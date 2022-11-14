Semerkant Zirvesi: Türk Medeniyeti küllerinden yeniden doğuyor

Mustafa Öztop

Marmara Üniversitesi Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi, 11 Kasım 2022 tarihinde Özbekistan’ın Semerkant şehrinde, “Türk Medeniyeti için Yeni Dönem: Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru” temasıyla bir araya geldi. Zirvenin teması, önemli bir çerçeve çizerken zirvede alınan kararlar, liderlerin mesajları ve üye devletlerin birlik tablosu sergilemesi dikkatlerin zirveye daha çok çekilmesine neden oldu.

Özellikle de dünyada pek çok bölgede gerilim, iç karışıklık ve savaş atmosferinin yoğunlaştığı bir dönemde, Türkiye’nin başarılı diplomatik girişimleri ve barışa katkıları, teşkilatın görünümü ve pozisyonuna ayrı bir anlam katmıştır. Yani dünya bir kriz dönemi geçirirken; Türk Devletleri Teşkilatı birlikte olmanın, barış içinde yaşamanın ve paylaşmanın güven, istikrar ve huzur veren örnekliğini sergilemiştir. Bu anlamda Semerkant’ta Türk devletlerinin stratejik iş birliği ve faaliyetlerinin yanında Türk halklarının kardeşliğine katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Türk Dünyası Ali Nişanı” tevdi edilmesi, teşkilata üye devletlerin Türkiye’ye verdiği önemi göstermiş ve Türkiye’nin teşkilat içindeki sorumluluğunu artırmıştır.

REKLAM

GÜVEN VE BARIŞIN ÇARPAN ETKİSİ

Rusya, Ukrayna’da askeri prestijine her geçen gün yeni darbeler alıyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürecinde ilk fırsatta Rusya’nın baskılarından kurtulmak isteyen başta Türkistan coğrafyasında Türk devletleri olmak üzere pek çok aktör yavaş yavaş Rusya’ya sırtını dönmeye başladı. Diğer taraftan Rusya’ya güvenen ancak her geçen gün güven kaybı yaşayan aktörler de Rusya’dan beklediğini bulamadığını söylemeye başladı.

Avrupa, Ukrayna’da yaşanan savaşta Anglo-Sakson ittifakının kontrolünün dışına çıkamadı. Bugüne dek bir ordu kuramayan Avrupa, şimdi bunun maliyetini ödüyor. Mevcut durumun Avrupa için sürdürülemez olması nedeniyle yeni bir Avrupa topluluğu arayışı başlamış durumda. ABD, Avrupa’yı domine edip Rusya’yı dizginlese de içeride ciddi sorunlar yaşıyor. Ara seçimler, bir bakıma seçmende belirgin bir yönelim oluşmadığını gösteriyor.

REKLAM

Çin ise en büyük gücü ekonomik büyümenin durmasını ve sermayenin kaçışını izliyor. ABD ile rekabet ve Avrupa ülkeleri dahil pek çok ülkenin salgın ve sonrası süreçte Çin’e artan güvensizliği, Çin’i daha da etkileyecek görünüyor.

İran içeride yaşanan hareketlilikler nedeniyle zor günler geçiriyor. Mısır, gıda krizinden ve Türkiye karşıtlığındaki ısrarından zarar görüyor. Pakistan içeride anlaşmazlıklar yaşıyor. Suudi Arabistan, ABD ile petrol fiyatları konusunda gerilim yaşarken İran tehdidine karşı ABD’den destek istediği haberleri geliyor. Dünya büyük bir değişim yaşıyor ve pek çok ülke çeşitli iç ve dış krizler yaşarken Türk Medeniyeti, istikrar ve birliktelik mesajları veriyor.

REKLAM

Karabağ’da yaşanan zafer, Özbekistan’da oluşturulmak istenen krizin önüne geçilmesi, Kırgız-Tacik geriliminin tırmanmasının önlenmesi, Kazakistan’da yaşanan büyük çapta olayların ardından istikrar görünümünün ortaya çıkması ve Türkiye’nin çevresindeki tüm istikrarsızlıklara ve gerilimi tırmandıranlara rağmen istikrarını sürdürmesi, Türk dünyasının birbiriyle kenetlenmesinin sonuçlarından bazıları olarak görünüyor. Diğer bir deyişle Türk Medeniyeti küllerinden yeniden doğuyor. Bu durum Türkiye’nin dünyada barış ve adalet çabalarında üstlendiği kritik rolün, Azerbaycan’ın Karabağ’da gösterdiği başarının, Özbekistan’ın Türk dünyasında ve Türkiye ile ilişkilerde kat ettiği mesafenin Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan’ın bu sürece ortak bakışlarının bir sonucu olarak kendini gösteriyor.

