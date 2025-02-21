Gazze’yi almak istiyor çünkü sahilleri çok güzel!

Av. Emine Ece Orkun - Uluslararası Hukuk, Washington





Filistin kökenli entelektüel Edward Said, Yersiz, Yurtsuz adıyla Türkçe’ye çevrilen kitabında şöyle der: Tamamen coğrafya - özellikle zorla yurdundan edilmeler, varışlar, elvedalar, uzakta olmak, nostalji, özlem, ait olmak ve yolda olmak- erken yaşlarıma dair anılarım bunlar.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin verilerine göre, Said’in çocukluğuna dair paylaştığı hatırayı, 2023 yılında dünya genelinde 117.3 milyon insan yaşadı. 2024 yılında ise bu rakam 120 milyonu geçti. Son 15 ayda Filistin Sağlık Bakanlığının paylaştığı bilgilere göre, 18 bini çocuk olmakla birlikte, 46 bin 707 Filistinli, İsrail saldırıları sonucunda hayatını kaybetti. Ve tüm vahşeti İsmet Özel’in Katliamlar ne kötü be birader! mısrasındaki kanıksamayla izleyen dünya kamuoyu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planıyla adeta yeniden sarsıldı…





EMLAK PİYASASI İÇİN ALTIN DEĞERİNDE

Trump, ABD’nin Gazze’yi ele geçirmesi, sahip olması ve kontrol altına alması gerektiğini böylece istikrarın sağlanacağını belirtti. Gazze’nin 2,3 milyon sakininin topraklarından sürülmesi gerektiğini söyleyerek, Mısır ve Ürdün’e taşınmasını önerdi. Böylece “daha iyi durumda olacaklarını” savundu. Üstelik Trump, zengin Arap ülkelerinin de desteğiyle, Gazze’yi “Orta Doğu’nun en büyük ve en gösterişli turizm merkezi” haline getirmek istiyor. Aslına bakarsanız, bu fikir çok da yeni sayılmaz, nitekim damadı Jared Kushner 2024 yılında, Gazze’yi “Deniz kenarı, kıymeti topraklar, emlak piyasasında burası değerli” sözleriyle tarif etmişti.





SAVAŞ SUÇU SAYILIYOR

Konunun siyasi yönüne girmeden, bir hukukçu olarak vurgulamak istediğim önemli nokta şu ki, teklifi sunan ABD ve bu durumu memnuniyetle izleyen İsrail, Cenevre Sözleşmesi’ne taraf devletlerdir. 1949 tarihli orijinal Cenevre Sözleşmesi, “Toplu zorla yerinden edilme” eylemlerini tüm ülkeler için yasaklamaktadır. Uluslararası hukuk uzmanı Faisal Kutty’nin de belirttiği gibi 1977’de eklenen bir protokolde ise şu ifade yer almaktadır: “Siviller, çatışma ile bağlantılı gerekçelerle kendi topraklarından zorla ayrılmaya tabi tutulamazlar.” Bununla birlikte, sözleşmelerde bazı istisnalar da bulunmaktadır. Bunlardan biri, işgalci güçlere, sivillerin güvenliğinin tehdit altında olduğu ya da bunu yapmanın askeri açıdan zorunlu olduğu durumlarda, sivilleri yerinden etme yetkisi verebileceği durumdur. Orijinal Cenevre Sözleşmesi, sivillerin, ancak “başka türlü mümkün olmadıkça” kendi topraklarından zorla çıkarılmaması gerektiğini belirtmektedir.

Uluslararası insancıl hukuk, işgal altındaki nüfusların zorla yerinden edilmesini veya sürgün edilmesini kesinlikle yasaklamaktadır. 4. Cenevre Sözleşmesi’nin 49. Maddesi şöyle der: “Bireysel veya toplu zorla yerinden edilme, aynı zamanda korunmuş kişilerin işgal altındaki topraklardan işgalci gücün topraklarına veya başka bir ülkenin topraklarına, işgal altındaki veya işgal dışı olmasına bakılmaksızın yasaktır.” Roma Statüsünün 7. ve 8. maddeleri zorla yerinden edilme eylemini insanlığa karşı suç ve savaş suçu olarak tanımlar. Bu uluslararası hukukun temel normlarını zedelemektedir.





