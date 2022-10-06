Rafine bir medeniyetten sahneler

Ahsen İlhan / Yazar – Sanat Tarihçisi

Bigâne masallardan uyanma vakti! Şimdi vakit; sömürgeci Batı’nın / inanç ve kültürü endüstriyel kalkınma projesi kıymetinde seri üretime tâbi tutan balansı bozuk Uzak Doğu’nun / insan kanıyla beslenip serpilen, gövdesi kalınca, içi naçiz ABD’nin ve artık esamesi okunmayan fakat tarihî yoklamada adı geçen bütün ırk, millet ve toplulukların ötesinde, Türk-İslâm medeniyetini anlamanın vaktidir.

Altay Dağları’ndan Anadolu’ya, monoteist inançtan Hak din İslâmiyet’e uzanan Türk’ün yolculuğu, Selçuklu ve Osmanlı’yla tam bir letafet sentezi hâlini almıştır. Orta Asya bozkırlarından alınan öze, ardı ardına kurulan göçebe ve yerleşik Türk topluluklarının nitelikli elementleri dâhil edilir; değişen ama ‘tekliği’ hiçbir zaman terk etmeyen inanç sistemleri, İslâm’la tanışmanın şerefiyle lağvedilir, göçebe hayatın savaşçı ama bir o kadar da sanatkârane kimliği de bunlara eklenince; şehirleşme, eğitim ve devlet karakteri tamam olmuş bir Selçuklu’nun ardından cihana hükmedecek olan Osmanlı Medeniyeti, dünyanın nabzına tutturulur. Ve ne yazık ki bir zaman sonra bu fevkalade rafine medeniyetin torunları aslını unutur, Batıcı propagandaların, satılmış masalların gölgesinde hafıza kaybına uğrar. İmanın atom parçaları olan sevgi, merhamet ve adaletle yoğrulan Türk-İslâm hamurunun verdiği şahsiyet ve millî saadet lezzeti; aslını inkâr ile baş gösteren süreğen mutsuzluk ve şuursuzluk akıbetinde acımtırak bir hâl alır.

REKLAM

GURABÂHÂNE-İ LAKLAKAN

Şimdi yüz yıldır toplu hâlde amneziye maruz kalan zihnimize şok etkisi yapacak birkaç sahneyi, kitabın ortasından bildiriyorum. Bellek yitiminde koku, renk, zaman ve mekân geçmişinden faydalanılabileceği gibi; vitamin ve mineral takviyesiyle hücreleri besleme tedbirine de başvurulabilir. Tedavi usulleri kişinin tıbbî geçmişi kıstas alınarak yapıldığından ve bu bilgi bende var olmadığından, ben de kompleks bir yönteme başvurmaya karar verdim. Medeniyetimizin vücuduna zarafet ve ahenk katan yüzlerce aksesuar var. Onlardan biri, yaratılmışa gösterilen hürmeti ve imanî merhameti fazlasıyla resmediyor. Gurabâhâne-i Laklakan’ı duymuş muydunuz? Mealen: Düşkün Leylekler Evi… Daha da modernize edilmiş bir anlamla Leylek Hastanesi. Bir nefes alın, devam edelim.

REKLAM

Göç eden leyleklerin ve bilumum göçmen kuşların bakımını yapmak, göç yolunda hastalanan, sakatlananları tedavi etmek, göç yolculuğunun sorunsuz bir şekilde devamını sağlamak ve yaşam şartlarını iyileştirmek için tasarlanmış bir yapı. Böyle bir yapılaşmanın benzeri dünyada yok. İnsan ve hayvan hakları diye nara atan bir Batı projesi değil bu. Bu tam da Osmanlı’nın; ancak Yaradan’a hürmetle dünyaya hükmedilebileceğinin şuuruyla, iptidai akıllara ders verecek devlet-millet karakterinin bir ürünü. Bu bir Türk-İslâm şaheseri.

