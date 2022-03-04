​Rusya’nın Ukrayna çıkmazı

Dr. Elnur İsmayıl

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi - BİLGESAM Başkanı

Uzun bir süredir devam eden Batı-Rusya mücadelesi, Putin’in Ukrayna’ya saldırı kararı sonrası uluslararası sistemi sonu şimdilik belirsiz görünen bir sürece itmektedir. Soğuk Savaş yıllarını aratmayan Rusya-Ukrayna krizi, bugün her an 3.Dünya Savaşı çıkabilir söylemlerini de artırdı. ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya’ya yaptırımlara alternatif olarak 3. Dünya Savaşı olabileceği söylemi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un “3. Dünya savaşı nükleer ve yıkıcı olacak” şeklindeki ifadeleri tehlikenin boyutunu açıkça göstermektedir.

Krizin bu boyuta ulaşmasına etki eden bir kaç neden gösterilebilir. Fakat, Aralık 2021’de Rusya’nın, ABD’den ve Batılı devletlerden uluslararası güvenliği yeniden şekillendirmek talebinin karşılık görmemesi en önemli etken olarak düşünülebilir. NATO’nun açık kapılar politikasını devam ettireceğini vurgulaması, ileride eski SSCB devletlerinin üyeliklerinin de söz konusu olabileceği anlamına gelmektedir.

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SOVYETLER BİRLİĞİ’Nİ DİRİLTME HAYALİ

Öncelikle, Rusya’nın en başından itibaren planladığı; kısa bir sürede Ukrayna’yı kontrolüne alma veya Zelenski iktidarını teslim olmaya zorlama yönündeki stratejisi başarılı olmadı. Üzerine, ABD ve AB ülkelerinin Rusya’nın beklemediği bir şekilde yaptırım politikaları uygulamaları Kremlin’de şok etkisi yarattı. Ekonomik yaptırımlar, Rusya’nın savaşı sürdürebilme kabiliyetini yok etmek amaçlıdır. Yaptırımlar ekonomik olarak Rusya’yı bir krize sürüklediği gibi Putin’i de amacına ulaşmak için daha fazla saldırganlaştırmaktadır. Bu Rusya için psikolojik bir yenilgi olabilir ama otoriter bir lider olan Putin’i stratejisinden vazgeçirecek bir neden sayılamaz. Son günlerde füzelerle Ukrayna başkenti Kiev’e saldıran Rusya’nın bu süreyi fazla uzatmadan bir an önce sonlandırmak istediği de aşikâr. Ukrayna’nın Rusya kontrolüne geçmesi demek, bundan sonraki süreçte Rusya’nın uluslararası sistemdeki etkisinin artması anlamına gelecektir. Rusya, kendi yakın çevresi olarak gördüğü post-Sovyet coğrafyasında istediğini elde etmek için saldırmaktan çekinmeyecek, Putin’in hayal ettiği eski Sovyetler Birliği’ni kurma girişimlerinde daha da cesaretlenmiş olacaktır.

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İstediğini alamadığı takdirde ise Ukrayna’nın Batı ve Doğu olarak ikiye bölünebileceği iddia edilmektedir. Ukrayna’nın doğusunun Rusya’nın kontrolünde olması demek Ukrayna’nın stratejik öneminin – Azak Denizi ve Karadeniz’e çıkışının engellenmesi ile – yok olması anlamına gelmektedir. Olaylar bu şekilde devam ederse, Ukrayna’nın Batı için bir önemi kalmayacaktır. Rusya’nın böyle bir senaryoda Avrupa’ya doğal gaz ihracatını elinde bir baskı aracı olarak kullanacağı da kesindir.

SONUÇSUZ MÜZAKERE MASASI

Savaş başladıktan sonra Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Belarus’ta bir araya gelmesi barış için umutları artırdıysa da, özellikle Ukrayna heyetinin müzakerelere isteksiz katıldığı başından belliydi. Bu isteksizliğin nedeni; Rus askerlerinin Ukrayna topraklarından çekilmesi gibi “olmazsa olmaz” bir talebin, Rusya tarafından kabul edilmeyeceğini iyi biliyor olmalarıdır. Bu nedenle Ukrayna’ya göre müzakere masasından olumlu bir sonuç beklemek hayalden öte bir şey. Müzakerelerin devam ettiği süreçte bir yandan da çatışmaların sürmesi; müzakerelerin bir sonuca ulaşmayacağının ve tarafların bir birlerine güvenmediklerinin bir göstergesi olarak okunabilir.

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SAMİMİYETSİZ BATI

Ukrayna krizi, uzun bir süredir devam eden Batılı ülkeler arasındaki ilişkileri olumlu şekilde etkilemektedir. Özellikle, Avrupa devletleri ve ABD arasında son yıllardaki soğukluğu da ortadan kaldırmış gözüküyor.

ABD, AB ve diğer devletlerin ve örgütlerin Rusya karşısında Ukrayna’ya destek vermesini olumlu karşılayabiliriz. Fakat Batı, eylemlerinde ve söylemlerinde farklı tutum takınarak samimiyetsizliğini ortaya koymaktadır. Krizin en başından itibaren Rusya’yı provoke ederek bir savaş içine çekmesi ve sonrasında Ukrayna’nın güvenliğini gerektiği kadar koruyamaması, eleştirilmesi gereken en büyük etkendir. Batı dünyası, savaşı başlatan Rusya kadar, Ukrayna’daki sivil kayıplarından mülteci sorununa kadar yaşanan tüm olumsuzluklardan sorumludur. Savaşın başından beri Batılı devletlerin Ukrayna’ya yapmış oldukları silah yardımları da barışı değil, savaşı daha fazla devam ettirmek niyetiyle verildiğini göstermektir.

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Batı’nın yaptırımlarına dikkat edersek neden samimiyetsiz olduğu daha iyi anlaşılır. SWIFT sistemine maruz kalan Rusya’da, birkaç bankaya faaliyet izin verilmiştir. Neden? Çünkü Rus doğalgaz ve petrollerine bağımlı olan AB için sorunların çözümü bu bankalar üzerinden gerçekleştirmektedir.

Bundan sonraki süreçte ne Putin ne de Zelenski geri adım atar. Ukrayna için belki AB gibi Batılı kurumlara üyelik, bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Üye olması halinde Rusya’nın Ukrayna stratejisinde bir değişiklik olabileceği ise düşünülemez. Rusya, oyuncak Kremlin yanlısı bir hükümet oluşturamasa bile, Ukrayna’nın doğu ve güney bölgelerinin kendi kontrolüne geçmesiyle Ukrayna stratejik önemini kaybedebilir.

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Bugün belki Rusya Ukrayna’da amacına ulaşır ama Putin’in Ukrayna’ya saldırı kararının hem kendi sonunun, hem de Rusya’nın çöküşünün başlangıcı olduğunu da bir kenara yazmak gerekir.