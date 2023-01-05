Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: Kriz üreten yapıdan çözüm üreten sisteme…

Faruk Önalan / Yazar

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin uygulanmasını sağlayan Anayasa değişikliği 16 Nisan 2017 tarihindeki referandumla kabul edilmişti. Halk oylamasından sonra gerçekleştirilen ilk genel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 Temmuz’da TBMM’de yemin etmesiyle yeni sistem yürürlüğe girdi. Böylece, özellikle kriz dönemlerinde daha fazla hissedilen hantal yapı geride bırakılmıştır.

HIZLI VE YERİNDE KARAR ALABİLME

Bu durum Kovid-19 salgını sırasında net olarak müşahede edilmiştir. Salgın Çin’in Wuhan şehrinde henüz ortaya çıkmışken, hızlı ve yerinde bir kararla ‘Ulusal Pandemi Hazırlık Planı’nı uygulamaya konmuştur. Birçok gelişmiş ülke (G7 ülkeleri dahil) salgının getirdiği yoğunluk ile başa çıkamamış, sağlık çalışanları koridorlarda hatta hastane otoparklarında hastalarla ilgilenmeye çalışmıştır. Yaşlı hastaların ise maalesef ölüme terk edildiğine dair çok sayıda vaka ortaya çıkmıştır. Tüm bunlara karşın Ankara aldığı yerinde kararlarla en şiddetli dönemde dahi ciddi bir sorunla karşılaşmadan sıkıntılı süreci rahat bir şekilde atlatmıştır.

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Başkanlık sisteminin önemli getirilerinden birisi de hiç şüphesiz Milli Güvenlik alanında olmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinden sonra Barış Pınarı, Bahar Kalkanı, Pençe Kartal, Pençe Şimşek, Pençe Kaplan, Pençe Yıldırım ve Pençe Kilit sınır ötesi operasyonları daha etkin ve hızlı şekilde icra edilmiştir. Bunun yanında, Libya iç savaşında çok uluslu cephe karşısında BM’nin tanıdığı meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne verilen sağlam destek ile savaşın seyri tamamen değiştirilmiştir. İkinci Karabağ savaşındaki aktif pozisyon ile Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarının otuz yıl sonra kurtarılmasına katkı sunulmuştur. Öte yandan, birçok ülke ile imzalanan stratejik iş birliği anlaşmalarıyla maksimum fayda sağlanmıştır.

RAKİPLERİNİ KISKANDIRAN DONANIMLI KURUMLAR

Sınır içi/ötesi harekâtları tamamen milli silah ve mühimmatlarla icra edilmiştir. Milli Teknoloji Hamlesi, yeni hükümet sisteminin açtığı yolda rahatlıkla ilerlemiştir. Milli İHA/SİHA, milli uçak, milli helikopter, milli tank, milli denizaltı, milli füzeler (kısa, orta ve uzun menzilli), milli hava savunma sistemleri, milli tüfek, milli zırhlı araçlar, milli obüsler, milli akıllı mühimmatlar vd. yeni sistem ile hız kazanmış savunma projelerinden sadece birkaçıdır.

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Milli İstihbarat Teşkilatı’nın gerek iç, gerekse dış tehditler karşısında yerinde ve zamanında hamle yapabilmesi için eli rahatlatılmıştır. Bu kapsamda başta “Kale” olarak tabir edilen Etimesgut’taki merkez hizmet binası ve İstanbul Maslak’ta bulunan dev Bölge Başkanlığı binası son model teknoloji ile donatılmıştır. Her türlü imkân ve kabiliyete sahip olan kurum rakiplerini kıskandıracak derecede önemli atılımlar gerçekleştirmiş, gerçekleştirmeye devam etmektedir.

Savaşlar, enerji krizleri, ekonomik buhranlar, toplumsal olaylar, dünyanın her kıtasında büyük sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. Jeopolitik ve jeostratejik olarak kilit konumda olan Türkiye, haliyle bu durumdan direkt ya da dolaylı olarak etkilenmektedir. Etraf adeta bir ateş çemberi iken, gelişen her yeni hareketlilik karşısında hızlı refleks gösterilmesi hayati önemdedir. Bu doğrultuda yeni sistem Ankara’nın hızlı kararlar alabilmesini sağlamaktadır. Parlamenter sistemin getirdiği ağır aksak yapı ile coğrafyamızdaki sorunlara zamanında müdahale edilmesi mümkün değildir.

