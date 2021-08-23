Eşitsizlik talebinin kısa tarihi

HALİL İBRAHİM İZGİ - YAZAR

Zamanında bir manken televizyon ekranlarında kendi oyu ile bir çobanın oyunun bir olup olmadığını sorduğunda, bunun basit bir merak olmadığı açıkça ortadaydı. Televizyon ekranlarında manken kimliğiyle yer alsa bile kendisinin eğitimli bir kişi olduğunu dağdaki çobanın kendi bilgi düzeyine eş olmadığını ve bunun da yönetim açısından bazı sakıncalar doğuracağını ifade etmek istemişti. Elbette ki bu eşitsizlik talebi bir ilk olmadığı gibi son da değildi. İnsanoğlunun dünyadaki hikayesi başlamadan önce şeytan Allah’a insanın çamurdan kendisinin de ateşten yaratıldığını öne sürerek bir eşitsizlik isteğinde bulunmuştu. Hangi nimetten kimin ne kadar faydalanacağına dair mukayeseyi temel alan ve adalet talebinin çok ötesine düşen bir istek.

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Türkiye Cumhuriyeti, geniş bir coğrafyanın daralmasıyla bir araya gelen derelerin birleştirdiği coşkun bir akışa sahip. Geçtiğimiz yüzyıldaki insan hareketliliğine bakarsak mukayese edilen birçok coğrafyadan farklı özellikler gösterdiğini görebiliriz. Yaşadığı sayısız savaş ve göç dalgasıyla Türkiye henüz tam olarak bitmemiş bir hikayenin ortasında yer alıyor. Cihan Harbi’nin ardından gelenler ve gidenlerle değişen demografi, farklı coğrafi ve kültürel mirasa sahip insanların bir araya gelmesi dünya tarihi açısından eşine az rastlanır bir örnek teşkil ediyor. Bazen dil, bazen din ortak paydasına sahip ama özet olarak emperyal tezlerle yeniden yerleşime tabi tutulmuş bir göç hikayesinin tam ortasındayız. Kimliklerin birbirine karışmış olması, göç hikayelerinin birbiri içine geçmiş olması Türkiye’nin toplumsal direncini artırdığı gibi toplumsal meseleleri de çıkmaz sokaklara sürükleyebiliyor.

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Empati kurma yeteneği ile kendi kimliğini hatırlatan artçı dalgalar toplumu şizofren bir sosyolojinin içine sürüklüyor. Hepimizin benzer tecrübelerden geçtiği veya geçebileceği toplumsal hafızanın bir tarafında dururken diğer tarafta kendi geçmişini her gün yeniden hatırlamanın “laneti” bekliyor. Uzaklaşmak istediği, yeniden başlatmak istediği bir tarih tüm çıplaklığı ile her gün gözünün önüne seriliyor. Bu, toplumun kendisine tutulan bir ayna…

Aynadaki suret de düşman değil, kendisi. Eğitim veya ekonomik sınıf atlama çabasıyla uzaklaşmaya çalıştığı geçmişin yanında bitivermesinden duyulan rahatsızlık, şeytanın eşitsizlik talebine neden olan kibrin bir benzeri olarak tezahür ediyor. Yakın geçmişte köylüler, sonrasında Kürtler üzerinde geliştirilen stereo tipler gelişen zamanla yeni toplumsal katmanlara teşmil ediliyor.

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En savunmasız olan en fazla diş geçirilebilecek olandır. Köylüler ve Kürtlerle de sınırlı değil bu ayrıştırma elbette. Gündelik hayatımızda, trafikte bile kendisini gösteren kadın aşağılamalarını da bu eşitsizlik talebinin bir parçası sayabiliriz. Ahlaki herhangi bir temeli olmayan bu çaba, içinde bir miktar kin ve kibir ama çokça hayal kırıklığı barındıran bir zihnin ürünü. Aşmak imkansız değil elbette ama oldukça zor. Zorluğun merkezinde sorunun kabul edilmemesi yatıyor. Özelde çevremizde, genelde ise tüm dünyada insanlar sorunları çözmek yerine sorunun içindeki sorumluluktan uzaklaşma çabası içindeler. Bu da en kırılgan en savunmasız gruplar üzerinde yalan bilgilerle temellendirilen nefret zeminiyle mümkün oluyor. Özellikle dijital alanda üretilen ve eşitsizlik taleplerine dayanak gösterilen yalan fabrikasyonları, alıcıları tarafından hızla tüketiliyor ve nefret mazotu haline getiriliyor.

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Mülteci meselesinin istismarı işte böylesi bir psikolojinin tezahürü. Elbette toplum içinde yaşıyoruz ve insan hareketliliğinin getirdiği sosyal zorlukları göz önünde bulundurmalıyız. Talebimiz gerçeklere gözümüzü kapatmak değil aksine onları görerek çözüm üretmek olmalı. Bunun için doğru bilgi şart. Haber doğrulama amacıyla kurulmuş yapıların kendilerini fonlayan mekanizmaların beklentilerine uygun olarak davrandıklarını göz önüne alırsak çözüm için başka bir adrese yönelmemiz gerektiğini rahatlıkla görebiliriz. Üstelik içinde bulundukları sosyal sınıflar sebebiyle eşitsizlik taleplerinden uzak olmayan bir noktada bulunuyorlar.

Dün köylüler, Kürtler ve kadınlar mevcut ekonomik düzende üleşme mekanizmalarını “ihlal” ettikleri için düşman addediliyordu. Bugün de mülteciler. “Çarıklıları” görgüsüzlükle suçlayıp ekonomik düzenin dışında tutmaya çalışanların, kadınlara iş dünyasında yer açmamak için başörtüleri de dahil olmak üzere bin bir müşkül çıkaran zihniyetin değişen sosyoloji nedeniyle saldırı hatlarını mülteciler üzerinde kurması haklılık değil vehmettikleri üstünlük duygusu ile açıklanabilir. Üstelik bu eşitsizlik talebini toplumsal olarak hakir gördükleri başka bir katmanı “tetikçi” yaparak gerçekleştirmeye çalışıyorlar.

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Algı kısa vadede görüntüyü şekillendirse de sosyoloji kalıcı hikayeyi yazmaya devam edecek. Uzak olmayan bir gelecekte varılacak sosyal mutabakatla toplumsal düzen tesis edilirken, eşitsizlik talepçileri bir sonraki kırılgan grubu bulup onlardan üstün olduklarını iddia edecekler. Muhtemeldir ki televizyon ekranlarına çıkan ünlü bir yüz kendisinin oyu ile dağdaki çobanın oyunun bir olup olmadığını sorgulayacak. İnsanlıktan eski bir hikaye bu ve bizim üzerimize düşen de hikayenin hangi tarafında yer alacağımıza karar vermek.