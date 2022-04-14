Savaşı yetimler üzerinden okumak

Prof. Dr. Mustafa Özel

FSMVÜ İslami İlimler Fakültesi

Savaş dendiğinde, birçok konu ve kavram gelir aklımıza; kan, gözyaşı, göç, açlık, tecavüz, organ ticareti… Bir de savaşla uzaktan yakından ilgisi olmayan yetimler yani savaşın masumları, günahsızları ve çaresizleri gelir… Savaşın travmasını en derinden, en içten yaşayan, bunu hep taşıyan sahipsizler… Mağdur olan bu çocukların dramı, bu çağa mahsus bir hadise değil. Ancak bu zamanlarda daha yaygın, daha derin, daha acı. Sebebi malum; günümüz savaş silahları bir anda daha çok insanı, daha acımasız şekilde öldürüyor. Bu katliamların çoğu da çocukların gözü önünde, yanı başında gerçekleşiyor. Silahların gücü ve etkisi arttıkça, yetimlerin sayısı ve acısı da o nispette artıyor…

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Geçtiğimiz hafta sonunda (9-10 Nisan 2022) İHH ve TURDEB’in düzenlediği organizasyon ile Suriye’nin Azez bölgesini ziyaret ettik. Kısa ama yoğun geçen ziyaret bildiklerimizi, duyduklarımızı, okuduklarımızı yerinde görebilmemiz bakımından oldukça faydalı oldu.

Bilindiği üzere Azez mıntıkası, Fırat Kalkanı Bölgesi dâhilinde yer almakta. Bölgeye, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan giriliyor. Azez, Halep’in Kilis’e komşu olan bir ilçesi. Bölge, Türkiye’nin 24 Ağustos 2016’da yaptığı Fırat Kalkanı Harekâtı ile hem Suriye’yi hem de Türkiye’yi tehdit eden DEAŞ gibi terörist unsurlardan arındırılmış. Savaşın alt üst ettiği Suriye’nin güvenli bölgelerinden biri. Dolayısıyla ülkenin birçok yerinden insanı barındırıyor. Çadır kamplar, bu insanların yegâne yaşam alanları. Yüksek bir tepeden bakıldığında, neredeyse iç içe olan bu çadırlar, insanı ne sıcaktan ne de soğuktan koruyabilecek bir nitelikte. Sınırdan geçer geçmez karşınıza hemen Bâbüsselâm Mülteci Kampı çıkıyor.

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ÇOCUK HER YERDE ÇOCUK

Gezinin ilk gününde İHH’nın desteklediği Azez Yetimler Yurdu’na gittik. Giriş kapısının üzerinde, “Dâru’l-Eytâmi’l-İslâmiyye” yazılı, inşa tarihi 1946. Burada erkek çocuklar kalıyor, tenler kavruk, yüzler solgun, üzerlerindeki giysiler yırtık pırtık, ayaklarındaki ayakkabılar da hakeza. O yaştaki çocuklarda kesinlikle tezahür etmemesi gereken bir yorulmuşluk görüntüsü, bir bezginlik hali hemen hissediliyor. Yaşları çoğunlukla ilkokul seviyesinde, ortaokul düzeyinde olanlar da var. Ziyaretimizden memnunlar. Tanımadıkları, isimlerini bilmedikleri insanların kendilerine güler yüz göstermesi, elini sıkması, başını okşaması, sağlanan göz teması ve onun ardından gelen gönül teması, çocuklardan çok biz ziyaretçileri memnun ediyor aslında. Seviniyoruz, bizim yüzümüz daha çok gülüyor. Ama bu sevincin, bu mutluluğun ardında, arkasında, derininde bir acı, bir hüzün, bir kasvet gömülü. Her birimiz kendince iletişim kurmaya çabalıyor; beden diliyle, bildiği birkaç Arapça kelimeyle, ya da orada bulunan veya bizimle birlikte gelen Türkçe bilenlerin yardımıyla. Yanımızda getirdiğimiz hediyelerden birazını o esnada dağıtıyor arkadaşlar. Çocuk, her yerde çocuk. Ortalığı birden düdük sesleri kaplıyor.

