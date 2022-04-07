Global köyün kadınlarının Türkiye’den beklentileri

Ayşegül Yıldırım Kara / İletişim Uzmanı

Her yıl Mart ayında dünyada kadın çalışmaları alanında bir hareketlilik yaşanıyor. Kadınların sorunları, konuşulmayan ya da konuşulsa da dikkat çekmeyen hak kayıpları geçtiğimiz Mart ayına da damgasını vurdu. Bir yandan kadınların en temel insan haklarına ulaşmasının önündeki engeller diğer yanda onurlu bir hayat talep eden kadınların istekleri, küresel sorunlarla da harmanlanarak gündeme geldi. Şiddet, savaşlar, istihdama katılım, eğitim ve sağlığa erişim, göç, günümüz dünyasında kadınları en fazla mağdur eden sebepler.

KADINLARIN VE KIZ ÇOCUKLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Dünyanın 193 ülkesinin üye olduğu; dünya barışını, güvenliğini korumak ve ülkeler arasında her türlü iş birliğini geliştirmek için kurulan Birleşmiş Milletler (BM) , 66 yıldır Mart ayında kapılarını kadının statüsünün yükseltilmesi için açıyor. On gün süren toplantılara ve ülkeler arası görüşmelere Türkiye’den de delegasyonlar katılıyor. Bu yıl “iklim değişikliği, çevre ve afet riskini azaltma politikaları ve programları bağlamında eşitlik ve tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesini sağlamak” gündemiyle toplanan BM Kadının Statüsü Komisyonu (KSK), toplantılarını hibrit gerçekleştirdi. Türkiye’nin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından temsil edildiği toplantılarda pandeminin etkileri hala devam ediyordu. Pandemi öncesindeki gibi kalabalık grupların yer almadığı görüşmelere Türkiye’nin BM Daimi Temsilciliği de eşlik etti.

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Türk heyetinin oldukça yoğun planlanan programlarında amaç, dünya ülkeleriyle özellikle kadın çalışmaları alanında ortak yapılabilecekleri istişare etmekti. Bunun yanında Amerika’da Türk diasporasını oluşturan vatandaşlarımız ve Türk Sivil Toplum Kuruluşları ile de toplantılar planlanmıştı.

New York’ta dünyanın birçok ülkesinden kadın; aile, çocuk, göç, yoksulluk, sosyal refah ve toplumsal cinsiyet üzerine çalışmalar yapan ülke temsilcileri, birbiriyle daha çok temas etmek ve işbirlikleri geliştirmek peşindeydi. Lobicilik çalışmalarının ve insani diplomasinin gittikçe önem kazandığı dünyada tüm ülkeler buldukları her fırsatı dostluklarını perçinlemek veya aralarındaki sorunları törpülemek için kullanıyorlardı. Uluslararası etkinlikler tam da bu çalışmalar için biçilmiş kaftandı.

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GİTTİKÇE KÜÇÜLEN DÜNYADA DAHA ÇOK TEMAS

Dünya, Macluhan’ın tahayyülünün çok daha ötesinde büyük bir hızla küçülüyor, fiziki sınırlar esneyerek, yepyeni, sınırları olmayan bir siber dünyaya doğru evriliyordu. Gelecek, hızla yaklaşırken, bu geleceğin bir distopyaya dönüşmemesi için ülkeler dünyaya ve yerele dair olumlu adımları planlanmalı, kalıcı ve kapsayıcı bir dünya barışı için çalışmalıydı. Çünkü dünyanın en uzak köşesi dahi artık çok yakındı. Kendi ülkemizin ve kendi insanımızın huzur ve güvenliği için tüm dünyada barışın tesis edilmesi gerekiyordu. Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşları ya da ülkemizde yaşayan yabancılar için de bu önemliydi.

