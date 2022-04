“Erişti nevbahar eyyamı” Şehr-u Ramazan

Sefer Gelen

Araştırmacı – Saint Petersburg Devlet Üniversitesi – Avrasya Çalışmaları

İbadet nedir? En kısa ve aklın kabulüne uygun manası; ‘dinin buyruklarını yerine getirmek’. Bu anlamla birlikte insanda şahlanan duygular da benzer minvalde oluyor. Din ve buyruk kelimelerinin mana ağırlığına; yerine getirmek, yapmak, ifa etmek gibi eylemler eklendiğinde harekete geçen ilk duygunun karşıladığı kelimeler; sorumluluk, mecburiyet, görev vb. Ben de dinin bir buyruğu olan oruç ibadetinin farz kılındığı mübarek zamanı anlatmaya, Şair Nedim’den bir beyitle başlamak istiyorum:

“Erişti nev-bahar eyyâmı, açıldı gül-i gülşen

Çerâğan vakti geldi lâlezârın dîdesi rûşen”

REKLAM

BİR ÇERÂĞAN VAKTİ

Ramazan-ı Şerif’in ilkbahara denk gelişiyle bu tatlı girizgah daha da neşeli bir hâl alıyor olsa gerek. Evet oruç, Hak din İslâm’ın beş şartından biri… Yerine getirilmesi gereken bir farz ibadet. Rahmetin ve mağfiretin üstümüze yağdığı, âdeta Rabbin merhametinden kaçış yolu olmayan bereketli bir devir Ramazan. Bildiklerimiz var… Oruç tutmanın bedenî ve kalbî bir temizlik olduğunu, fıtrata dönüşe vesile bir ibadet olduğunu, paylaşmanın ne büyük bir güzellik olduğunu ve insanın eşsiz nimetlerle donanımlı bir kâinatta yaşadığını idrak ettiğimiz bir zaman olduğunu biliyoruz. Allah için yemeden içmeden, nefsanî arzulardan kaçınmanın, sabırla nefsimizi terbiye etmenin gerekliliğini bu vetirede idrak ediyoruz. Bu güzel zamanın Yaradan tarafından seçilmesindeki aslî manayı da biliyoruz: Mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim bu ayda indirildi. Bu vesileyle biz günahkâr kulların affedilmesi için eşsiz bir fırsat. Bütün bir sene kaybettiklerimizi yerine koymak, fıtrattan uzaklaştığımız ölçüde aslımıza dönecek istikameti tutturmak için O’nun merhametiyle bahşedilmiş bir müjde. Tüm bu yönleriyle ve çok daha fazlasıyla Şehr-u Ramazan’ın sorumluluk, mecburiyet ve görev anlamlarından fazlası olduğunu keşfetmek gerek. Bir çerâğan vakti Ramazan. Huzurla, sevinçle, Allah’a yaklaşmanın bengi neşesiyle donatılıyor kalpler.

REKLAM

Dünya üzerinde hiçbir sorumluluk, aldığından fazlasını vermez. Hiçbir mecburiyet insanı misliyle iyi hissettirmez. İbadetler dışında… Bütün bu kalıp sözlerle dar anlamlara sıkıştırılan dinî görevler, Allah’ın kullarını zora koşmasından ibaret hareketler dizisi değil, her biri âdeta bir şenlik zamanıdır. Allah elbette yeryüzünün halifesi olarak yarattığı insanı başıboş bir salınımda tabiata teslim etmedi. İnsanın bu âlemdeki her bir eylemi, silsile hâlinde büyüyen güzellikleri veya zıddında çirkin neticeleri meydana getirebilecek kadar tesirlidir. Bu yüzdendir ki insan, şerefli mahlûk, sınırlar ve görevler dengesinde bir ömür sürer. Fakat bütün sınırlar ve görevler, meşakkat ve sıkıntı gibi dar eksenlerde anlaşıldığından, her birinin ne büyük bir şetaret kaynağı olduğu sıklıkla es geçilir. Hem de Nebiyy-i Zîşân Hz. Muhammed (sav) bunu bize en güzel kelamla anlattığı hâlde:

