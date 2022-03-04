​Putin’in hediyesi: Ukrayna milli kimliği

Burak Çalışkan / York Üniversitesi Doktora Araştırmacısı/Post-Sovyet Çalışmaları

Mart 2014’de Kırım’ın işgaliyle başlayan, Moskova’nın desteğiyle aynı tarihte Kiev’e karşı bağımsızlıklarını ilan eden Donetsk ve Luhansk’taki çatışmalarla devam eden gelişmeler, 24 Şubat sabahı farklı bir boyuta ulaştı. Sekiz yıl sonra Rusya’nın “Luhansk Halk Cumhuriyeti” ve “Donetsk Halk Cumhuriyeti” isimleriyle örgütlenen bu ayrılıkçı yapıların bağımsızlıklarını tanımasının ardından, Ukrayna’nın diğer şehirlerinde de kapsamlı bir işgal harekatını başlatması uluslararası gündemin tamamen bu bölgeye yoğunlaşmasına neden oldu.

ULUSLARARASI KAMUOYUNDAN UKRAYNA’YA DESTEK

Çatışmalar devam ederken Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna ordusuna seslenerek Volodimir Zelenski’ye yönelik darbe çağrısında bulunması, Moskova’nın askeri harekat planına dair çeşitli ipuçları sunmaktadır. Rusya’nın operasyonu başlatmasıyla Zelenski’nin ülkeden kaçacağı ve Rus yanlısı bir iktidarın göreve getirileceği beklentisi, Ukrayna halkının verdiği mücadeleyle boşa çıkarılmıştır. 2014 yılından itibaren Ukrayna kamuoyundaki milliyetçi yönelimle birlikte Zelenski’nin Rus müdahalesine karşı koyan liderliği, Moskova’nın tahmininden daha uzun bir savaşa yol açabilir.

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Uluslararası kamuoyunun Rusya’nın 2008’de Gürcistan’a, 2014’de Kırım’a gerçekleştirdiği askeri müdahalelere gereken tepkiyi gösterememesi, Moskova’nın 2015 yılında Suriye’ye asker göndermesine yol açarken 2022’de Kiev’i de içine alan Ukrayna’yı işgal girişimine de olanak sağlamıştır. Ancak devam eden asimetrik savaşta Ukrayna halkının göstermiş olduğu mücadele, Batılı devletleri de Rusya’ya karşı daha net ve agresif yaptırımlar uygulanması konusunda etkilemiştir. Özellikle Moskova’nın ekonomik yönden etkileneceği ve uluslararası bir tecritle karşılaşabileceği bir süreç yaşanmaktadır.

İLLUSTRASYON: CEMİLE AĞAÇ YILDIRIM

DENİZLERDEKİ MÜCADELE

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişiminin üzerinden geçen bir hafta boyunca medya Rus ordusunun daha çok Kiev’e olan saldırısı ve oradaki direniş üzerinde dururken, ülkenin güneyindeki çatışmalar daha farklı bir şekilde ilerlemektedir. Rusya’nın Kiev’den önce Donbas’tan Kırım’a kadar bir kara bağlantısı oluşturma isteği bulunmaktadır. Bu sebeple Kırım’ın kuzeyi ve kuzeydoğusundaki Azak Denizi’yle bağlantılı olan Mariupol, Melitopol ve Herson’da çatışmalar devam etse de Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü İgor Konaşenkov, Azak Denizi kıyılarında kontrolün tamamen sağlandığını ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Azak Denizi’ne çıkışının tamamen engellendiğini iddia etmiştir.

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2014’den sonra Kırım’ın kıta sahanlığı tartışması üzerinden iki devlet Azak Denizi’nde pek çok kez karşı karşıya gelirken, güncel çatışmada bölgenin tam kontrolünü sağladığını iddia eden Moskova daha da ileri gitmeye çalışmaktadır. Kırım ve Azak Denizi’ndeki kontrolün ardından Ukrayna’nın Karadeniz’e tek çıkışı olarak kalacak Odessa’ya yönelik saldırılarını da yoğunlaştıran Moskova’nın, Ukrayna’yı bir kara devletine dönüştürme planı da söz konusudur. Geniş Karadeniz bölgesindeki tüm dengeleri bozabilecek bu işgal planlarının ne ölçüde başarılı olabileceği tartışmalı olsa da Putin’in Ukrayna halkını ve Ukrayna’yı çok önceden kaybettiğini belirtmekte fayda var.