Şimdilerde bu merkez Osmangazi Belediyesi eliyle yeniden açıldı. Göçmen kuşların güzergâhındaki Bursa’da bulunan bu güzide merkezde; hem göçmen kuşlara hem de çevredeki sokak hayvanlarına bakım ve tedavi yapılıyor. Benzer pek çok il ve ilçede Osmanlı torunları, imanın gerektirdiği merhamet ve sevgi kültürünü ayakta tutmaya gayret ediyor.

REKLAM

SALKIM SALKIM ADALET

Leylekler için hastane kuran bir medeniyetin toplum düzeninde, savaş zamanlarında ve tüm ulusal-uluslararası ilişkilerde imanı ve insanı öncelediğinden kim şüphe edebilir? Fakat hafızanın doğru bilgilerle yerine gelmesi adına birkaç takviyeye daha yer vermek gerek.

Kanunî Sultan Süleyman ordusuyla sefere çıkar. Bağlık yollardan, bahçelerden geçilir. Üzüm bağlarından geçerken bir asker bir salkım üzüm koparır, yer. Yediği üzüme karşılık ağırca bir kese bağlar asmaya. Hristiyan bağcı bu durumu görünce Sultan’ın yanına gelir ve teşekkürünü arz eder. Fakat Sultan Süleyman, askeri ordudan uzaklaştırır. Karşılığı ödenmiş olsa da birinin malına izinsiz dokunmanın caiz olmadığını söyler. Eğer karşılığı ödenmeseydi bedelinin çok daha ağır olacağını da ekler.

REKLAM

Osmanlı padişahları hangi düşman toprağına girse orada Hakk için adaleti sağlamanın gayretinde olmuştur. Hiçbir zaman mağlup edilen düşmanın çocuklarına, kadınlarına zarar verilmemiş, esirlere de insanî hudutlarda muamele edilmiştir. Esirlerin Osmanlı’da sahip oldukları haklardan haberiniz var mıydı? Bunları esirlerin kendi notlarından ve Batılı oryantalistlerin makale ve yazılı eserlerinden okumak mümkün. Öyleyse hatırlayalım…

Fransız seyyah ve tabiat bilimcisi Pierre Belon, Osmanlı’da esirlerin kadıya müracaat edebildiğini, kadıların esirlere hakça muamele ettiğini, esirlerin bir yıl çalıştıktan sonra azad edildiğini söylüyor. Osmanlı’da esirlerin kanunî hakları varken; Batı’ya esir düşenlerin gördüğü zulmün benzeri bugün sömürgecilik usulüyle Afrika’da, işgal hareketleriyle Orta Doğu’da ve ırkçılık sıfatıyla Doğu Türkistan’da devam ediyor. Sevgi ve merhamet medeniyetinin devamı olan bizler, aidiyetimizi kaybetmemek üzere geçmiş bilgimizi güncellemek zorundayız.

REKLAM

HAYR-U HASENAT İKLİMİ

Örneklere devam edecek olursak… İmkânı olanın para bıraktığı ve ihtiyacı olan dışında kimsenin el sürmediği sadaka taşları, alan elle veren elin birbirini görmediği aşevleri, kervan yollarına kurulan ve gelip geçene ücretsiz barınma imkânı veren hanlar, kervansaraylar, cami duvarlarında kuş evleri ile geçmişimiz, bir haysiyet ve gurur vesilesidir.

Türk-İslâm medeniyeti ve diğer bütün “adı medenî kendi barbar” sözde uygarlıklar; bir doğru parçasının iki uç kutbunu teşkil eder. Asla bir araya gelemeyecekleri gibi; benzeşemez ve yakınlaşamazlar. İslâm’ın tabiata, insana ve hayvana hakça ve nezaketle muamele

etmeyi emreden sonsuz bir merhamet ve sevgi öğretisi olduğu gerçeğini, kendi medeniyetimizin geçmişteki yaşam-savaş ve toplumsal nizam düsturundan da okumak pekâlâ mümkün…