GAZZE’DE YETKİ ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ'NDE

Bu çerçevede, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Myanmar’daki askeri yönetimle ilgili olarak bu durumu yakından takip etmektedir. Rohingya halkının büyük bir kısmı, komşu Bangladeş’e zorla göç ettirilmiş veya Asya’daki birçok farklı ülkeye sığınmaya çalışmıştır. UCM soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları gibi uluslararası hukuk ihlalleri nedeniyle bireyleri yargılama yetkisine sahipken, hem ABD hem de İsrail bu mahkemeye taraf değildir. Ancak Filistin toprakları, 2015 yılında UCM’ye katıldığını açıklamış ve bu bağlamda mahkeme, Gazze’de işlenen suçlarla ilgili olarak yetki iddia edebilmektedir.

Uluslararası hukuk çerçevesindeki suçlar ulusal düzeyde veya uluslararası mahkemeler tarafından yargılanabilir ve uygulanabilir. BM’nin en yüksek yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı ülkeler arasındaki uluslararası hukuki anlaşmazlıkları çözme yetkisine sahiptir, fakat hükümetler bu kararları reddedebilirler. Örneğin, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısına dair UCM kararının reddedildiği gibi. UCM savaş suçlarını yargılamaz. BM Güvenlik Konseyi, UCM kararlarının uygulanmasını oylayabilir ancak 5 daimi üye; İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve ABD bu kararları veto edebilir.

Tehcir ya da sürgün, uluslararası insancıl hukuku ihlal etmekte, aynı zamanda bir savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil etmektedir. Bu yasak, Amerikan İç Savaşı’na kadar uzanan “Lieber Code” adlı savaş kurallarının bir parçası olarak başlamıştır. Tehcir ABD’nin onayladığı Cenevre Sözleşmelerinin birçok maddesiyle yasaklanmış olup, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Nürnberg Mahkemesi tarafından savaş suçu olarak tanımlanmıştır. Roma Statüsü, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kurmuş ve tehcir eylemlerini hem savaş suçu hem de insanlığa karşı suç olarak kabul etmiştir. Ayrıca, yerinden edilme bir grubu etnik, dini veya ulusal kimliklerine göre hedef alıyorsa bu aynı zamanda zulüm anlamına gelir ve ek bir suç teşkil eder.





TRUMP KÖRFEZİ ZORLAYABİLİR Mİ?

Asıl konu, Trump’ın uluslararası hukuku hiçe sayarak gerçekten böyle bir şeyi yapıp yapamayacağı sorunsalı. Bu noktada şunları söylemek gerekir: Trump’ın siyasi söyleminde sınır ötesi operasyonlara karşı olduğunu biliyoruz ve bu fikrini uygulama konusunda hukuki, askeri veya diplomatik gücü yok.

Gazze, ABD toprakları değildir. ABD’nin burada herhangi bir yargı yetkisi yok. Ayrıca uzmanlar, ABD’nin bunu gerçekleştirmek için gerekli finansal ve lojistik kaynakları taahhüt etmeyeceğini savunuyor. Trump ise bunu Arap ülkelerinin finanse edeceğini savunuyor. Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan bu fikri açıkça reddediyor. Her ne kadar Trump onları ikna edeceğini belirtmiş olsa da buna zorlayamaz. Ancak Mısır ve Ürdün, ABD yardımlarına büyük ölçüde bağımlı. Bu durumda finansman sağlamak amacıyla başka kaynaklara yönelmek zorunda kalabilirler. Suudilerin ise şimdilik kararı net görünüyor nitekim Suudi Dışişleri Bakanlığı, Filistinlileri topraklarından etme girişimlerini reddettiğini bunun müzakere edilemez olduğunu açıkça belirtti.

ABD’nin Afganistan’ı işgalini, Afgan bir çocuk bir televizyon kanalının kendisine uzattığı mikrofona “Amerikan askerleri ülkemizi almak istiyorlar, çünkü havası çok güzel” naifliğiyle değerlendirmişti. Bugün Afgan çocuğun naifliği Gazze için bir realiteye dönüşüyor: Gazze’yi almak istiyorlar, çünkü sahilleri çok güzel…



