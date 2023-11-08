İsrail’in bu vahşeti öngörülemez miydi?

Dr. Necmettin Acar / Mardin Artuklu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı





Son dönemde İsrail’in başta Gazze olmak üzere tüm Filistin coğrafyasında etnik temizlik ve soykırıma varan savaş suçlarına şahit olduk. Filistin’de işlediği suçlarla yetinmeyen İsrail Lübnan, Suriye ve Mısır gibi ülkelere de saldırmaya başladı. Yaşanan bu gelişmeler bir sürpriz miydi? Yoksa önceden öngörülebilir ve gerekli tedbirler alınabilir miydi?

1960’lı yılarda sosyal bilimlerde ortaya çıkan davranışsalcı metodolojik yaklaşım, sosyal bilimlerde de tıpkı doğa bilimlerinde olduğu gibi evrensel kuralların varlığını savunur. Davranışsalcılara göre sosyal bilimci işini kurallarına göre yaparsa tıpkı doğa bilimlerinde olduğu gibi evrensel kuralları keşfedebilir ve sosyal fenomenleri önceden öngörebilir.

Uluslararası ilişkileri davranışsalcı metodolojik yaklaşımla ele aldığımızda küresel siyasete dair evrensel kuralları keşfedebilir miyiz? Devletlerin davranışlarını önceden öngörebilir miyiz? Bu iki soruya verilecek cevap makalenin başlığındaki sorunun da cevabını oluşturacaktır. Ben bunun çoğu zaman mümkün olduğunu düşüyorum. Bu kanaati destekleyen en önemli gelişme de maalesef İsrail’in Filistin’e ve komşu Arap devletlere karşı artan vahşeti ve saldırganlığıdır.

ORTA DOĞU YENİDEN REKABET ALANINA DÖNDÜ

Öncelikle Orta Doğu bölgesindeki küresel rekabete bakmak gerekiyor. Bölge Soğuk Savaş sürecinde ABD ve Rusya rekabetinin en yoğun yaşandığı alanlardan biriydi. Eisenhover, Nixon, Carter, Bush doktrinleriyle ABD, bölgeyi hayati çıkar alanı ilan etti ve bölgeye rakip bir gücün müdahalesini her türlü aracı kullanarak caydıracağını deklare etti. Soğuk Savaş’ın bitmesiyle rakipsiz kalan ABD son otuz yıldır bölgenin tartışmasız lideri olmanın tadını çıkardı.

Ancak son dönemde bölge ülkelerinin dış politikada otonomi talepleri ve Çin’in bölgeye dönük ilgisi bölgeyi yeniden rekabet alanına çevirdi. Uzun yıllar Batı müttefiki olan BAE, Suudi Arabistan, Mısır gibi rejimlerin yönünü Çin’e dönmeye başlaması ABD’de derin bir endişeye yol açtı. Bu süreçte İsrail ABD’ye sadık yegâne müttefik olarak kalmaya devam etti.

İSRAİL SİYASİ ELİTLERİNİN POLİTİK DURUŞU

İkinci olarak İsrail siyasi elitlerinin iç ve dış politikayı okuma biçimlerine bakmak gerekiyor. İsrail’i yöneten siyasi elitlerin temel siyasi programlarının revizyonizm olduğu bilinen bir gerçektir. Bugün tarihinin en aşırı sağcı iktidarı olan Netenyahu tarafından temsil edilen İsrail yönetimi, Filistin topraklarının tamamına hâkim olmayı, tüm Filistinlileri topraklarından sürmeyi, bölgede Mısır, Suriye, Irak ve Ürdün gibi rejimleri hem içeride parçalı bir yapıda hem de askeri/endüstriyel kapasite açısından zayıf tutmayı en önemli politik hedef olarak benimsiyor.