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ENGELLEMELERE KARŞI GÜÇLÜ DURUŞ

Enerji konusunda dışa bağımlılığın önemli derecede azalması da doğru zamanda radikal kararların alınmasıyla gerçekleşmiştir. Geçmiş dönemlerde petrol ya da doğal gaz aramak için yabancı şirketlere yüksek miktarda ücretler verilir ancak aramaların çoğundan sonuç alınamazdı. Bugün ise sahip olunan sondaj filosu ile (dört sondaj gemisi, iki sismik araştırma gemisi) dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline gelinmiştir. “Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır” düsturuyla Fatih, Yavuz, Kanuni Karadeniz’de, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi ise Akdeniz’de aynı anda görev yapabilmektedir. Ayrıca Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemileri de çalışmalarını sürdürmektedir. Dün beton dökülen kuyulardan bugün petrol fışkırmaktadır. Yıllardır terör ile anılan Gabar’da çıkarılan rezerv ile Şırnak en fazla petrol üretilen saha konumuna gelmiştir. Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi kapasite artırımıyla Avrupa’nın en büyük doğal gaz deposu olmuştur. Bunun yanında Tuz Gölü doğal gaz deposu da tamamen dolu vaziyettedir. Yıllardır kısır çekişmelerle oyalanan Türkiye güçlü sistem, güçlü yönetimle yarınlara daha güvenli ve umutlu bakabilmektedir.

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DURDURULMAK İSTENEN İCRAATLAR REKOR KIRIYOR

Ekonomide hızlı kararların alınması da oldukça önemli bir konudur. Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorları her ay yeni rakamlarla kırılmaktadır. Dünyanın üçte birinin resesyona gireceği bir dönemde üst üste 8 çeyrekte büyüme gerçekleşmesi tesadüf değildir. Piyasaların durumuna göre alınan kararlarla sorunlara hızlıca müdahale edilebilmektedir.

Yap-işlet-devret modeliyle ulaştırmada önemli yatırımlara imza atılmıştır. Yapıldığı esnada haksız ve art niyetli eleştirilere maruz kalan İstanbul Havalimanı dünyanın bir numarası haline gelmiştir. Hızlı tren ağı daha da büyümektedir. Otoyolların artmasıyla kaza oranlarında ciddi oranda azalmalar meydana gelmiştir. Türkiye’nin otomobili Togg ise çok kısa zamanda bu otoyollarla buluşacak aynı zamanda istihdama ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır.

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Teknoloji alanındaki gelişmeler hızla sürmektedir. Gençlerimiz bu alanlarda desteklenmekte ve teşvik edilmektedir. Uzaya gönderilen çok sayıda uydu ile bu alanda dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girilmiştir. Dün hayal dahi edilemeyen Milli Uzay Projesi ise tüm hızıyla devam etmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yerel yönetimlere de önemli katkılar sağlamıştır. Şehirlerdeki sorunlar bölgenin özüne uygun olarak yerinde tespit edilerek hızlı çözümler üretilmiştir. Hendek/çukur eylemlerinde büyük zarar gören Diyarbakır Sur’daki büyük değişim en güzel örneklerden biridir.

Hızlı karar almayı ve harekete geçmeyi sağlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yerine muhalefet tarafından geri getirilmesi vaat edilen Parlamenter sistemin en büyük dezavantajlarından biri kısa süreli koalisyon hükümetlerinin varlığıdır. Eğer bugün ağır aksak parlamenter sistemle devam ediyor olunsaydı, hemen yanı başımızda cereyan eden Rusya-Ukrayna krizi karşısında bugünkü etkin ve sağlam duruş kesinlikle gösterilemezdi. Akdeniz ve Ege’deki hakların savunulması noktasında da büyük zafiyetlerin verilmesi kaçınılmaz olurdu.