 20. maddesi uyarınca adanın İngiltere’ye ait olduğu imzacı devletler tarafından kabul edildi.

YUNANİSTAN’IN AMACI ENOSİS VE MEGALİ İDEA

Lozan Antlaşması’ndan sonra Kıbrıs adasında özellikle Atatürk döneminin sona ermesiyle Atina yönetiminin gayri meşru yollarla ilan ettiği “Enosis” yani Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama ve “Megali İdea” yani “büyük Helen imparatorluğu”nu İstanbul’u da alarak kurma hayallerinin doğduğu görülmektedir. Bunda en büyük ilham veren güç, İngiltere’nin adadan çekilmek isteğini duyurmaya başlamasıydı. Özellikle o dönem genç bir papaz olan Makarios, Kıbrıs’ın bir Helen adası olduğunu, adada Türklerin yaşam hakkı olmadığını ve İngiltere’nin terk etmesi durumunda adanın tamamının Rum olacağını iddia ediyordu.

“BİZİM KIBRIS DİYE BİR MESELEMİZ YOKTUR”

Nitekim Kıbrıs’ta Rumların Türklere karşı başlattığı saldırıların katliama dönüşmesi ile başta dönemin Türk liderleri olan Rauf Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük, Türkiye’nin yardıma gelmemesi durumunda Rumların tek Türk kalmayıncaya kadar öldürmeye devam edeceklerini yüksek sesle dile getirmeye başladılar. Fakat dönemin CHP Dışişleri Bakanı Necmettin Sadak, Kıbrıs’ın İngiltere’ye ait olduğunu öne sürerek, “Bizim Kıbrıs diye bir meselemiz yoktur.” dedi. 1950’de Demokrat Parti’nin iktidara gelmesiyle 1955 yılında Kıbrıs meselesini önceliğe alan ve 1957 yılında Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Fatin Rüştü Zorlu sayesinde Kıbrıs milli davamız haline gelmiştir.

KIBRIS’IN TÜRKİYE’YE GERİ VERİLMESİNİ SAĞLAYACAKTI

Zorlu’nun hukuki kaidelere bağlı olarak hazırladığı teze göre, adada işgalci olan Rumlardı. Eğer bir gün İngiltere Kıbrıs’ı terk ederse, adanın tamamı aslına rücu etmeliydi. Yani gerçek sahibi olan Osmanlı devleti ve onun ardıl devleti olan Türkiye’nin olmalıydı. Fakat ustaca hazırlanan Gladyo harekatıyla 6-7 Eylül olayları tertiplenerek, adanın tamamının Türkiye’ye bırakılmasını içeren anlaşmanın imzalanacağı Londra Konferansı bu tertip sebebiyle dağıtıldı.

Zorlu yine de davasından vazgeçmeyerek, Yunanistan’ın Türkleri öldürmesi için adada kurdurduğu EOKA terör örgütüne karşılık, Kıbrıs Kuvayi Milliyesi olan TMT’nin örgütlenmesi için Türkiye’den kayıt dışı olarak silah, telsiz ve para yardımı göndermiştir. Sonrasında 1958-1959 Londra Zürih antlaşmaları ile Türk askerini adaya sokarak, ada Türklerinin hayatlarını garanti altına almıştır. Ayrıca Türkiye, Yunanistan ve İngiltere adanın garantör devletleri olmuştur. Şüphesiz Fatin Rüştü Zorlu’nun cüretkar Kıbrıs politikası müesses nizamı rahatsız etmiş, 27 Mayıs askeri darbesi sonrası asılarak şehit edilmesinde en büyük nedenlerden biri olmuştur.

TEK ÇÖZÜM İKİ DEVLETLİ TAKSİM MODELİDİR

Türkiye’nin Kıbrıs’taki hakları, Zorlu’nun canı pahasına adayı milli mesele haline getirmesi sayesinde korunuyor. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı dahil olmak üzere Türkiye’nin güncel Kıbrıs politikası, Zorlu’nun elde ettiği haklar sayesinde uygulanabiliyor. Yunanistan halen yürüttüğü Enosisçi anlayış kapsamında, adadan Türk askerinin çekilmesi ve iki toplumlu federasyon şeklini istiyor. Fakat iki devletli çözümden başka her çözüm önerisi adadaki Türkleri eritmek ve Türkiye’nin garantörlük haklarını gasp etmeye yöneliktir.

Esas olan Rumların Türklerin haklarını gasp etmesidir. Kıbrıs, Anadolu’nun doğal uzantısı, Yunanistan’a 950 km, Türkiye’ye ise 170km uzaklıkta. Dolayısıyla coğrafi ve hukuki olarak Türkiye’nin olması gereken ada, küresel güçlerin çözümsüzlüğün çözüm olduğu, ABD ve Rusya’nın bölge siyasetinde kullanmak istediği stratejik bir kart olarak masada tutulmak isteniyor.

Hülasa.

Tüm bu provokasyonlara karşılık Türkiye, son dönemde Türk dünyası ile siyasi ve ekonomik eklemlenme modellerini anlaşmalar ile garantileyerek Türk Devletleri Teşkilatı’nın güçlü bir bölgesel örgüt haline gelmesi için çalışıyor. KKTC’nin teşkilata gözlemci statüsü ile kabul edilmesi, resmi tanınma yolunda çok önemli bir adım oldu. Mutlaka Kadim Türkistan’ın Hazar Havzası ve Akdeniz ile çivilenmesi gerekiyor. Türk dünyası için stratejik üçgen, Ankara-Bakü-Lefkoşa hattının birleşmesi ile sağlanacak ve barış temelli gerçek diplomasi süreci bu hattın işletilmesiyle sağlanacak. Unutulmamalıdır ki Kıbrıs, Türk boğazları ve Hatay ile birlikte Anadolu’nun altın anahtarı, Türkistan’ı savunan uçak gemisidir. Ünlü diplomat Henry Kissenger’ın söylemiş olduğu gibi, “Bir uçak gemisi, 100 bin ton diplomasidir.”







