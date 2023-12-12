Soykırımı nasıl durdurabiliriz?

Prof. Dr. Ömer Adil Atasoy / İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi





“Silahlarla, cahillik;

Allah’ın doğru yolundan sapma,

Benlik, kibir ve kıskançlık

Bir araya gelince

Dünyayı zulüm ile ezen

Zorbalar ortaya çıkar.”

MEVLANA





Gazze’de İsrail saldırılarına ve soykırımına karşı çeşitli devlet ve ülke vatandaşlarından meydana gelen sivil ve silahsız bir barış gönüllüleri kalkanı oluşturmak mümkün mü? Yedi günlük bir insani aradan sonra İsrail’in Gazze bombardımanı ve masum Filistinlilerin toplu ölümleri yeniden başladı. İsrail Devleti’nin hiçbir şekilde sivil-asker ayırt etmeden savaş suçu işlemesi elbette insanlık vicdanında ve uluslararası savaş hukuku karşısında gerekli cevabı bulacak ve Netenyahu masum insanları katleden bir savaş suçlusu olarak yargılanacak, hak ettiği cezayı alacaktır.

Sormak istediğimiz ve cevap bulmaya çalıştığımız soru şu: İsrail ve Netenyahu’nun acımasız, soykırım niteliği kazanmış vahşetini, Amerika’nın son bir hafta içinde “savaş hukukuna uyması ve Gazze’de yaşayan sivillerin zarar görmesini önlemesi” ihtarına rağmen söz dinlemeyen şımarık bir çocuk gibi devam etmesini nasıl durdurabiliriz?

ZULMÜ TÜM VİCDANLI VE ONURLU İNSANLARA DUYURMALIYIZ

Bu konuda birinci yöntem, dünya insanlığını Gazze’de gerçekleştirilen acımasız, soykırım haline dönüşmüş katliamlara karşı duyarlı hale getirebilmek, doğru ve güvenilir haber akışını sağlamaya devam etmek, yaşanan zülüm, insanlık dışı bombardıman ve kitlesel yıkım ve masum insanların öldürülmesini, insanlık haklarından mahrum bırakılmasını vicdanlı ve onurlu dünya insanlarına duyurmaktır.

Altmış günü aşkın bir süreden beri, karşılıklı esir değişimi ve zaruri insani ihtiyaçların karşılanması için kısa bir insani ara verilmiş olsa da İsrail’in tüm Gazze’yi yok ederek, insansız hale getirerek işgal etmek amacıyla başlatılan ve vicdanı olan herkes tarafından bir soykırım ve insanlık suçu olarak tarihe kara bir leke olarak geçen bombardıman ve kitle halindeki masum ölümlerini nasıl durdurabiliriz?

Dünya insanlığı her ülkede İsrail zulmüne karşı, masum Filistinli siviller yanında yer alarak duyarlılığını gösteriyor. Dünya insanlığı, kitleler halinde Gazze’deki vahşeti durdurabilmek için toplu gösteriler yaparak İsrail’in zulmünü dile getirmektedirler.

GÖNÜLLÜLERDEN MÜTEŞEKKİL BİR BARIŞ KALKANI

Bugüne kadar 18 binden fazla Gazze’de yaşayan Filistinli, İsrail uçak ve askerleri tarafından öldürülmüş, 50 bin Filistinli yaralanmış, hastaneler dahil, ibadet yerleri; cami, kilise ve okul binaları, Filistin mültecilerinin sığındığı kamplar bombalanarak yerle bir edilmiş, Gazze şehri şiddetli bir depremin yol açacağından daha büyük bir boyutta ve yoğunlukta yıkıma maruz bırakılmıştır.

Bu acımasız soykırımı, dünyanın gözleri önünde canlı yayınlarda gerçekleşmesine şahit olduğumuz insanlık dışı ölümlerin yol açtığı büyük felaketi, ancak insanlık idealine bağlı, Gazze’de “tüm insanlığı temsil eden bir sivil barış gönüllüleri kalkanı” ile durdurabiliriz. Gazze’de İsrail bombardımanı altında öldürülen 18.000 Filistinliye karşılık, değişik ülkelerin temsilcisi sivil ve silahsız 18.000 “Barış Gönüllüsü” ile başarabiliriz.

