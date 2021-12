Sanatçı / aydın hep muhalif mi olur? Türkiye’de bazı çevrelerce her fırsatta tedavüle konan bir söylem var: “Sanatçı/aydın hep muhalif olur!” Bu söylem de bize, benzeri bazı söylemler (“sağcı aydın olmaz”) gibi Batı’dan geçmiştir. Türkiye’de Batı’dan gelen, Batı’dan alınan her şey çoğu zaman yerli yerinde kullanılmadığı, bağlamından koparıldığı gibi bu söz de doğru bir şekilde kullanılmıyor, mutlaklaştırılıyor. Yerinde, sırasında sadece sanatçı değil, bilinçli her vatandaş muhalif olur, itiraz eder, eleştirir. Sanatçı bu konuda belki daha önde ve daha etkin olarak fark yaratabilir.

