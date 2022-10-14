Davranışları güzelleştiren erdem: Adalet

Osman MUTLUEL

Bu anlamda nefsin yetkinleşmesi kendi kendine ortaya çıkan bir durum değildir. Bu, özel bir gayret isteyen ve bıkıp usanmadan erdemlerin tekrarlanarak nefiste, filozofların ifadesi ile su içmek kadar kolay yapılır hale gelmesi ile mümkündür.

KONTROL SAHİBİ OLUNMALI

İnsanın yetkinleştirmesi gereken yönü nefsidir. İnsan nefsi genel anlamda öfke, arzu/şehvet ve düşünce gücü olarak üç büyük güce sahiptir. Bu güçler aynı zamanda insanın hayatını devam ettirmesi için gereklidir. İnsanın kendini, yakınlarını ve vatanını koruyabilmesi için öfke gücüne, vücut sağlığını koruyabilmesi ve sıhhatli bir hayat yaşayabilmesi için arzu gücüne, inancını geçerli kılması ve hayatını doğru, geçimini helal yapabilmesi için düşünce/akıl gücüne ihtiyacı vardır. Ancak bu güzel hasletlerin insan nefsinde ortaya çıkabilmesi için özellikle arzu/şehvet gücü ile öfke gücünün düşünce gücünün kontrolü altında icraat yapması esastır. Çünkü nefsin yetkinleşebilmesinin ilk adımı, düşünce gücünün başat durumda olmasıdır. Eğer örneğin öfke gücü düşünce gücünü devre dışı bırakır ve nefsin tüm kontrolünü ele geçirirse o zaman insan itidali kaybeder ve hayvani davranışlar ortaya koymaya başlar.

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ÜÇ ERDEMİN BİRLİKTELİĞİNDEN

İnsan nefsinde bulunana düşünce gücünü donanımlı hale getiren şey erdemlerdir. Özellikle hikmet, şecaat ve iffet olarak adlandırılan erdemler, nefsin düşünce gücü üzerinde etkili olur ve insanın farkındalığını harekete geçirir. Ancak bu durum insanda bilişsel düzeyde kalan bir farkındalıktır. Bu farkındalığı eyleme dönüştüren şey, bu üç erdemin birlikteliğinden ortaya çıkan adalet erdemidir.

İnsanda ortaya çıkan adalet erdeminin az veya çok olması, diğer üç erdemle doğru orantılıdır. Bu açıdan insanda adalet duygusu ne kadar gelişmiş ve davranışlarına yansımışsa, insandaki nefis o denli yetkinleşmiş ve kemale ermiştir. Bu durum insanda güzel davranışların ortaya çıkmasına sebep olan ana etkendir. Böylece insan, güzel davranışlar ortaya koyarak, İslam filozoflarının ölüm sonrası hedefi olan büyük mutluluğa başka bir deyişle Allah’ın rızasına kavuşma imkânı elde etmiş olur. Bu durum Kur’an’da “Ey huzûra ermiş nefis! Sen O’ndan râzı, O da senden râzı olarak Rabbine dön! Dürüst ve samimi kullarımın arasına katıl! Cennetime gir!” şeklinde yer alır.

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