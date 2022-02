​İstikrarlaştırıcı güç Türkiye ​

Doç. Dr. Veysel Kurt

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi

Türkiye’nin uluslararası konumu ve küresel siyaset içindeki yerine dair bugüne kadar bir çok tanımlama yapıldı. Türkiye’nin ekonomi-politik özelliğini öne çıkaran ‘tacir devlet’, Marksist düşünceden neşet eden ‘çevre/yarı çevre ülke’, jeopolitik konumuna göndermede bulunan ‘köprü ülke’ gibi kavramsallaştırmalar bu anlamda öne çıkmıştır. Bu kavramsallaştırmaların bir kısmı aynı zamanda özellikle Soğuk Savaş döneminde uluslararası ilişkiler literatüründe de kullanılmış, bir kısmı ise Türkiye’ye yönelik yakıştırmalar olsa da soyut ve zayıf tanımlamalar olarak kalmıştır.

‘Bölgesel güç’ ya da ‘Orta büyüklükte güç’ kavramları da Türkiye’nin etki alanı ya da kapasitesine işaret etmektedir. Halbuki Türkiye’nin etki alanı son dönemde gelişmiş, kapasitesi de artmıştır. Son yıllarda, sistemik ve bölgesel değişime paralel olarak bir çok bölge ülkesinin güç skalasındaki konumu ve etkinlik düzeyinde çeşitli değişimler yaşanmıştır. Bazı ülkeler uğradıkları işgal ya da iç savaş dolayısıyla “başarısız devlet” konumuna düşerken, bazı ülkeler ise revizyonist bir stratejiyi takip etmişlerdir. Bölgesel istikrarı önceleyen Türkiye’nin küresel ve bölgesel gelişmelere paralel olarak sahip olduğu konumun yeniden tanımlanması da doğaldır.

Prof. Dr. Fahrettin Altun’un kaleme aldığı ve 2021 yılının sonunda yayınlanan Türkiye as a Stabilizing Power in Age of Turmoil başlıklı eser, Türkiye’yi “İstikrarlaştırıcı güç” olarak tanımlıyor. Bu tanımlama, yalnızca Türkiye’nin sahip olduğu güç kapasitesi ya da jeopolitik avantajını değil, gücün pozitif yönde kullanımına işaret etmektedir. Dünya siyasetinin içinde bulunduğu konjonktür ile Türkiye’nin dış politikada attığı adımların birlikte analizi, kitabın ana çerçevesini teşkil ediyor. COVID 19, iç savaşlar ve doğal afetlerin yol açtığı siyasi ve insani krizlere yönelik Türkiye’nin attığı adımlar somut örnekler olarak karşımıza çıkıyor.

İSTİKRARSIZLIĞIN ANATOMİSİ

Çatışma ve istikrarsızlık modern siyaset için kaçınılmazdır ve içinde yaşadığımız döneme has bir gerçeklik değildir. Modern uluslararası kurumlar ise çatışma ve istikrarsızlığı minimize etmek amacıyla inşa edilmiştir. Birleşmiş Milletler düzeninin de temel amacı budur. Ancak Soğuk Savaş dönemi ve sonrasında uluslararası sistemin bu temel amacını gerçekleştirip gerçekleştiremediği sorusu önem taşımaktadır.

Kitap, COVID 19’un mevcut sistemin aksaklık ve başarısızlığını daha görünür hale getirdiği tespiti ile başlıyor. Özellikle Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan iyimserlik ve ABD hegemonyasının vaat ettiği barış ve refah ortamının dünyanın belirli coğrafyaları ile sınırlı kaldığını söylemek mümkündür. Buna karşın Afrika, Balkanlar ve dünyanın bir çok bölgesinde etnik çatışmalar, iç savaşlar ve insani trajediler söz konusu olmuştur. 1990’lardan sonra hız kazanan Neoliberal küreselleşme olgusu, “Doğu-Batı” eşitsizliğini, “Kuzey-Güney” ayrımına taşımıştır. Sonuç olarak Soğuk Savaş döneminde geçerli olan eşitsizlik olgusu, 90’lı yıllarla birlikte sadece format değiştirmiştir.

İLLUSTRASYON: CEMİLE AĞAÇ YILDIRIM

11 Eylül 2001’de İkiz Kuleler ile Pentagona yönelik düzenlenen terör saldırısının hemen ardından beliren dayanışma atmosferi ise ABD’nin saldırgan politikası ile birlikte yerle bir oldu. ABD’nin kendi çıkarları etrafında “ya bizdensiniz ya düşmandan yana” söylemi ile kurduğu saldırgan strateji, dünyayı geri döndürülemez bir çatışma atmosferine soktu. Afganistan ve Irak işgallerinin yarattığı trajedi ve yıkım hala onarılabilmiş değil. BM ve uluslararası kurumların işlevsizliği de bu dönemde arttı. Kısacası Bush’un dediği gibi dünya artık eskisi gibi değildi. 2008 Ekonomik krizinin bir çok ülkede yarattığı ekonomik tahribat da benzer sonuçlara yol açmıştır. Bütün bu süreçten öğrendiğimiz şey şu oldu: ABD’nin istikrar ve refahının çok azı dünyaya yansırken, siyasi ve ekonomik krizleri küresel düzeyde maliyet üretmekteydi.