“HER BİRİMİZ BİR FİLİSTİNLİYİZ”

Gazze’de, çeşitli ülke, millet ve dine mensup devlet vatandaşlarından oluşacak silahsız ve sivil bir “Gazze Barış Gönüllüleri Topluluğu”nu, İsrail’in bombardıman ve ölümlerine karşı bir savunma kalkanı oluşturacak şekilde Gazze’de bir araya gelmelerini sağlayabilir miyiz?

Her gönüllü katılımcının geldiği ülkeye ve kimliğine bakmaksızın bir insan olarak, “Her birimiz bir Gazzeliyiz, her birimiz bir Filistinliyiz” anlayışı içinde zulme ve soy kırıma karşı durmalarını sağlamak mümkün olur mu?

Uluslararası insan hakları örgütlerini, sivil toplum kuruluşlarını ve yardım örgütlerini bu organizasyonun içine dahil ederek savaş karşıtı devlet ve uluslararası kurumların desteği ile bir “Gazze Barış Gönüllüleri Platformu” oluşturabilir miyiz? Gazze gönüllüleri platformu içinde şu kurum ve kuruluşların yer alabileceğini düşünmekteyiz:

Uluslararası insan hakları ve sosyal sorumluluk örgütleri, uluslararası insani yardım ve iyilik örgütleri, uluslararası hava, deniz ve kara yoluyla ulaşım ve lojistik hizmeti veren şirket ve kurumlar, uluslararası ve ulusal turizm örgütleri ve tur operatörü seyahat acentaları…

Türkiye’de bazı sivil toplum kuruluşlarının organizasyonu ile başlatılan ve gerçekleştirilen “Mavi Marmara” girişimine benzer bir girişimi daha kapsamlı ve dünya insanlığı boyutunda hayata geçirebilir miyiz?

Amerika’nın Gazze’de sivil ölümlerine ve soykırıma yol açan askeri ve siyasi desteğini protesto etmek üzere ülkemizde gerçekleştirilen “Adana incirlik hava üssüne yürüyüşü ve İsrail’i telin mitingi ve toplu gösterisi” bir örnek olarak alınıp, dünya çapında genişletilerek Gazze’de uygulanabilir mi?

Gazze’de ölen 18.000 masum insana karşılık 18.000 sivil ve silahsız “Gazze Barış Gönüllüsü Projesi”nin hayata geçirilmesi belki de İsrail’in yaptığı zulüm, toplu ölüm ve yıkımlara karşı oluşturulabilecek en önemli ve anlamlı bir insani tepki olacaktır.

Bu projenin hayata geçirilmesi için nereden ve nasıl başlamak gerekir?

Çeşitli uluslararası organizasyonların iş birliği ile oluşturulan “Barış Gönüllüleri” Gazze’ye getirilip orada İsrail’in askeri hareketliliğini ve sivil ölümleri önleyecek şekilde nasıl bulundurulabilir? Filistin’de gerçekleştirilen insanlık suçları ve soy kırıma karşı Amerikalı, Avrupalı, Afrikalı, Asyalı, Güney Amerikalı değişik ülke ve dünya devletleri vatandaşlarından oluşan barış gönüllüsü sivil ve silahsız insanlar hayat hakları korunacak şekilde Gazze’de nasıl bulundurulup oradaki insani ihtiyaçlarının karşılanması sağlanabilir?

Bu soruların cevabını hep birlikte aramak, İsrail’in silahsız ve korunmasız Filistinli insanlar üzerindeki acımasız zulmünü engellemek, barışa katkı sağlama yolları üzerinde düşünmek, insanlık vicdanını “dünya barışı” için Gazze’de ayaklar altına alınan “insanlık onurunu” korumak için bir araya gelmeliyiz.

Gazze’de barışı ve insanlık onurunu korumak, soykırımı önlemek için dünya insanlığı bir araya geliniz!







