Darfur’daki çatışmaların Çad’daki krize etkisi

Yunus Badem / Sudan Ülke Masası ve Maden Araştırmacısı









Sudan’ın Darfur bölgesinde yaşanan çatışmalar, Çad’ın doğusunda bir mülteci krizini tetikledi ve bölgede olası bir kargaşanın yayılabileceği endişelerini güçlendirdi. Çad, Darfur bölgesindeki çatışmaların patlak verdiği Nisan ayından beri çalkantılı bir dönemden geçiyor. Sudan Savaşı, bölgede yaşanan birçok olumsuz durumla karşı karşıya kalan Çad için belki de karşılaştığı en büyük zorluk olabilir. Sudan ve Çad arasındaki sınır uzun zamandır istikrarsız ve güvensiz. Çad’ın 1960 yılında Fransa’dan bağımsızlığını kazanmasından bu yana Darfur bölgesi Çadlı isyancılar için güvenli bir liman görevi gördü. 2000’li yıllarda Darfur’daki Zekava kabilesinin sınır ötesi aile, ticari ve aşiret bağları, Çad ve Sudan arasında yıllarca süren vekalet savaşlarına yol açtı.

KANLI ÇATIŞMALAR

Sudan Egemenlik Konseyi’nin eski başkan yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo’nun (Himeyti) başında bulunduğu paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), Sudan Egemenlik Konsey Başkanı Orgeneral Abdülfettah el-Burhan liderliğindeki Sudan ordusuna karşı gerçekleştirmek istediği darbe girişimi ve iktidar mücadelesi ülkeyi felakete sürükledi. Savaş 4 milyondan fazla insanı yerinden etti ve başta başkent Hartum olmak üzere ülkenin birçok bölgesini de yıkarak Sudan devletini çöküşün eşiğine getirdi. Başkent Hartum şu ana kadar yaşanan savaşın ana merkezi konumunda olsa da, özellikle Çad, Libya ve Orta Afrika Cumhuriyeti ile sınırı olan Darfur bölgesindeki çatışmalar daha kanlı yaşanıyor.

Darfur bölgesi onlarca yıldır silahlı çatışmalara sahne oluyor. 2000’li yılların başında Darfurlu isyancı gruplar, ülkenin taşra kesimini ihmal ettiğini ve Arap olmayan azınlıklara baskı uyguladığını düşündükleri Hartum’a karşı ayaklanmak için milis güçler kurdular. Hartum Merkezi hükümeti de isyancıların yanı sıra onları desteklediğinden şüphelendikleri Arap olmayan etnik milisleri hedef alan bir operasyon ile karşılık verdi. Hartum aynı zamanda bu topluluklardan sivillere karşı da bir göç politikası uyguladı ve bu göçü de kendi milisleri olarak gördükleri ve Cancevidler olarak bilinen, Arap kimliği taşıyan yerel etnik-dilsel gruplara taşere etti. Cancevidlerin ayrım gözetmeksizin köyleri yağmalayıp, yakıp ve sivilleri öldürdükleri operasyonlar da bir milyondan fazla insanı yerinden etti. Sudan’ın komşusu olan Çad’ta etnik kökeni Arap olan pek çok kabile -bazı kabileler Çad’daki siyasi krizden bazıları da mali nedenlerden dolayı- Hartum destekçisi olan Cancevidler’e katıldı. Bu milis grupları sonraki yıllarda Beşir rejiminden de destek aldılar. Artan uluslararası tepkiler üzerine Sudan hükümeti ve Darfurlu isyancılar 2006 yılında bir barış anlaşması imzaladı.

YÜZ BİNLERCE SİVİL YERİNDEN YURDUNDAN OLDU

2018’in sonlarından itibaren tüm Sudan’a yayılan halk ayaklanması ülkenin iç dinamiklerinde yeni bir dönem başlattı. Ordunun 2019’da Beşir’i devirmesinin ardından Sudan’ın geçiş dönemi yetkilileri, ülkenin uzun süredir ihmal edilen bölgelerinde, Darfurlular da dahil olmak üzere bir dizi isyancı hareketle müzakerelere başladı. Taraflar Ekim 2020’de Juba Barış Antlaşması adında bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, ülkenin taşra kesimlerindeki silahlı gruplardan temsilcilerin hükümet görevleri almasına ve önemli miktarda kamu parasının bu bölgelere aktarılmasına imkan sağladı. Bu arada, kökenleri Hartum’un Darfur’daki isyanla mücadele harekatına dayanan ve 2013’ten bu yana Beşir’in muhafızı gibi bir yapı haline gelen HDK, Ömer el-Beşir devrildikten sonra daha da güçlenmeye başladı. Beş yıl boyunca hem açıktan hem de açık olmayan yollardan Sudan’ı yönetmede orduya denk bir paramiliter ordu haline geldi.

Darfur bölgesindeki ordu askerlerinin sivilleri korumakta isteksiz veya yetersiz kaldığı ifade ediliyordu. 14 Haziran’da Hızlı Destek Kuvvetleri, El-Geneina’yı yağmaladığını ve Arap olmayanlara karşı “soykırım” yaptığını söyleyen Batı Darfur valisi Khamis Abdallah Abubakar’ı bu açıklamasından saatler sonra öldürdü. Khamis eski bir Masalit isyancı lideri ve Juba barış anlaşmasının imzacılarından biriydi. Sonraki günlerde, HDK yüzlerce Masalit kabilesine bağlı sivilleri öldürdü. Darfur’da geçmişte yaşanan dehşetin şu anda da bölgede yaşandığını söyleyebiliriz. Darfur’daki çatışmaların yeniden başlaması, 2000’li yıllarda olduğu gibi yüz binlerce sivili de yerlerinden etti. Nisan sonu ile Ekim ayı arasında Darfur’daki çatışmalar devam ediyor.

KÖYLERE KAPANDILAR

Çad Askeri Geçiş Konsey Başkanı Deby, Hartum’da çatışmaların başladığı 15 Nisan sabahı Sudan sınırını geçici olarak kapattı ve sınıra asker konuşlandırdı. Çad’ın başlıca güvenlik müttefiki olan ve Encemine’de Sahel’deki Barkhane Operasyonunun bir parçası olan yaklaşık 3.000 askeri bulunan Fransa, ulusal orduya lojistik destek sağlamak üzere Sudan sınırına askeri birlik gönderdi. Bu birlik aynı zamanda Çad’ın istikrarına yönelik herhangi bir tehdit konusunda istihbarat toplayabilecek konumda. 1.400 kilometrelik Çad-Sudan sınırının güvenliğini korumak Çad devleti için her zaman problem olmuştur. Çad-Sudan sınırında başta yakıt ve silah kaçakçılığı olmak üzere diğer temel gıda malzemelerinin kaçak olarak Çad’a girdiği sınır olarak bilinmektedir.