Kitap, günümüzde yaşanan çatışmalar ve ortaya çıkan insani trajediler ile 2001 sonrası küresel atmosfer arasında sağlam bir analoji kuruyor. Soğuk savaş boyunca ve sonrasında ortaya çıkan tablo ise yalın bir gerçeğe işarete ediyor: İyimser söylemler ve vaatlerine rağmen modern uluslararası siyaset, küresel oyuncuların çıkarları üzerine kurgulanmış. Sistemin kurumları ise bu çıkar kavgasının bir parçası olduğu ölçüde etkili ya da etkisiz olabilmektedir. Bunun yanı sıra siyasetin düzlemi söylem ve vaatler değil, gerçeğin kendisidir. Başka bir deyişle savaş, insani trajedi ya da işbirliği ve refahın paylaşımı vaat ve söylemlerle değil, aktörlerin yapıp ettiklerinin sonucudur.

ULUSLARARASI SİSTEMİN KURUMLARI SINIFTA KALDI

BM düzeninin; güvenlik, istikrar, barış gibi temel hedefler konusunda iddiası ve vaatlerinden çok fazla uzaklaştığı artık genel bir kabul görmektedir. Bu durum gerek çatışma bölgeleri gerekse COVID 19 pandemisi üzerinden net bir şekilde anlaşılmaktadır. Soğuk Savaş dönemindeki İsrail yayılmacılığı ve Arap-İsrail savaşları ve diğer çatışmaların önlenmesi mümkün olmadı. Aksine bu çatışmalar, sistemin iki ana aktörü ABD ile SSCB’nin rekabetinin bir sonucuydu. Bu durum ABD’nin hegemon olduğu 1990’lardan sonra da değişmedi. Soğuk savaş dönemi çatışmalar, 1990’lar boyunca yaşanan iç savaşlar ve günümüzde Suriye krizinin ortaya çıkardığı sonuçlar, sistemin başarısızlığının küçük ölçekli yansımalarıdır. Sistem ve sistemin birer parçası olan kurum ve aktörlerin bu çatışmaları önlemeleri bir yana, çatışma sonucunda ortaya çıkan insani trajedinin hafifletilmesi için gerekli insani yardımlar konusunda bile sınıfta kaldı. Günümüzde dünya ölçeğindeki mülteci sayısı 80 milyonu, yoksulluk yaşayan insan sayısı ise 730 milyonu aşmış durumda. Eğitim, sağlık hizmetleri gibi temel insani gereksinimlere ulaşma konusundaki eşitsizlik de her geçen gün büyüyor.

TÜRKİYE’NİN İSTİSNAİ KONUMU

Bu trajedinin hafifletilmesi için BM sisteminin amaçlarına uygun bir şekilde işlemesi ve devletlerin de yeterli yardımı yapmaları gerekirdi. Ancak maalesef bu durum gerçekleşmedi. İnsani diplomasi, dış yardımlar, çatışmaların önlenmesi ve azaltılmasına yönelik çabaları kayda değer bir seviyeye ulaşan Türkiye’nin, bu anlamda istisnai bir noktada durduğunu ifade etmek mümkündür. Türkiye dış yardımlar konusunda 2017 ve 2018’de öncü ülke konumuna gelmiştir. Ayrıca beş milyona yakın mülteciye ev sahipliği yapması, İdlib’de sıkışıp kalan dört milyon insanın güvenliğini sağlayan bir diplomasi yürütmesi, temel hayat standardına kavuşmaları için sarf ettiği çabalar ve pandemi sürecinde yüzü aşkın ülkeye yönelik stratejik ürün bağışı Türkiye’yi öncü kılan diğer unsurlardır.

ERDOĞAN’DAN İKİ GÜÇLÜ ÇAĞRI

Bunun yanı sıra Türkiye, sistemden kaynaklı problemlerin kökenine işaret ederek, BM sisteminde çeşitli reformlar yapılmasını teklif etmektedir. Öncelikle Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin veto hakkı başta olmak üzere, BM’deki temsil eşitsizliğinin giderilmesi ve sistemin etkin bir şekilde çalışacak yapıya kavuşturulması gerektiği yönündeki tekliflerini ilgili platformlarda dile getirmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür” ve “daha adil bir dünya mümkün” çağrıları bu anlamda oldukça ses getirmiştir. Daha somut olarak Güvenlik Konseyi’nin, Genel Kurul tarafından belirlenecek somut kriterlere göre genişletilmesini teklif etmekte ve ayrıca her fırsatta az gelişmiş ülkelerin durumuna ve insani trajediler karşısında kurumun daha etkin olması gerektiğine dikkat çekmektedir.

