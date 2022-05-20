​Hoşça kal samimiyet ​

Beyzanur Yılmaz/Eğitimci – İlahiyatçı Yazar

Son zamanlarda şu cümleyi hemen herkesten duyar oldum:

“İnsanlar ile samimi olmaktan korkuyor ve bu durumdan kaygı duyuyorum.”

Cümle açık ve net…

Birileri ile konuşmaktan, derdimizi anlatmaktan ya da mutluluğumuzu paylaşmaktan korkmaya başladık. Herkese her şeyimizi anlatmak ile bazı insanların yalnızca hakkımızda konuşabilmek için bizimle konuştuğu şüphesi ile onlar ile samimi olmaktan kaygı duyuyoruz.

İnsanoğlu diyoruz ya, iyi ve kötü özellikleri olan varlık diye geçiyor Kur’an-ı Kerim’de… Aktarılan kötü özelliklerin ön plana daha fazla çıktığı bir zamandayız belki de…Neden böyle olduk? Samimiyet, samimi niyet neden azaldı? Yaşadığımız zamanın bize sundukları ile daha mı kötü olduk? Bütün bunların cevabı aslında içimizde saklı…

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ANLAMAK MASRAFLI İŞTİR

Sezai Karakoç’un bir sözü var:

“Anlamak masraflı iştir; emek ister, gayret ister, samimiyet ister. Yanlış anlamak kolaydır oysa. Biraz kötü niyet, biraz da cahillik kâfidir...” Söz her şeyi özetler nitelikte…Söz ile de alakalı olarak samimiyetin içerisine yerleşen bazı dinamitleri burada söylemek gerekir:

Birbirimizi anlamıyoruz ya da anlamak istemiyoruz. Samimi ve iyi niyetin bizi güçsüz kılacağına inanıyor ve toplumdaki tabiri ile “saf” durumuna düşmemek için kötüye başvuruyoruz. Bir şeyi olduğu gibi değil, anlamak istediğimiz gibi algılıyoruz. İyi olan durumu dahi bu bakış açısı ile kötü bir niyete çekmek için çaba harcıyoruz. Doğruyu anlamak için uğraş vermek yerine yanlış anlamak için tetikte bekleme davranışına gidebiliyoruz. Belki de bu şekilde yaptığımız her şey için hatalı olduğumuzu başta kabullenmek ve daha sonra bu farkındalık ile hareket etmek olacak yapmamız gereken…

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HAKİKAT İLE MENFAAT ARASINDA SIKIŞMAK

Bu davranışları yerine getiren asıl özneye gelelim. İnsana… İnsan kimdir? İnsanlık nedir? Cevabı tam anlamı ile girift olan bir muamma…Aslında geldiğimiz çağ ve insanları bu cevabı girift bir hale getiriyor. Oysaki insan dediğimiz Kur’an-ı Kerim’de belirtildiği üzere eşrefi mahlûkat olan bir varlık olup, Allah’ın ruhundan üflediği bir varlık olarak da kutsal bir nitelik taşır. Ancak üzerinde taşıdığı bu kutsiyete uygun hareket etmediğinde asıl problem tezahür eder. İnsanoğlu durum ve olayları aklı ile değerlendirip kararını gönlü ile verdiğinde doğrular ve menfaatleri arasında kalabilmekte. Menfaatlerinden vazgeçemeyenlerden olunca da insanlık ölüme doğru gitmekte…

İLİŞKİLERİN OLMAZSA OLMAZI

Kişi için samimiyet içerisinde olmaya karar verdirici şey esasında karşıdaki kişinin niyetinin samimi ve çıkarsız bir berraklıkta olduğundan emin olmaktan geçiyor. Niyetinin saflığından emin olduğumuz kişiler bizler için güven oluşturuyor ve anlıyoruz ki her şeyi ile kendimizi açabileceğimiz, önüne arkasına bakmadan çoğu şeyimizi paylaşabileceğimiz kapasitede olduklarına inanıyoruz. İşte güven o kadar önemli ki, samimiyetin odak noktası belki de…

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Konuyu özetler nitelikte bir kitap bölümü paylaşmak isterim:

“Herhangi bir ilişkinin olmazsa olmazıdır samimiyet (ve karşılıklı anlaşılmak). Kendi yoksa ilişki de yoktur aslında. Hırçın bir rüzgârın alıp götürdüğü bir uçurtma gibi, ilişkiyi de bir ağacın en olmaz dalına takar samimi olmayan bir ilişki. Ne yaşla ilgisi vardır, ne akılla, ne de çok okumakla. İnsan nasıl ki kendine yakışanı giyiyorsa, yakışmadığını düşündüğünü de karşısındakine giydirmemelidir. Bir nevi boy aynasıdır samimiyet aslında. Tek ihtiyacıdır insanın: Samimiyet, samimi niyet.” (Yol Senin İçinde, s. 159, Kinsun)

Belki bu çağda “Hoşça kal samimiyet” desek de samimi niyetine güvendiğimiz az da olsa bir eşrefi mahlûkat var ise onların varlığına bolca şükretmek ve kıymetlerini en iyi şekilde bilmek ümidi ile…