REKLAM

“Oruçluya iki sevinç vardır; birisi iftar anındaki sevinci, diğeri de Rabbine kavuştuğu andaki sevinci.” (Buhârî, Savm)

ORUÇLUNUN İKİ SEVİNCİ

Peygamberimizin hadisinde bahsettiği iki sevinç anını âlimler de çok güzel yorumlamışlar. Hülasa; bu iki sevinç birbiriyle iliklenmiş. Ramazan ayında oruç ibadeti nasıl ki insanı sonsuz saadete götürecek fıtrat kodlarını bulmaya vesile ise yeniden kavuştuğumuz bu insanlık mertebesi de Allah’a kavuşmanın müjdecisi. Allah’a kavuşmak için ölmek bir gereklilik olsa da yeterlilik değil elbette. Yeterlilik belgesini ancak bu fâni âlemdeki duruşumuzla ve hiç şüphesiz Allah’ın merhamet ve mağfiretiyle elde etmek mümkün. Dünyanın ve değişen zamanın zorlayıcı, itici karakterinde hangimiz fıtrattan uzaklaşmıyoruz ki? Doğumdan ölüme üzeri tozlanmayan, içi koflaşmayan mı var? Şükürsüz kalan kalpler zamanla secdesiz de kalmıyor mu? İsyanla çağlayan nefis, insanı yaratıldığı masumane tabiattan adımlarca uzağa atmıyor mu? En içten ibadetler bile zamanın telaşında anlam düşüklüğüne maruz bırakılmıyor mu? İnsan her gün yeniden şahlanan benliği ezmede, “ben”in yerine “biz”i koymada ne kadar başarılı? Vermek, verebilmek kaç ele külfet gelmiyor, kazanma tutkusunun kalpleri esir aldığı bu yazık çağda? Bekletilemez bir hızda sürüklenen zamanın dünya kaygısında, kim zikrin doyulmaz lezzetinden mahrum bırakmıyor beden emanetini? Öyleyse o kıymetli Rehber-i Ekmel’in (sav) müjdesinde, tüm kayıpları ikame etmek için bir lütuftur Ramazan.

REKLAM

DÜNYA VE AHİRET HAYATIMIZI SÜSLEYEN MÜJDELER

Dinî bir vecibeyi ifa etmek bizi kuşkusuz insan yapar. Fakat hiçbir farz ve dinî buyruk -sadece- mecburiyet kavramıyla karşılanamaz. Anlam yetersizliğinden akıllar iflas eder. Bütün mecburiyetleri bir küme dâhilinde düşünsek Allah’a karşı görevlerimiz bu kümenin dışında bambaşka kümeler meydana getirecektir. Ve bu yeni kümelerde, insanın dünya ve ahiretini süsleyen müjdeler yer alacaktır. İbadetlerin sorumluluk ve eylem hacmi ne kadarsa; vaat ettiği güzellikler onun katbekat fazlasıdır. Bir insana veya kuruma karşı vazifelerimizi yerine getirdiğimizde vaat edilen her neye ulaşıyorsak; konu Allah’a kulluk olunca bu topal teşbih tahayyülleri zorlayacak, ulaşılan güzellikler âdeta taşkın olacaktır. Vaat eden Allah (cc) olunca; insanın görev hanesiyle kazanç hanesinin kıyasını yapabilmede edindiği bütün matematik formülleri yetersiz kalır. Beş vakit namazdan zekat vermeye; hac ibadetinden oruca kadar bütün farz ibadetler bir tartıya konsa da ağırlığı hesap edilse; Rabbin bütün bunlara fâni ve ebedî âlemde vaat ettiklerini karşılayacak sayısal bir değer tespit edilemez. Bu yüzdendir her bir ibadet aşkla yerine getirildiğinde önce kalpte huzur kıpırtıları başlar. İnsan, algısının yettiğince bu huzuru hücrelerinde hisseder de; hissettiğinden ve hayal ettiğinden fazlasının iki cihanda da varlığını kuşatacağından bîhaberdir. Fakat ilim madem ki kendini bilmektir. İnsanın ‘kendi’ kul olduğuna göre; Rabbine ve Resulüne kulak vermesi yetecektir:

REKLAM

“Her kim inanarak ve karşılığını yalnız Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhari, İman.)