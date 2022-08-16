Doğu Akdeniz’de enerji stratejileri Türkiye’nin deniz alaka ve menfaatleri

Prof. Dr. Celalettin Yavuz / Güvenlik Politikaları Uzmanı

Sultan Abdülhamid Han isimli derin su sondaj gemisi 10 Ağustos 2022’de törenle Taşucu Limanı’ndan görev yerine uğurlanırken, sırf uğurlanışını görebilmek maksadıyla Mersin’den, Karaman’dan hatta Konya’dan Taşucu’na intikal eden çok sayıda vatandaş hazır bulundular. Aziz milletimizin Ege’de, Karadeniz’de ve Akdeniz’deki “deniz alaka ve menfaatleri” ile bunları korumanın ne kadar önemli olduğunun farkına varması, özellikle Doğu Akdeniz’de son yıllarda doğalgaz odaklı enerji kaynakları uğruna verilen siyasi ve fiili mücadele düşünüldüğünde son derece kıymetli.

YENİ ENERJİ MERKEZİ

Nil deltasında 1970’li yıllarda bulunan doğalgazın üretiminin başlatıldığı 1990’lı yıllarda bölgeye Shell, ENİ-Agip, BP-Amoco, Elf Aquitaine gibi Avrupalı petrol şirketleri yerleştiler. Dünyanın önemli hidrokarbon kaynağına sahip olamasa da Mısır, ihtiyaç fazlası doğalgazını Ürdün, İsrail ve Uzakdoğu ülkelerine ihraç etmeye başladı. 2000’li yılların sonlarına doğru İsrail de Doğu Akdeniz’deki deniz tabanında doğalgaz bularak kullanmaya başladı. 2015 yılına gelindiğinde sadece Zohr bölgesinde 850 milyar metreküplük doğalgaz rezervi olan Mısır’a karşılık, İsrail de Leviathan ve Tamar sahalarında önemli rezervlere kavuştu.

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ise Şubat 2003’te Mısır, Ocak 2007’de Lübnan’la münhasır ekonomik bölge (MEB) anlaşmaları imzaladı. Son anlaşma Lübnan meclisinde onaylanmadığı gibi Türk Dışişleri Bakanlığı’nın, Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarının sınırlandırılmadığı yönündeki itirazları da yükseldi. Türkiye bu anlaşmaları tanımadığını açıkladı. GKRY, Türkiye-İsrail uyuşmazlığından istifadeyle Aralık 2010’da İsrail ile de MEB anlaşmasını da imzaladı.

RUMLARIN BAŞLATTIĞI KRİZ

GKRY-Mısır MEB anlaşması, Arap Baharı sonrası Muhammed Mursi’nin iktidarı döneminde feshedildiyse de Sisi darbesi sonunda GKRY ile imzalanan anlaşmaya geri dönüldü. GKRY, 2005’te başlayan AB üyeliğiyle birlikte bölgede Türkiye ile Kıbrıslı Türkleri hesaba katmayan tek yanlı çabalarını yoğunlaştırdı. Ocak 2007’de adanın güneyinde ve güneybatısında 13 farklı alanda doğalgaz arama ruhsatı verileceğini ilan etti. İsrail ile de MEB anlaşması imzaladı ve adanın güneyindeki sondaj faaliyetleri sonucunda Afrodit ile Glafkos sahalarında doğalgaz bulundu.

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GKRY, İspanya’daki Sevilla Üniversitesi’nin “Sevilla Haritası” adlı çalışmasıyla Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarının sınırlarının belirlendiğini ileri sürdü. Bu haritaya göre 75 bin kilometrekaresi batıda Yunanistan’ın, 34 bin kilometrekaresi GKRY MEB’i içerisinde kalacak şekilde Türkiye’nin 109 bin kilometrekare civarında kaybı söz konusuydu.

TÜRKİYE’DEN İZİNSİZ GİRİŞİLEN FAALİYETLER ENGELLENİYOR

2005 yılından itibaren AB adaylık süreciyle ilgili görüşmelere başlayan Türkiye, bu görüşmeleri şantaja dönüştürmeye çalışan Rum-Yunan ikilisinin oldubittileri karşısında suskun kalmayarak her vesile ile Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki çıkarlarının takipçisi olmaya devam etti.

GKRY’nin ilan ettiği bazı sahaların (1,4,5,6 ve 7 numaralı parseller) kısmen veya tamamen Türkiye’nin kıta sahanlığı içerisinde yer aldığını ifadeyle ve ayrıca diğer parsellerde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) de hakları olduğu gerekçesiyle itiraz etti. Doğu Akdeniz’le ilgili itirazlarını hukuki ve siyasi alana çektiği gibi, aynı zamanda fiilen kendisine ait olduğunu ilan ettiği MEB’de, kiraladığı deniz dibi sondaj ve araştırma gemileriyle sismik araştırmalara da başladı.