Dünyanın içinde bulunduğu her türlü kriz, öncelikle kadınları ve çocukları etkiliyordu. Bu yüzden BM Kadının Statüsü Komisyonunun 66. oturumunda ayrı bir başlık altında değerlendirilmese de “Ukrayna krizi” en çok gündeme gelen konulardan biriydi. Ukrayna’nın yanında onlarca yıldır savaşı yaşayan Afganistan’da kadınların ve kız çocuklarının haklarının korunması konusu da tartışmaya açılmış, ülkemizi temsilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, Batı’nın Afganistan konusunda taahhütlerini tam olarak yerine getiremediğinin altını çizmişti.

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TÜRK MODELİ DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye, meselelere bakış açısı ve insani diplomasiyi öne çıkarması ile 66. KSK oturumunda birçok etkinliğe katılan ve ikili görüşmeler yapılan ülkelerden biriydi. Katar, Kazakistan, İran, Pakistan, Mali ve Endonezya, Güney Kore, Meksika ve Avustralya’dan oluşan MIKTA heyetiyle özel görüşmeler gerçekleştirildi. BM Genel Kurulu dışında farklı toplulukların yan etkinliklerine katıldı. Üç gün süren görüşmelerden sonra ortaya çıkan resim ise dünyaya alternatif bir örnek olarak sunulacak hizmet ve çalışmaların odağında Türkiye’nin yer almasıydı. Türkiye, kadın alanında çalışmalarını güçlendirmiş bir sosyal devlet anlayışının rol modeli olarak özellikle Türki Cumhuriyetler, Afrika ve İslam dünyasının dikkatini çekiyordu. Ülkeler mevcut küresel sisteme alternatif olarak gördükleri Türkiye ile işbirliğinde bulunmayı, iyi uygulama örneklerini görmeyi ve Türkiye modelinin detaylarını öğrenmeyi talep ediyorlardı. Sadece kadın çalışmaları alanında değil, Türkiye’nin çocuk, engelli ve yaşlı hizmetleri, sosyal devlet uygulamaları da ilgi odağıydı. Özellikle aileye önem verenülkelerde Türk aile yapısının güçlenmesi ve devamlılığı için yapılanlar dikkat çekiyordu.

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SOSYAL HİZMET VE YARDIMLARDA İBRE TÜRKİYE’Yİ GÖSTERİYOR

Sadece ülkeler değil özellikle Batıda WASP sayılmayan ancak okumuş, eğitimli, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek Müslüman grubun da kadın ve aile alanında, kadının statüsünün yükseltilmesi ile ilgili hususlarda görüşlerine başvuracağı, entelektüel alt yapıyı ve kavramları kaygısızca tartışabileceği ve deneyiminden faydalanacağı ülke yine Türkiye idi. Görüşülen bu grubun Türkiye’den talebi Türkiye öncülüğünde bir ortak ağ kurulması ve ortak hareket edilmesiydi.

Görünen o ki ortada doldurulması gereken ciddi bir boşluk var. Pandemi bu boşluğu daha da derinleştirmiş ve artık kayıtsız kalınamaz bir hale getirmiş. Ülkeler kadın, çocuk, engelli, yaşlı, hasta bakımı gibi konularda ve sosyal devlet uygulamalarında kendine benzeyen birilerinin bulduğu formüllerin peşinde. Bu noktada gözler bizlere çevriliyor.

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Türkiye artık bu taleplere kayıtsız kalamaz. İçerde muhalefet Türkiye’yi doğru bir yere koymasa da dünya ülkemizi öyle bir yere koymuş ki Türkiye’nin bu saatten sonra bunu görmemesi ya da görmemezlikten gelmesi mümkün değil. Ülkemiz sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar konusunda ürettiği entelektüel müktesebatı da, uygulamaya döktüğü çalışmalarını ve faaliyetlerini de muhakkak dünya ile paylaşmak zorunda. Bu artık bizden ziyade dünya için bir zorunluluk gibi görünüyor.