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İftarı yetimlerle birlikte yapıyoruz. Sekizerli onarlı masalarda oturuyoruz hep beraber. Yöresel ekmekler, lahmacunlar, şerbetler ve diğer ikramlar masalarda hazır. Çocuklardan yaşı uygun olanlar niyetli. Malum biz Türkiye’de müezzin “Allahuekber!” deyince, hemen orucumuzu açarız, yemekhanede ise okunan ezan bitinceye kadar kimse elini içeceklere, yiyeceklere uzatmıyor. Oruçlar açılıyor, dualar yapılıyor. İftarın ardından hediyelerin dağıtılması faslına geçiliyor. Yüzler gülüyor, gönüller coşuyor. Zaman daralıyor ve ayrılma vakti yaklaşıyor. Arkamızda mutluluk, içimizde hüzün ve kahır, araçlara geçiyoruz. Bu masumları ailelerinden; annelerinden, babalarından, kardeşlerinden ayıranlara lanetle, ilençle yola koyuluyoruz. Gecenin karanlığında yol alıyoruz, gönüllerimiz, ruhlarımız aydınlanmış, arınmış olarak.

“HİÇBİRİNİN ÜZERİNDE YENİ BİRŞEY YOK”

Pazar günü yetim kızlarımızı ziyaret için Azez’deki Şemmarin Kız Yetimhanesi’ne gidiyoruz. Buradaki yetimler, okul çağında değiller. Yaş ortalaması muhtemelen dört civarında. Yetimhaneye girdiğimizde, ilk önce sağda yer alan Rufeyde El İşleri Atölyesi’ne uğruyoruz. Burada hanımların el işi ürünleri var; süslemeler, çantalar, çocuk elbiseleri. Arkadaşlar hediye olarak bazı eşyalar satın alıyorlar. Hayır amaçlı bir alış veriş bu, üretenin ihtiyaçlarına destek olma amacına matuf. Biz alış veriş yaparken bir köşede oturan birkaç hanım, el işlerini yapmayı sürdürüyorlar. Bir hanım arkadaş, birinin elinden şişleri alıp biraz da kendisi örüyor.

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Yetim kızların bulunduğu alana geçiyoruz. Gezinin sorumlusu arkadaş, “Kızlar bize sürpriz hazırlamış.” diyor. Girişten itibaren her yer süslenmiş. Bir şenlik havası, bir bayram havası esiyor. Hoparlörden çocuk şarkıları yükseliyor birden. Çocuklar kıpır kıpır, şarkının ritmine kaptırıyorlar kendilerini. Bir daire halinde oturuyorlar; kızlar bir tarafta, erkekler bir tarafta. Kızlar daha çok gibi göründü gözüme. Göz ve gönül temasının ardından hediyelerin takdimine geçiyoruz. Şekerlemeler, çikolatalar, düdükler, balonlar, cüzdanlar… Kızlar için tokalar, taçlar, bilezikler, yüzükler… Hediyelerini alanlar sevinçli; kimisi elindekini yiyor, kimisi elindeki oyuncağıyla oynuyor. Ben elimdekini dağıtırken ilk başta alan birkaç çocuk, “Biz aldık.” diyorlar. Bu hareketlerine karşılık onlara birer tane daha veriyorum. Bu esnada dikkatimi bir şey çekiyor, hanım arkadaşlara da söylüyorum: “Hiçbirinin üzerinde yeni bir şey yok.” diyorum.

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Ve ayrılık vakti gelip çatıyor, yola revan olmak zorundayız. Buradan ayrılırken de savaşa, savaşa başvuranlara ileniyoruz. Hayatın daha başında olan bu masumları bu hallere düşürenlerin dünyada da ahirette de en ağır cezayı çekmelerini diliyoruz…