Rusya-Ukrayna savaşında beşinci boyut Siber savaş

Ersin Çahmutoğlu / ADEO Siber Güvenlik Uzmanı

Rusya ve Ukrayna arasında konvansiyonel alanda devam eden savaşın, az konuşulan bir boyutu olan siber alanda da olağanüstü hareketlilik gözlemleniyor. Rusya’nın askeri harekatıyla eş zamanlı olarak yürüttüğü siber saldırılar, ilk olarak Ocak ayında başlamıştı. 2014 yılında Ukrayna’ya yönelik müdahalesinde de aynı yöntemi izleyen Rusya’nın, askeri-stratejik operasyonlarının başlangıcı çoğu zaman siber operasyonlarla oluyor.

Ocak ayında Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı’nın yanında pek çok şirket ve finans kuruluşu Rusya menşeli siber saldırılara maruz kaldıklarını Ukrayna siber otoritesine bildirdiler. Ardından Ukrayna SSSCIP teşkilatı, Rusya devlet destekli siber tehdit aktörlerinin yoğun olarak saldırı başlattıklarını duyurdu. Kısa zaman sonra bu saldırıların çeşitlendiği görüldü ve Ukrayna’daki devlet kurumlarının siber altyapılarının farklı varyantlar içeren hasar verici / yok edici zararlı yazılımlarla hedef alındığı ortaya çıktı.

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İLLUSTRASYON: CEMİLE AĞAÇ YILDIRIM

KRİTİK DEVLET KURUMLARI HEDEF ALINDI

Rusya’nın askeri harekattan önce başlattığı büyük ölçekli siber saldırılar, hedef odaklı olarak doğrudan kritik kurumların siber altyapılarını hedef almıştı. ESET, Symantec, Microsoft gibi dünya çapında hizmet veren şirketlerin yaptığı teknik analizlerle adına WhisperGate denilen bu yok edici saldırı, ilk zamanlarda kendisini basit bir fidye saldırısı gibi göstermişti. Fakat incelemeler sonrasında söz konusu zararlı yazılımın esas amacının verileri silme, sistemi bloke etme amacı taşıdığı anlaşıldı.

Ocak ayındaki WhisperGate operasyonundan sonra 25 Şubat’ta bu saldırıların ikinci aşaması olan HermeticWiper operasyonu başlatıldı. Ukrayna siber otoritesi, devletin yeni bir siber saldırı dalgasıyla karşı karşıya kaldığını açıkladı. Bir önceki siber operasyonu analiz eden ESET, Microsoft, Symantec gibi şirketlerle birlikte ABD ve İngiltere’nin siber istihbarat servisleri söz konusu operasyonun daha spesifik bir hedefinin olabileceğini öne sürdüler. Çok geçmeden bu operasyonun da doğrudan Ukrayna devletinin siber altyapısının çökmesini hedeflediği ve istihbarat toplama amacıyla hazırlandığı açıklandı.

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RUS SİBER SAVAŞ SANATI

2014 yılındaki Ukrayna siber saldırısında kullanılan BlackEnergy’e benzer şekilde Rusya bugün de enerji, ulaşım gibi kritik altyapılara yönelik saldırılarında yukarıda adı geçen iki varyantı kullanıyor. Üçüncü veya daha fazla varyantı görebilir miyiz, henüz bilmiyoruz lakin konvansiyonel savaş devam ettiği sürece siber savaşın süreceği de aşikar. Dolayısıyla yeni varyantları da beklemek mümkün.

Rusya’nın, dünyanın en büyük ikinci siber gücü olduğu bilinen bir siber dünyada bu tür operasyonlar normal karşılanır. Ukrayna’yı adeta “siber silah test sahası” olarak kullanan Rusya, SVR, GRU ve FSB istihbarat servislerinde görev alan APT grupları aracılığıyla yeni geliştirdiği siber silahları bu coğrafyada kullanmaktadır. 2017’de dünyaya kabusu yaşatan NotPetya fidye saldırısı da ilk olarak Ukrayna’da test edilmişti.

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Rus siber savaş sanatını yansıtan bu politika, aynı zamanda Kremlin’in dış politikası çerçevesinde şekillenmektedir. Rusya’nın askeri operasyonlarıyla siber operasyonlarının entegrasyonu bu manada dikkate değerdir. Sahada taktik silahları desteklemek bir yana, hedef sistemleri öncelikle siber saldırılarla bozmak temel hedeftir. Daha sonra ise yıkıcı siber operasyonları kullanarak sahadaki askeri harekatının başarısını garantilemek istemektedir.

MOSKOVA-KİEV SİBER CEPHESİ GENİŞLİYOR

Savaşın başladığı günden bu yana Rusya’nın geniş ölçekli siber operasyonları, Ukrayna’nın siber altyapısını oldukça kötü etkiledi. Devlet kurumlarının bilgi sistemleri, istihbarat servislerinin kontrolünde olan APT grupları tarafından saldırılara uğradı.

Rusya’nın siber operasyonları karşısında oldukça zayıf düşen Ukrayna, Başbakan yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Bakanı Fedorov’un talimatıyla acil olarak bir siber ordu kurdu. “IT Army of Ukraine” adındaki ordu ilk aşamada 500’den fazla “hacker”la başladı. Bugün on binlerce kişiden oluşan ordu siber savunmadan ziyade siber saldırı yapmakla yükümlü. Resmi talimatlar doğrultusunda, doğrudan Rus siber altyapısına yıkıcı siber operasyonlar yürütüyorlar.

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Siber ordunun kurulmasıyla önemli bir güce sahip olan Ukrayna, dünyanın dört bir yanından da siber alanda destekler almaya başladı. Öncelikle Kiev yönetiminin talebiyle altı AB ülkesinden “siber tim” desteği geldi. Daha sonra başta Anonymous olmak üzere, onlarca hacker grubu ve hackivist grup Rusya’ya siber savaş ilan ettiler. Son olarak Ukrayna’ya en büyük destek NATO’dan geldi. Estonya’daki Siber Savunma Merkezi CCDCoE, Ukrayna’yı üyeliğe kabul etti. Bu üyelik Ukrayna’dan ziyade özellikle NATO için Rus siber operasyonlarını izleme / inceleme adına çok önemli bir adım oldu.

Bütün bunlara ilaveten Rusya’ya da siber aktörlerden destek geldi. Çeşitli hacker grupları, Rusya’nın yanında yer aldıklarını ilan ederek sadece Ukrayna değil Batılı ülkeleri de hedef alacaklarını belirttiler. Bu durum, siber savaşın genişlemesine neden olabilecek ortamlar hazırlayabilir.

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Rusya’nın dünyada başat siber güçlerden biri olduğu biliniyor. Fakat bu gücün Ukrayna özelinde pek bir etkisi yok gibi görünüyor. Burada iki çıkarım yapılabilir: Birincisi, olağanüstü siber operasyonlarla karşı karşıya kalan Rusya’nın tüm siber aktörlerini ofansif operasyonlardan ziyade defansif operasyonlara kanalize etmiş olması ihtimalidir. Diğerini ise henüz görmedik. Siber savaş henüz bitmedi ve Rusya esas siber gücünü henüz Ukrayna’da uygulamadı.