​Kur’an bize nasıl bir estetik anlayış verir? ​

Doç. Dr. Osman Mutluel

Genel anlamda estetikten söz ettiğimizde iki türlü anlayıştan bahsediyoruz demektir. Özellikle Antik çağdan Kant’a kadar geçen sürede oluşan, iyi ve güzelin aynı anlamda kullanıldığı klasik estetik anlayış ile Kant’tan sonra iyi ve güzelin birbirinden ayrıldığı ve iyinin ahlakın konusu güzelin ise estetiğin konusu olan modern dönem olarak adlandırılan estetik anlayıştır.

Kant’tan sonra estetik, güzelin ilgi alanı içinde kalmış ve iyi ile ilişkisi kalmamıştır. Güzelin bu aşamaya geçmesinden sonra sanat artık sadece sanat için yapılır olmuş ve ondan herhangi bir fayda, yarar, çıkar gözetilmesi ortadan kalkmıştır.

Peki, Kur’an bize bu iki estetik anlayıştan hangisini önerir?

Kur’an’da Nahl Suresi’nde 6-8. ayetlerde ifadesini bulan ve bize verilen estetik anlayış, Kant öncesi Klasik estetik anlayıştır. Bu ayetlerin (6-8) meali şöyledir:

“Eti yenen büyük ve küçük baş hayvanları da O yarattı. Onlarda sizin için soğuktan koruyucu şeyler ve başka yararlar vardır, ayrıca onlardan beslenirsiniz. Onlarda akşamları otlaktan getirirken, sabahları otlatmaya salıverirken size sergiledikleri bir güzellik de vardır. Bu hayvanlar ancak kendinizi fazlasıyla yorarak ulaşabileceğiniz bir beldeye yüklerinizi taşır. Kuşkusuz Rabbiniz çok şefkatli, çok merhametlidir. Binmeniz ve güzelliğini seyretmeniz için atları, katırları, eşekleri de yarattı...”

Bu ayetlerde ifade edilen estetik anlayış, güzel olan bir nesnenin sadece güzel olduğu için değer ifade etmez aynı zamanda o nesne Müslüman için faydalı, yararlı ve iyi oldukları için güzel kabul edilir. Ayette ifade edilen şey hayvanları sabah meraya gönderirken karınları aç, sütleri olmamış bir durumdadır. Ancak akşam onların karınları doymuş ve memeleri sütle dolmuş olarak gelişleri bizim gözümüze güzel gözükür.

Bu açıdan Kur’an’ın Müslümanlara vermek istediği estetik anlayışta israf, boşluk, amaçsızlık yoktur. Her hareketin, her duygunun ve her düşüncenin insanın hayatında bir işe yaramalıdır. Bu açıdan sanat sadece sanat için yapılmaz. Sanat insan için yapılır.