​Enerji denklemini yeniden kuracak ortaklık ​

Ekber Kandemir/ Enerji Uzmanı

Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte Moskova’ya karşı yaptırımlar başlatan Batı dünyası, enerji konusundaki yaptırım kararını aynı hızda almaya cüret edememiştir. Bunun en önemli sebebi başta AB’nin dinamosu olan Almanya olmak üzere tüm Avrupa’nın enerji konusunda Rusya’ya olan bağımlılığıdır. Kuzey Akım-1 projesinden yılda yaklaşık 50-55 milyar metreküp doğalgaz alan Almanya, bunun kesilmesi riskinin maliyetli olacağını ve ekonomisine büyük bir yük getireceğini bilmektedir. Almanya’nın yanı sıra İtalya da doğalgazının büyük bir kısmını Rusya’dan tedarik etmektedir. AB geneline baktığımızda Rusya’ya olan bağımlılık doğalgazda yüzde 40 oranındadır.

2021 yılı verilerine göre dünyada petrol üreten ülkeler arasında Rusya günlük 10,7 milyon varil üretim ile ABD ve Suudi Arabistan’dan sonra üçüncü sırada gelmektedir. Öte yandan Rusya, yıllık doğalgaz üretimi 638,5 milyar metreküp ile ABD’den sonra en fazla üretim yapan ikinci ülke konumundadır. Peki bu rakamlar çerçevesinde değerlendirdiğimizde enerji piyasasında büyük bir güç olan Rusya’nın göz ardı edildiği ve sistem dışında bırakıldığı bir denklem sürdürülebilir mi? Başta Batı olmak üzere enerji talep eden ülkeler orta ve uzun vadede Rusya’ya olan bağımlılıklarından nasıl kurtulabilirler?

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İLLUSTRASYON: CEMİLE AĞAÇ YILDIRIM

RUSYA PETROLÜNE İKİ ALTERNATİF

Petrol açısından baktığımızda öncellikle Suudi Arabistan, Irak, İran ve Venezuela gibi aktörler üretim seviyelerini maksimuma çıkararak Batı için alternatif kaynak olabilirler. Geçtiğimiz yıl verilerine göre Suudi Arabistan’ın günlük petrol üretim seviyesi 11 milyon varil seviyelerinde iken Irak’ın günlük üretim seviyesi

4,1 milyon varil olarak gerçekleşmiştir. Bu iki ülkenin üretim seviyeleri maksimuma yakın olduğu için İran ve Venezuela gibi iki büyük aktörün üretim kapasitelerini arttırması gerekmektedir. 2021 yılı verilerine göre İran’ın günlük petrol üretim seviyesi 3 milyon varil civarında gerçekleşirken, Venezuela’nın günlük üretimi yalnız 540 bin varillerde kalmıştır. Hâlbuki bu iki ülkenin maksimum seviyelerde üretim yapması durumunda İran’ın günlük ortalaması 6-7 milyon varil, Venezuela’nın ise 3-4 milyon varile kadar ulaşabilir.

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Bu yüzden Batı’nın orta ve uzun vadede petrol açısından özellikle İran ve Venezuela ile bir mutabakata varması ve üretim seviyelerini artırması gerekmektedir. Hatta gerekli teknolojik destekler ve ekipmanlar sağlanırsa, İran’ın günlük üretim seviyesinin kısa sürede 10 milyon varile ulaşması mümkündür.

MOSKOVA DEVRE DIŞI KALIR

İran dünyada en fazla petrol rezervine sahip dördüncü ve en fazla doğalgaz rezervine sahip ikinci ülkedir. Batı için Rusya, en önemli doğalgaz tedarikçisi olsa da, Moskova’nın bu rolden çıkarılması aslında Avrupa’nın yararına olacaktır. Batı’nın orta ve uzun vadede doğalgaz açısından bağımlılığını ortadan kaldıracak çözüm yolu Katar, Doğu Akdeniz ve İran doğalgazının daha fazla kullanılması ile mümkündür.

