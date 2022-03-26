İran’ın Erbil saldırısı ve Türkiye

Doç. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu - Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi

Geçen hafta İran Devrim Muhafızları Ordusu(DMO), en çok kullandığı hassas isabetli, Scud’tan kopya, Fatih-110 adlı 300 km menzilli 12 adet balistik füzeyle, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’deki bir malikâneyi vurdu. Bu İran’ın IKBY’ye son yıllarda düzenlediği onuncu saldırısı.

İran Devrim Muhafızları tarafından üstlenilen ve İran tarafından “MOSSAD’ın yani İsrail’in gizli istihbarat üssü olduğu” iddia edilen bölgeye gerçekleştirilen saldırının, Irak sınırındaki Kirmanşah veya Tebriz’den gelen füzelerle yapıldığı düşünülüyor.

İran Devrim Muhafızlarının “Mossad Üssü” diye vurduğu, Erbil’deki ABD konsolosluğu ve KYB yanlısı K24 TV’nin yakınında bulunan ve sıkı önlemler alınarak korunan çöldeki bu havuzlu yeşil malikâne, 1917 yılında İngilizlere Irak’ı dar eden Şeyh Mahmut Berzenci ailesinden gelen Şeyh Baz Kerim al-Berzenci’ye aittir.

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ŞEYH BAZ’A VERİLEN İHALE

IKBY’nin önde gelen iş adamlarından Şeyh Baz, Süleymaniye yakınlarındaki Çemçemal ve Khor Mor gaz sahalarından çıkarılan gazın, Türkiye sınırına (Dohuk) kadar getirecek gaz boru hattı ihalesini geçtiğimiz ay içerisinde almıştı. Bölgede çıkarılan petrol ve gazın diğer bir hattı ise İran’a gitmektedir. Bağdat’taki yüksek mahkeme bırakın doğalgazı, Kürtlerin yıllardır Türkiye üzerinden sattıkları petrolün satışını bile yasadışı bulmuş olmalı ki, IKBY’nin bu karara tepkisi sert oldu. Çünkü Bağdat’ın bütçeden verdiği yüzde 13’lük para ödenen maaşlara bile yetmemektedir. Özerkliği ağır bedellerle kazanan IKBY’nin bunu kabul etmesi imkânsız görünmektedir. Bu nedenle seçilen hedef gayet manidardır. Çünkü MOSSAD’ın, Şeyh Baz’ın evine ihtiyacı yoktur ve isterse benim de defalarca kaldığım onlarca lüks otelde bir suit odada kalabilir.

İran’ın görünürdeki gerekçesi her ne kadar 24 Ocak’ta Kirmanşah’ı vuran SİHA’ların buradan atılması olsa da zaten yıllardır Suriye’de ve İran içerisinde İsrail tarafından saldırılara uğramaktaydı. Türkiye’de yakalanan İranlı ajanlar ve MOSSAD’la İran’a karşı yapılan ortak operasyonlar anlamlıdır.

Son beş yılda rutinleşen ve en son 17 Şubat ve 7 Mart’ta Suriye’de vurulan 2 üst düzey İranlı komutanın intikamının alınacağı, olaydan 6 gün önce bizzat İran’ın dini ve siyasi lideri Ali Hamaney tarafından belirtilmiştir. Ancak Suriye’de sürekli gol yiyen İran’ın, Golan ve Hizbullah üzerinden, İsrail’e bir şey yapamadığı halde neden daha uzak mesafedeki MOSSAD üssünü (!) vurduğu da sorulması gereken bir diğer sorudur. Çünkü Suriye hava sahası sadece İsrail’e serbest olup, kuzey komşusu ve 1948 yılında kurulan İsrail’i hemen tanıyan 1967-73 savaşlarında Suriye savaş planlarını ve silahlarını İsrail’e veren Rusya tarafından kontrol edilmektedir. İsrail de siber teknoloji ve motorlu suikastlarla Tahran’da bile İran’ı vurabilmektedir.

Şeyh Baz’ın evinin vurulmasında esas gerekçe, Irak’ta kontrolün İran tarafından her gün biraz daha kaybedilmesidir. Çünkü gerek IKBY’den gerekse Bağdat’tan, İran’a karşı sert tepkiler yükselmiş, Erbil İran’a, MOSSAD ofisi barındırmadığını, dilerse Irak’ın her yerinde MOSSAD ofislerini birlikte basabileceklerini belirtmişti. Aslında İran da MOSSAD’ın buna ihtiyacı olmadığını, isterse ABD üslerini kullabileceğini çok iyi billiyor.

IRAK’TA ETKİSİ ARTAN ANKARA

İran, eşeğini dövemeyen adamın semeri dövmesi gibi IKBY’deki sivil yerleri vuruyor. Bunun başlıca sebeplerini şu şekilde sıralayabiliriz: İran bu saldırıyla Türkiye’ye, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne ve İran aleyhtarı gruplara mesaj veriyor. Ukrayna savaşı sonrası gaz kartları yeniden karılıyor (Bir yıl sonra gelecek Karadeniz gazı ve Akdeniz’den Avrupa’ya ulaşacak, Türkiye’yle anlaşan İsrail kontrolündeki Mısır-İsrail gazı) bunun bir sonucu olarak IKBY petrolü gibi gazının da Türkiye üzerinden dünya piyasalarına akmasını istemiyor. Tüm bunlara ek olarak, Irak iç siyasi aktörlerinin ve halkının, Saddam sonrası dönemde İran’dan bıkmaları, PKK’nın Türkiye tarafından özellikle SİHA’larla sürekli vurulmak suretiyle zayıflatılması ve İran’ın Ortadoğu’daki işgalci imajı ve giderek azalan etkisi gibi sebepler de sayılabilir.

14 yıl aradan sonra Ankara’ya gelen İsrail cumhurbaşkanının çantasında Akdeniz gazının Avrupa’ya taşınması vardı. Son yarım asrın en soğuk ayı olan Ocak ayında, velev ki teknik arızadan olsun, Rus gazı sıkıntıya giren ve kışın ortasında gazı İran tarafından kesilen Türkiye’nin, İran’ın kontrolündeki Süleymaniye’den IKBY petrolünden sonra IKBY gazını da çekmesi, İran’ı çıldırtacak başarılı bir hamledir.

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