Uluslararası siyasette istikrarın nasıl sağlanabileceği sorusu oldukça önemlidir ve çok sayıda teorik çalışmanın merkezinde yer almaktadır. Bu teorik tartışmaların önemli bir kısmı istikrarın mümkün olup olmadığını ya da görece istikrarın hangi koşullar sonucunda ortaya çıkabileceğini açıklar. Çatışmasız ve sürekli bir istikrarın söz konusu olduğu bir dünya pek mümkün değildir. Bununla birlikte devletlerin niyet ve politikaları; çatışmaları derinleştirebilir, azaltabilir ya da sonuçlarını hafifletebilir. Son yıllarda Türkiye’nin uluslararası sistemin reformu için sunduğu öneriler, artan insani yardımları ile çatışma bölgelerine yönelik müdahalelerinin sonuçları istikrarın sağlanabileceğine dair somut örnekler sunmaktadır.

ÇÖZÜMÜN TARAFINDA

Kitabın sunduğu örneklerin her birinde Türkiye’nin müzakere ya da müdahalesi istikrarın tesis edilmesine yönelik olmuştur. Kıbrıs’ta Annan Planı’nın uygulanması için üzerine düşeni yapmıştır. Ancak son yıllarda Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Ege ve Doğu Akdeniz’deki hukuksuz adımlarına karşı durma dirayeti de göstermiştir.

Suriye’de uzunca bir süre iç savaşı engellemek için uğraş veren de, iç savaşın ortaya çıkardığı insani trajedilerin hafifletilmesi için azami çabayı sarf eden de yine Türkiye olmuştur. Terör örgütlerine yönelik müdahaleleri de, uluslararası hukuk çerçevesinde gerçekleşmiştir. Dahası terörden arındırılan bölgelerin istikrara kavuşması için gerekli yeniden inşa faaliyetlerine yardım etmiştir. Bu anlamda Türkiye’nin terörden arındırdığı bölgeler ile ABD, Rusya, İran hatta Esed rejiminin askeri müdahalede bulunduğu bölgelerin durumuna bakmak yeterlidir. Irak’ta da 1991 işgalinin yarattığı tahribat ve maliyetinden çıkardığı derslerle, 2003 işgalinin gerçekleşmemesi için olağanüstü bir çaba sarf etmiş ancak ABD tek taraflı hareket etmeyi tercih etmiştir. İşgalin yarattığı insani trajedi ile yol açtığı etnik/mezhebi çatışma ile siyasal bölünme risklerine karşı Türkiye tüm kesimlerin katılımı ile merkezi devletin yeniden inşası için çaba sarf etmiştir. ABD ile İran’ın güç mücadelesine sahne olan Irak için Türkiye hala en önemli siyasi ve ekonomik partnerdir.

Obama’nın 2009’da iktidara gelmesi ile İran’a yönelik yaptırımları uygulamaya çalıştığı bir dönemde de Türkiye meselenin diplomasi kanalıyla çözülmesi için uğraş vermiştir. BMGK geçici üyesi olduğu bir dönemde yapılan yaptırım oylamasına karşı durarak diplomatik kanalların açık tutulması gerektiğine işaret etmiştir. Bu durum İran’ın çaresizlik sarmalına kapılarak sert bir çizgiye evrilmesinin önüne geçmiştir. Nitekim ABD’nin 2010’da uyguladığı yaptırımlar, nükleer müzakerelerin 2015’e kadar gecikmesine neden olmuştur. İran’ın bu zaman aralığındaki bölgesel politikası da Türkiye’yi haklı çıkarmıştır.

Libya krizinde Türkiye’nin takındığı tavır ise ülkenin yeniden iç savaş sarmalına girmesi ve diktatöryel döneme olası geri dönüşünü engellemiştir. Türkiye’nin 2020 sonunda Libya hükümeti ile imzaladığı anlaşmalar, Türkiye ile Libya arasında karşılıklı kazanç siyasetinin temellerini atarken, Doğu Akdeniz’deki enerji rekabetinin çatışmaya dönüşmesinin önüne set çeken bir tedbir olmuştur. Türkiye’nin Libya’ya sağladığı yardımlar sayesinde seçimler ve dolayısıyla siyasi istikrar yeniden mümkün hale gelmiştir.

HAKKI TESLİM EDİLMELİ

Günümüzde Avrupa merkezli olarak yaşanan aşırı sağın yükselişi ile İslamofobi ise, hükümetler kadar devlet-toplum ilişkilerini de sarsmaktadır. Dahası İslamofobi ve aşırı sağın yükselişi, dış politikaya da yansımaktadır. İslam düşmanlığı ve Müslümanlara yönelik saldırılarla özdeşleşen bu süreç, İslam dünyasının bir bütün olarak düşmanlaştırılması tehlikesini barındırmaktadır.

Özetle, Prof. Dr. Fahrettin Altun’un kitabı “daha adil bir dünya” teklif eden ve bunun için çaba sarf eden Türkiye’nin istikrar sağlayıcı rolüne dikkat çekmekte ve bu anlamda bir kavramsallaştırma çabasına girmektedir. Aynı zamanda Türkiye’nin Suriye’den Libya’ya, Afrika’dan Kıbrıs’a kadar yayılan geniş coğrafyada istikrarın sağlanması için yaptığı katkıların fark edilmesi ve hakkının teslim edilmesi için de bir çağrı niteliğindedir.