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Batı açısından doğalgaz konusunda İran orta ve uzun vadede en önemli alternatif olarak görülmektedir. Ancak İran’ın üretim seviyesinin düşük olması, buna karşın iç tüketiminin çok yüksek olması, doğalgaz çıkarma ve iletim teknolojisinin eskimiş olması, Rusya’ya alternatif olma açısından dezavantajlı yönleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Uygulanan yaptırımlar Tahran’ın bu alanlara yatırım yapmasını engellemiş ve teknolojik olarak geri kalmasına neden olmuştur. İran her ne kadar Suriye, Irak ve Libya gibi birçok tartışmalı alanda Rusya ile hareket etse de enerji konusunda Moskova’yı rakip olarak görmekte ve alternatif olabileceğinin sinyallerini vermektedir. Eğer Batı, Rusya’ya karşı bir alternatif doğalgaz kaynağı oluşturmak istiyorsa hızlı bir şekilde İran ile nükleer anlamda anlaşmaya varmalı ve İran’ı uluslararası sisteme dâhil etmelidir. İran’a büyük enerji şirketleri tarafından yatırımlar ve yeni teknolojikekipmanlar getirilerek üretim seviyesi hızlı bir şekilde 500-600 milyar metreküplere çıkarılmalıdır. Böylelikle Batı Rusya’ya olan doğalgaz bağımlılığından kurtulabilir.

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ENERJİ LOJİSTİĞİNDE KİLİT ÜLKE TÜRKİYE

Çıkarılan doğalgazın güvenli bir şekilde Avrupa’ya taşınması da üretilmesi kadar önemlidir. İşte tam burada Türkiye gibi güvenli ve tecrübeli bir aktör denkleme dâhil edilmelidir. Türkiye özellikle Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesi ile birlikte diplomaside önemli bir aktör olduğunu tüm dünyaya yeniden göstermiş ve Antalya Diplomasi Forumu’nda ilgili ülkelerin Dışişleri Bakanlarını bir araya getirerek bunu bir diplomasi başarısına dönüştürmüştür. Yer aldığı coğrafi konum itibarıyla Türkiye, enerji üreten ve enerji ihtiyacı olan ülkeleri birbirine bağlamaktadır. Bu çerçevede İran ve Doğu Akdeniz enerji kaynaklarının Avrupa’ya taşınması için Türkiye üzerinden geçecek projeler büyük önem taşımaktadır. Türkiye’nin yakın çevresine nazaran güvenli ve istikrarlı olması da bu denli büyük enerji geçiş projeleri için tercih edilmesini sağlamaktadır.

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İran’ı Batı’ya bağlayan komşu ülkesi olması, Irak petrol ve doğalgazının Batı’ya ulaştırılmasındaki kritik projelerde yer alması, Rusya’nın kaynak sağladığı Mavi Akım ve Türk Akım gibi boru hatlarına ev sahipliği yapması Ankara’nın enerji açısından önemini ortaya koymaktadır. Sahip olduğu rezerv büyüklüğü ve nispeten istikrarlı bir coğrafyada olması açısından İran enerji kaynaklarının, orta ve uzun vadede Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınması Batı’nın Rusya’ya olan bağımlılığının sona erdirecek ve iki komşu ülkenin çıkarına olacaktır.

Enerji kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınması, Türkiye’nin ucuz ve devamlı enerji almasına yardımcı olacak, ayrıca boru hatlarından geçiş ve kira ücreti alarak gelir elde etmesini sağlayacaktır. Diğer yandan İran’ın teknolojik ve ekipman sorunlarını aşması Tahran yönetimine büyük bir ivme kazandıracaktır. İran elde ettiği gelirler ile ekonomisini güçlendirecek ve son yıllarda içine girdiği finansal darboğazdan çıkma fırsatı yakalayacaktır. Tüm bunlardan daha önemlisi belki de İran, uzun yıllardır yabancısı olduğu uluslararası topluma entegre olacak, hatta eski müttefiki olduğu Batı dünyasına yeniden eklemlenecektir.