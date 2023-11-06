Okunmayan kitap

Beyzanur Yılmaz / Eğitimci – İlahiyatçı Yazar





Hayatta okumamız gereken bir kitap var: İnsanlık kitabı.

İnsana dair her şeyin yer aldığı “insan nedir?” sorusunun cevabını bulacağımız her ne var ise bu kitapta mevcut. Ancak okumayı bir kenara bırakın, “insan” kavramını sadece kendi aidiyetindeki mevcut topluluk dışında tanımayan kabileci bir anlayış bürüdü etrafımızı…

IRKÇILIĞI DİN EDİNDİLER

Bu anlayış öyle bir şey ki, hayvana ya da yaratılan hiçbir mahlukata yapılamayacak muameleyi “insan”a yapmayı mubah kılıyor. Bunu yaparken ise kendini haklı gösterebilme potansiyelini kendinde fütursuzca görüyor.

Oysa ki,

“Allah’tan başka ilâhların olmayacak.

Kendin için oyma put yapmayacaksın.

Allah’ın ismini boş yere anmayacaksın.

Cumartesi günü hiçbir iş yapmayacaksın.

Babana ve anana hürmet edeceksin.

Adam öldürmeyeceksin

Zina etmeyeceksin.

Çalmayacaksın.

Yalan şahitliği yapmayacaksın.

Komşunun hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.”

diye tembihleyen kutsal kitaplarının hiçbir önemi yok onlar için…

Öldürmeyeceksin maddesi hangi gerekçe ile öldüreceksin haline getiriliyor? Bu Hz. Musa’nın dinine uygun mudur?

Arz-ı mevut adı altında, Allah’ın vadettiği mukaddes toprakları olup, onlara malik olma ve burasını vatan edinme hakkının kendilerine ait olduğunu düşünen Siyonist Yahudilerin uydurduğu bir din ile karşı karşıyayız. Bu topluluk ırkçılığı din haline getirmiş, kendilerini Allah’ın has kulları, diğer insanları ise sağılacak inekler ve kullanılacak köleler olarak görmektedirler. Her vasıtayı mubah sayarak kendilerinden olmayan toplumların maddi ve manevi değerlerine, varlıklarına tecavüz etmektedirler. Zulümle, kanla, hile ile yerleştikleri mukaddes topraklarda başkalarına hayat ve ibadet hakkı tanımamakta, yerlerinden yurtlarından ettikleri insanların ıstırapları karşısında duygusuz kalmaktadırlar.

AH DÜNYA …

Ya dünyanın bunları bilse de ve bu insanlık kitabını okusa da onu anlayamamış ya da hiç okumamış gibi davranması… Ona ne demeli?

Hatta okuduğunu anlayıp, onları ifade etmek isteyenlerin susturulması da ayrı bir facia…

Ne olduk biz böyle? Bize ne yapıyorlar?

Örülen duvarlar, engeller neden aşılamayacak hale geliyor? Bu kadar yaptırım sizce de fazla değil mi? Bilinçli olarak hareket eden sessiz kalmamaya çalışan ve küçük de olsa damla damla sudan bir göl misali çabaları ile destek olmaya çalışan, insanlık kitabını okumuş ve nasibini almış insanlarımız var. İçindeki, kalbindeki yük ve acı ile her an dua eden ve sesini duyurma çabalarında bulunan koca yürekli insanlar… Bir tarafta ise sesini milyonlara duyurabilen sözde sanatçı ya da fenomen denilen insanlık kitabını işine geldiğinde okuyan, çıkarları uğruna insanlığı unutan ve sessiz kalan insancıklar… En kötüsü de bu ya, içimizde aynı vatanı, kanı, kaderi paylaştığımız bazı Müslümanların insan hakları konusunda birçok konuda susmayıp, konu Müslüman toprakları ve kardeşleri olunca tepkisiz ve sessiz kalmaları…Bu konuda onlar adına hicap duyuyorum.

FİLİSTİN’E CAN OLACAĞIZ

Günlerdir katliam ve soykırım yapmaya yemin etmiş bir intikam duygusu ile acımasızca davranan bir topluluğun yaptıklarını hepimiz izliyoruz. Bu öyle bir eylem ki, onlar için İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi işlevini yitirmiş, hukuk denilen bir kavram yok sayılmış, savaş prosedürlerine uygun olmayan her şey mubah kılınmış, güvenli bölge olarak ilan edilen hastaneleri, okulları, camileri, mülteci kamplarını bombalayacak kadar kan bürümüş gözlerini…

Çocukları ve sivilleri öldürme adına yeni bir kanun yazmışlar ve görünen o ki dünya bu kanunu oy çoğunluğu ile kabul etmiş. “Kalem kılıçtan keskindir,” sözünü de hatırlatarak, dünya duyana kadar biz susmayacağız, bir damla da olsa Filistin’e kan olacağız, can olacağız, ses olacağız…

Eskiden olduğu gibi dönemlik bir dinamizm ile değil, bu defa sonuna kadar…