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2006’da Türk Donanması Akdeniz Kalkanı Harekâtı ile GKRY’nin ilan ettiği sözde sahalara girerek fiilen tanımadı. Eylül 2011’de ise Türkiye-KKTC kıta sahanlığı sınırlandırma antlaşması imzaladı ve hemen arkasından da TPAO’ya KKTC adına Kıbrıs’ın etrafında hidrokarbon işletme ruhsatları verildi. Nisan 2012’de Türk kıta sahanlığında TPAO’ya 2007’de verilen ruhsat sahalarına yenileri eklenerek, batı sınırları 28 derece Doğu boylamına kadar uzatıldı. Bu süreçte Türk tarafınca öngörülen deniz yetki alanlarında Türk araştırma ve sondaj gemileri, Deniz Kuvvetleri’nin himayesinde araştırma yaparken, bölgede Türkiye’nin izni olmaksızın icra edilen diğer ülke faaliyetleri de özellikle 2018’den itibaren engellendi.

MAVİ VATAN’DAKİ SONDAJ FİLOMUZ

Türkiye’nin deniz tabanındaki hidrokarbon araştırma faaliyetleri bazı dönemlerde Karadeniz’deki Türkiye MEB’inde de devam etti. Hatta 2020 yılında Sakarya sahasında, Türkiye’nin 12 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek 548 milyar metreküplük doğalgaz bulundu. Türkiye’nin sahip olduğu bu sondaj gemilerinden ilk üçü Fatih, Kanuni ve Yavuz adlarını aldılar. Sonuncu sondaj gemisi ise “Cobalt Explorer” adlı, Mart 2022 ayı içerisinde Güney Kore’den ayrılarak Mayıs 2022 ayında Taşucu Limanı’na ulaşarak “Abdülhamid Han” adını alan, üstün teknolojiye sahip yedinci nesil derin deniz araştırma gemisidir. 238 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe, 104 metre kule yüksekliğine sahip Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisi 200 personelle istihdam edilmekte ve 12.200 metre derinliğe kadar sondaj yapabilme imkan/kabiliyetine sahiptir.

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Türkiye’nin, tartışmalı Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama faaliyetlerinde bulunması, Rum-Yunan ikilisinin sürekli itirazlarına sebebiyet verdi. AB üyeliğinin güvencesiyle, başta Fransa ve İtalya olmak üzere bazı AB ülkeleri yanında ABD’yi dahi yanlarına almayı başardılar. Hatta Türkiye’nin Libya’da Birleşmiş Milletler’ce tanınan meşru hükümetin yanında olmasına karşılık gayrı meşru Hafter yönetimine destek veren Mısır, BAE ve Suudi Arabistan ile İsrail’i bile yanlarına çektiler. Bölgenin doğalgazını “Eastmed” hattıyla GKRY-Girit üzerinden Avrupa’ya nakledecek boru hattı bile düşünüldü. Ancak maliyetinin yüksekliği sebebiyle donduruldu. Kasım 2019’da Türkiye ile Libya arasında uzunluğu 29 km olan bir deniz yetki alanı sınırlandırma anlaşmasına Yunanistan Ağustos 2020’de Mısır’la yaptığı benzer bir anlaşmayla karşılık verdi. Bu sonuçla her iki tarafın da BM’ye gönderdiği deniz yetki alanları içerisindeki bazı sahalar örtüşmektedir.

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MİLLİ MENFAATLERDEN TAVİZ YOK

2018 yılından itibaren Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanları konusunda sıklaşan Türkiye-Yunanistan gerilimleri üzerine AB ve ABD devreye girdiler. Yunanistan ve Türkiye değişik yerlerde araştırma ve tatbikat yapıldığı, bölgenin tehlikeli olabileceğine ilişkin “Navtex” ilanları verdiler. Bu faaliyetlerle Doğu Akdeniz’in belirli kesimleri “kapatıldığı” için adına “Navtex savaşı” bile denildi. Türkiye’nin bu girişimleri AB ve ABD’nin ilgi sahasına girince, gemiler tartışmalı sulardan tartışmasız sulara ya da “bakım” için limanlara çekilerek Yunanistan’a “uzlaşma” çağrıları yapıldı. Bir bakıma kontrollü gerginlik yaşansa da Türkiye, AB ve ABD’yi arkasına alan Rum-Yunan ikilisine karşı asla taviz vermedi.

Henüz göreve başlamadan önce, Rum-Yunan ikilisinin yeri göğü inlettiği, Abdülhamid Han’ın ilk görev yeri Antalya’nın 60 km açığındaki bir sahadadır. Ama bunun daha sonra başka yerlere kaymayacağının garantisi yok. Yeter ki sondaj yapılan yerde ekonomik değeri olan hidrokarbon bulunsun! 1980’li yıllarda “Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde milletimizin deniz alaka ve menfaatlerinden haberi bile yok!” diye hayıflanılan Türkiye, Ege’de olduğu gibi Doğu Akdeniz’de de deniz yetki alanlarına sahip çıkmakta, hakkaniyet içerisinde, ikili görüşmelerle paylaşım önermektedir. Yunanistan ise başkalarının desteğinden medet ummaya devam ediyor. Şayet Türkiye bölgede doğalgaz bulursa, Mısır ve İsrail gazlarının Avrupa’ya akışının da Türkiye üzerinden olacağı mukadder gibidir.