MİLLİLEŞME ÇABALARI

Farklılıkları olmakla birlikte yüzyıllara dayanan ırk, tarih, dil ve din benzerliğine sahip Rus ve Ukrayna halkları arasında, geri dönülmez bir kopuş yaşanmıştır. Sovyetler Birliği’nin dağılması ve bağımsız Ukrayna’nın kurulması bir yana özellikle 2014’den itibaren Ukrayna’daki millileşme çabaları hız kazanmıştır. Her post-Sovyet ülkesinde görülen ordu ve istihbarattaki kilit noktalarda bulunan Moskova ile ilintili isimlerin büyük kısmı son sekiz yılda tasfiye edilmiştir. Nitekim Rus ordusunun 2014’deki Kırım işgalinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin gösteremediği reaksiyonla, 2022 yılındaki mücadele arasında ciddi farklar bulunmaktadır. Ukrayna ordusunun modernizasyonu ve millileştirilmesi noktasında NATO ülkelerinin silah temini ve eğitim desteği de oldukça değerlidir.

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Bu süreçte Ukrayna siyaseti açısından da önemli bir dönüşüm yaşanmıştır. Moskova karşıtı Ukrayna milliyetçiliği yükselişe geçerken, M.A. Kırımoğlu başta olmak üzere Rüstem Ömerov, Refat Çubarov ve Emine Dzhaparova gibi pek çok Kırım Tatar Türkü parlamento ve bakanlıklarda önemli görevler üstlenmiştir. Ukrayna tarihi, dili ve kahramanları üzerine çalışmalar yoğunlaşmış, devlet-inşa süreci hız kazanmıştır. Ukrayna’nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçılarla olan çatışmalar yoğunlaştıkça, Ukrayna halkının büyük bir kısmında Batı ile entegre milli bir devlete kavuşma arzusu artmıştır. Bu isteğin temelinde Batı’ya olan güven duygusu değil Moskova ve Rus sistemine olan karşıtlık ağır basmaktadır.

MİLLİ KİLİSE

Ukrayna milliyetçileri, Rus kimliğinden tamamen bağımsız bir Ukrayna kimliği yaratılmasında milli kiliseyi de ön plana çıkarmışlardır. 1686 yılından itibaren Moskova Partikhanesi’ne bağlı olan Ukrayna Ortodoksluğu, 1992’den itibaren bağımsızlık arayışı içinde olsa da 2014’den sonra bu düşünce yaygınlaşmıştır. Nitekim Ekim 2018’de Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin bağımsızlık girişimleri, İstanbul’da gerçekleştirilen Fener Rum Patrikhanesi Kutsal Sinodu’nun toplantısında ele alınmıştır. Fener Rum Patrikhanesi Ukrayna’nın Rus Kilisesi’ne değil kendi ruhani alanına dahil olduğunu ilan ederek, Ukrayna’da Moskova Patrikhanesi’nden bağımsız bir Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin kurulması talebini kabul etmiştir. Rusya’nın ardından dünyanın en büyük ikinci Ortodoks nüfusuna sahip olan Ukrayna üzerindeki dini etkisini kaybeden Moskova, büyük bir prestij kaybı yaşamıştır.

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ASIRLIK RUS ETKİSİNİN SONU

Bir anlamda asırlara dayanan Rusya’nın Ukrayna üzerindeki güvenlik, bürokratik, kültürel, ekonomik ve dini etkisi, Putin’in politikalarıyla dip seviyeye inmiştir. Özellikle 24 Şubat sabahı başlatılan işgal girişimiyle birlikte, Ukrayna halkındaki Rusya karşıtlığı geri döndürülemez bir noktaya varmıştır. Savaşın ne zaman ve ne şekilde biteceğini öngörmek oldukça zor olsa da Kiev’de Rus yanlısı bir liderin 45 milyonluk milli Ukrayna’yı yönetebilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. Rusya’nın ya işgal ettiği topraklardan geri çekilerek makul bir ateşkes imzalaması ya da sınırlarında yeni bir istikrarsızlık alanına hazır olması gerekmektedir. Bu sebeple askeri sonuçları ne olursa olsun Putin Rusyası için şimdiden kaybedilmiş bir savaş söz konusudur.