GÜVENLİK MİMARİSİ KÖKLÜ BİR DEĞİŞİMDEN GEÇTİ

Üçüncü olarak bölge güvenlik mimarisinin son dönemde yaşadığı radikal değişime bakmak gerekiyor. Irak 2003 yılındaki işgalin ardından her açıdan istikrarsız bir sürece girdi. Arap Baharı sürecinde Mısır askeri ve ekonomik olarak zayıfladı, Suriye ise düştüğü iç savaşta yıprandı. Bölgenin zinde kalmayı başaran aktörleri ise bu süreçte ağırlaşan ulusal güvenlik sorunlarına odaklandılar. Örneğin Suudi Arabistan için en önemli ulusal tehdit Yemen’deki istikrarsızlık iken Türkiye için Irak ve Suriye’nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör devleti yapılanması oldu. Bölge güvenlik mimarisinin yaşadığı köklü dönüşümler, ister siyasi istikrarsızlık yüzünden zayıflayan, isterse de zinde kalmayı başaran aktörler nezdinde Filistin meselesinin önceliğini sonlandırdı.

Bölge genelinde devletler seviyesinde ortaya çıkan bu değişimin bir benzeri toplumsal seviyede de yaşandı. Filistin meselesine her düzlemde farkındalık ve kitlesel destek sağlayan Müslüman Kardeşler hareketi zayıflatıldı. Hareket’in zayıflaması bölgede İsrail karşıtı blokun toplumsal tabanının erimesiyle sonuçlandı. Hareket’in zayıflamasında bazı bölge ülkelerinin Hareket’i terör örgütü olarak ilan etmesi ve Arap Baharı sürecinde kitlelere liderlik eden Hareket’in bölgede beklenen politik dönüşümü gerçekleştirememesi rol oynadı.

Irak, Suriye ve Mısır gibi askeri endüstriyel kapasiteye sahip ve İsrail’i askeri sahada dengeleyebilecek/sınırlayabilecek devletlerin zayıfladığı bu süreçte bölgenin ağırlık merkezi yüksek petrol fiyatları, Arap Baharı sürecinde zayıf toplumsal tepki ve güçlü uluslararası destek sayesinde zinde kalmayı başaran Körfez’e kaydı. Böylece ekonomik olarak “dev” olsalar da askeri olarak “cüce” olan, kendi rejim güvenliklerini ve toprak bütünlüklerini sağlamak için Batı’ya muhtaç olan bu ülkeler geçmişte Mısır ve Suriye gibi ülkelerin söz sahibi olduğu Filistin meselesinde başat aktör haline geldiler.

İSLAM KARŞITLIĞI BÜYÜDÜ

Son olarak; 2000’li yılların başında demokrasiyi teşvik eden, toplumsal kesimlerin taleplerinin yönetime yansımasını, bölgesel krizlerin çözümü için en önemli çare olarak gören Batı ülkelerinin bu tavrı Arap Baharı sürecinde köklü bir dönüşüme uğradı. Batıya dönük kitlesel mülteci akını, DEAŞ gibi radikal yapıların, hem bölgede hem de Batıdaki faaliyetleri, yüksek enflasyon ve ekonomik sorunlar Batıda İslam düşmanlığını besleyen sonuçlar üretti. Netice itibarıyla Batı ülkelerinde hem siyasi elitler hem de kamuoyu nezdindeki Filistinlilere olan sempati zayıfladı.

Batı’da İslam düşmanlığının yükseldiği, Mısır, Suriye ve Irak gibi İsrail’i askeri sahada dengeleyebilecek/sınırlayabilecek devletlerin zayıfladığı, Filistin meselesine kitlesel destek sağlayan Müslüman Kardeşler hareketinin zayıfladığı, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın kendi ulusal güvenlik sorunlarına odaklandığı, ABD müttefiki rejimlerin Çin ve Rusya’yla yakın iş birliğine girmesiyle bölgede ABD nüfuzunun zayıfladığı ve İsrail’de aşırı sağın yükseldiği bir siyasal atmosferde İsrail’in içeride Filistinlilere karşı vahşeti ve dışarıda komşu Arap devletlere karşı revizyonizmi önceden öngörülebilir miydi? Evet öngörülebilirdi. Ve zaten öngörüldü de. Uluslararası ilişkiler disiplini bize bu öngörüyü kazandırmalıdır. Yeter ki meseleleri doğru bir perspektiften analiz edelim.







