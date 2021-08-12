Kıbrıs Türklerinin deliye çevirdikleri ​

BOJAN BUDİMAC GAZETECİ-YAZAR

Geçtiğimiz nisan ayında, Cenevre’de gerçekleşen gayriresmi Kıbrıs görüşmeleri bir kez daha başarısızlığa uğradığında Bosna-Hersek’te haftalık olarak yayımlanan Stav dergisine şunları yazmıştım: “Kıbrıs’ın sözde birleştirilme çabalarına bakınca düşünmeden edemiyorum; acaba farklı sonuç beklentisi ile aynı şey kaç defa daha tekrar tekrar denenmeli ki, yaygın olarak Albert Einstein’a atfedilen o ünlü delilik tarifine girsin: “Aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farkı sonuçlar beklemek.”

Yabancı medya, Kıbrıs hakkında yazılan raporlarda ya da analizlerde daima, tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son KKTC ziyareti sonrası yaptıkları gibi, adayı fiilen ikiye bölen 1974 yılını, yani Kıbrıs Barış Harekatını, onların tabiriyle “sözde” Kıbrıs’ın işgalini Kıbrıs sorununun miladı kabul ederler. Birkaçı bu soruna, Yunanlı cuntacı subayların yaptığı bir darbenin yol açtığını söylerken (Bunların bir kısmı darbenin asıl niyetinin adanın tamamının Yunanistan tarafından ilhakı olduğunu yazar) önemsenmeyecek sayıda birkaçı, Kanlı Noel’e, yani Kıbrıs Türk halkının katledildiği ve uğradığı etnik şiddettin yer aldığı 1963 Aralık ayından söz eder. Burada tarihin bağlamından koparılması, yanlışlıkla yapılan bir şey değildir ve öyle “gazete sayfalarında yer yok” ya da “yayın zamanı kısıtlı” gibi birtakım bahanelerle meşrulaştırılacak bir şey de olamaz.

Eski İngiliz Dışişleri Bakanı Jack Straw, geçtiğimiz Nisan ayında Daily Telegraph’ ta iki devletli çözümün kabulünü savunduğu yazısında şöyle diyor: “Kıbrıs Rum kesimi Ada’nın 1960 sonrası tarih anlatısını, çok çeşitli yollarla, hep kendi kontrolünde tuttu ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında onlar için ellerinden gelen her türlü yardımı yapabilecek müttefiklere sahip oldu.” Ben bay Straw’dan çok daha fazlasını söyleyeyim: Onlar Türkiye ve Türkler hakkındaki her anlatıya karşı önyargılıdır ve bu önyargı Batı dünyasında kök salmış olan oryantalist ve islamofobik yaklaşımdan kaynaklanmaktadır. Fakat şimdi konumuz bu değil. Konumuza dönersek mesele Kıbrıs olduğunda, Kıbrıs Rum kesiminin “Enosis” hedefinden hiçbir zaman vazgeçmemiş olduğunu “unutmak” -tıpkı Yunanlıların “Megalo İdea” hedefinden vazgeçmemiş olduğunu unutmak gibi- Batı’nın işine gelen bir şey. Hal böyleyken Kanlı Noel’in “unutulmuş” olmasından bahsetmiyorum bile! Tüm bunlar yok sayılıp da sorunun başlangıcı “sözde işgal” olarak alındığında, Rum kesiminin baskılarına ve ayrımcılığa boyun eğmeyi reddettiği için Türk tarafını suçlamak çok kolay. Nihayetinde merhum Malcolm X’in de ifade ettiği gibi “Medya masumu suçlu, suçluyu da masum gösterecek güçtedir.”

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Tarihi ya da politik olaylar arasında benzerlikler arama meraklısı değilim, ama bazen gerçekten işe yarıyor, özellikle de tutarsızlıkları teşhir ederken… Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in “ Kıbrıs’ta iki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğiz” şeklindeki beyanı 47 yıldır ortada durup duran “sahadaki gerçeği”, klişeleşmiş şekilde, tamamen yok saymak anlamına gelirken, iş Kosova’nın bağımsızlığının tanınmasına geldiğinde “sahadaki gerçekler” gayet yeterli ve mantıklı olabilmişti.

Şöyle bir bakıldığında ikisinin arasında farklılık bulmak oldukça zordur. Her iki sorunun da arka planı aynıdır: Yeni topraklara, o toprakların yerlisine orada kalma/yaşama hakkı tanımadan sahip olma arzusu. Türk askeri, 1974’te Kıbrıslı Rumların Kıbrıs Türklerine karşı giriştiği etnik temizliğe ve katliamlara engel olmuştur. Dokuz yıl sonra da Kıbrıs Türk halkı bağımsızlığını ilan etmiştir. O günden beri , adayı birleştirmek için gösterilen boş çabalar bir sonuç vermiyor , bunun sebebi de son derece basit çünkü Kıbrıs Rumları Kıbrıs Türk’ünün eşit politik haklara sahip olmasını reddediyor, kabul etmeye yanaşmıyor. Yine de “uluslararası topluluk” aynı şeyi tekrar tekrar yapmakta ısrar ediyor ve farklı sonuçlar bekliyor.

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NATO, 1999 yılında Kosovalı Arnavutlara karşı Slobodan Milosevic idaresindeki Sırbistan tarafından işlenen büyük etnik temizlik ve katliamları durdurdu. Dokuz yıl sonra da Kosova bağımsızlığını ilan etti ve şimdiye kadar da yaklaşık 140 devlet tarafından resmen tanındı. Bu zaman zarfında Kosova’yı Sırbistan’la tekrar birleştirmek için herhangi bir çaba gösterilmedi. Müsaadenizle burada konunun dışına çıkıp sizlere şunu da hatırlatmak isterim; Yunanistan tıpkı Kıbrıs Rum Kesimi gibi, doksanlı yıllardaki Balkan katliamı esnasında Milosevic ve Radovan Karadzic’in destekçisiydi. Dönemin Yunan Başbakanı, bugünkü Başbakanın babası, Konstantinos Mitsotakis o günlerde o iki savaş suçlusunu Atina’da ağırlamıştı. Her şeyden evvel, bu iki halkın milli kimlikleri- millet olmaları Türk nefreti üzerine bina edilmiştir ve bu noktadan hareketle tüm Müslümanlara yönelmiştir. Bu nefret, 19. yüzyılda her iki halkın elit tabakasının hususi seçimi idi ama bugünlere kadar uzandı. Tüm dünyanın 20. yüzyılın sonlarında Yugoslavya’da şahit olduğu talihsizlikte olduğu gibi…

Şimdi, eminim Ursula von der Leyen ve onun gibiler eğer bu durumla yüzleşselerdi bir sürü kelime oyunu ile bariz tutarsızlıklarını açıklamaya çalışırlardı. Ancak, şu bir gerçek ki; iki devletli çözüme karşı çıkanlar, sadece sahadaki gerçekleri değil, Türklerin kaygılarını, haklarını ve menfaatlerini tanımaktansa, sözünü ettiğimiz “delilik” tanımına gönüllü olarak tabi olacaklardır.