Macaristan’ın Türk dünyası ile Avrupa arasında köprü görevi görmesi ve Viktor Orban’ın Avrupa’dan gelen dayatmalara rağmen Macaristan’ın menfaatlerini, bölge barışı ve istikrarını savunması da ayrıca dikkat çekiyor. Dünyada kriz ve gerilimlerin arttığı bu dönemde, Türk dünyasının istikrarını koruması yükseliş için bir çarpan etkisi oluşturuyor.

REKLAM

TÜRKMENİSTAN, KKTC VE İRAN TÜRKLERİ

Gözlemci üye statüsünde yer alan Türkmenistan, Semerkant Zirvesi’nde üye statüsü aldı. Türkmenistan’ın üyeliği, teşkilatın Türkistan coğrafyasında bütünlüğünün sağlanması anlamında kritik bir öneme sahip.

Semerkant Zirvesi’nin en önemli sonuçlarından biri de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin teşkilata gözlemci üye olması oldu. Bu adım teşkilatın ilerleyen süreçte Türk dünyasını kapsayan tüm halkların haklarını korumaya yönelik adımlar atacağının da bir işareti oldu. Bu mesajın altını çizen açıklama ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den geldi. Aliyev, Türk dünyasının sınırlarının geniş olduğunu, teşkilata üye ülkelerin sınırları dışında yaşayan Türk soyluların hak, güvenlik ve milli kimliklerinin korunması, asimile olmamaları gibi konulara önem verilmesi gerektiğini vurguladı. Bu açıklama ve gelişmeler, İran’ın Azerbaycan’ı ve Türk dünyasını rahatsız eden adımlardan uzak durması noktasında bir uyarı niteliğinde değerlendirilebilir. Bu mesaj, diğer taraftan bakıldığında İran Türklerine yöneliktir.

REKLAM

TÜRK MEDENİYETİ YÜKSELİŞ YILI

Türk dünyası, Karabağ’da kapasitesinin farkına vardı ve uyandı, İstanbul’da teşkilatlandı ve ayaklandı, Semerkant’ta ise temel ölçekte bütünlüğünü tesis etti ve hızla ilerlemeye başladı. Bu kapsamda zirvenin en önemli sonuçlarından biri de 2023 yılının “Türk Medeniyeti Yükseliş Yılı” ilan edilmesi oldu. 2023 yılının Türkiye’nin kuruluşunun yüzüncü yılı olması ve Türkiye için anlam ve önemi düşünüldüğünde, Semerkant Zirvesinde alınan bu karar Türk Devletleri Teşkilatı için ortak vizyon, ortak hedef ve güçlü birliktelik anlamına geliyor.

Zirvede Afganistan konusunda, Özbekistan’ın “Yüksek Düzeyli Uluslararası Afganistan Müzakere Grubu” adıyla kalıcı bir diyalog kurma girişimi ve koordinasyonunu destekleme kararı alındı. Bu da Türkistan coğrafyasının istikrarı açısından Afganistan’ın stratejik öneminin göz ardı edilemeyeceğinin somut göstergesi oldu.

REKLAM

Bunun yanında zirvenin geleceğe dönük hedefleri açısından iki başlık önem kazandı. Bunlar Türk Dünyası Yatırım Fonu’nun kurulması ve teşkilat bünyesinde düzenli olarak güvenlik istişarelerinin sürdürülmesi… Teşkilat, Avrupa Birliği’nin bugün yaşadığı askeri sorunlarla karşılaşmamak için savunma ittifakı konusunda iş birliğini de daha somut adımlarla ilerletmelidir. Hasılı Türk Devletleri Teşkilatı, üyeleri arasında eşitlikçi, karşılıklı çıkarlara dayalı, ortak tarih, kültür ve coğrafyayı öne çıkaran, ekonomik ve askeri gelişmeye odaklı bir kurumsallaşma ile şu ana kadar dünyada belli bir ivme yakalamış birliklerin ötesine geçmeyi hedeflemelidir.