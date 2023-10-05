Taklacı insanın kişilik serüveni

Beyzanur Yılmaz - Eğitimci – İlahiyatçı Yazar





“İnsanı insan yapan nedir?” diye sorduğumuzda herkesin önemli gördüğü ve değer atfettiği şeylere göre cevaplar değişiklik gösterecektir. Bu soruya cevap; kimimiz için denge,kimimiz için saygı ve sevgi veyahut hoşgörü içerisinde yaşamak iken, değer ve manadan uzak olan materyal bakış açısı ile bazılarımız için kim bilir belki de para ve güç olabilir. Bunlar sadece birkaç tanesi. Sorunun cevabı için daha birçok örnek vermek mümkün…





TANIDIK BİR SAHNE

Herkesin görüşüne saygı duymak ile birlikte buradaki niyetin kimseyi görüşünden dolayı yargılamak olmadığını da baştan söylemek isterim. Ancak bir şey var ki, hemen hepimize tanıdık gelen ve tıpkı bir tiyatro sahnesi izler gibi her sahnesinde ayrı entrikalar çevirerek başarıya (sözde) ve belirli bir mevkiye ulaşmayı maharet sayanların hayatımızdaki varlığına şahit olmak. Şu anda hemen hepinizin “Hayatımda ben de bu sahneleri izledim, aynı oyuna şahit oldum.” dediğinizi biliyorum.

Çünkü sosyalleşen insanın beraberinde sosyalleştiği ortamda karşılaştığı birçok insan tipi mevcut. Kişiliğimiz kendi serüvenine devam ederken, aynı zamanda dışarıdan bir gözlemci olarak birçok insan tipinin kişiliğinin de serüvenine şahit olur. Bunlardan kimi örnek aldığımız, kimi gıpta ettiğimiz, kimi saygıda kusur etmeyeceğimizi belirttiğimiz olumlu nitelendirmelerde bulunduğumuz kişiler iken, kimileri belki kişiliğimize aykırı olarak kendini gösteren ve aykırı olduğu için düşünce ve davranışlarından rahatsız olduğumuz kişilerdir.





GİZLENMİŞ KİŞİLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI

Burada bahsettiğim konuya dair nitelendirme aslında ikinci seçenekteki, bizlere ve kişiliğimize aykırı olduğunu düşündüğümüz kişiler, diyebilirim. Ancak bu seçeneğin de kendi içerisinde farklılaştığını, ayrı düşünce ve davranışları içerdiğini söylemek mümkün. Konuyu spesifik hale getirdiğimizde yazının başında ifade ettiğim gibi önceleri o kişide olmadığını düşündüğümüz ve asla olumsuzluk atfetmediğimiz bu kişilerin belirli bir başarı (sözde) ve mevkiye ulaşmak adına bin takla atmayı marifet saymayı düstur edinen düşünce yapılarına sahip davranışları… Bu durum o kişinin kişiliğinin bu denli dönüşümüne şahit olmak mı yoksa Psikiyatr Jung’un persona arketipindeki gibi gizlenmiş bir kişiliğin aslında bir anda gerçek yüzünü göstererek cereyan etmesi mi? Cevap sizde…

Zirve olarak belirlenen noktaya giden yolda her türlü engeli aşmak adına yapılan etik olmayan davranışlar, bu yolda hırslanarak hareket etmeyi bir başarı unsuru olarak gören düstursuz davranışlar, hırsın beraberinde getirdiği kişilerin sadece kendi benliğine değil, etrafında olan kişilere kadar zarar verici boyuttaki davranışları, ulaşılmak istenen hedefe giden yolda “işine yarayan ve yaramayan” olarak kişi tasnifi yapmaya kadar varan çıkar ilişkisine bağlı davranışlar ve bütün bunları “Yeter ki hayalim gerçek olsun.” diyerek kurban psikolojisine giren bir ruh hali ile kendilerine mübah gören o insanlar…





KISA VADEDE ÇIKARCILAR, UZUN VADEDE ERDEMLİLER KAZANIR

Aslında gerçek ne biliyor musunuz?

Bu davranışlar ile başta kendinize zarar verdiğinizin farkına varmalısınız. Bir şeyleri planlayarak küçük oyun ve hesaplarla ulaşmak istediğiniz hedefinize ulaşsanız da o şeyleri elde etmenin mutluluğunu kısa vadede yaşayacağınızı ama uzun vadede elinizde hiçbir şey kalmayacağını bilmeniz gerekiyor.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan Hoca’nın dediği gibi “Kısa vadede çıkarcı olanlar kârlıyken, orta ve uzun vadede hep erdemli olanlar kazanır.”

Her yazımda manayı idrak etmek diyorum ya, makam, mevki, şan, şöhret vb. dünyevi unsurlara taassup etmek, manayı idrakten kopukluk anlamına gelmekte. Bir insan bir gün göçeceğini bildiği bir yerin içinde hayranlıkla baktığı şeylere özenebilir, onları isteyebilir, o şeylere azim ile doğru yol üzere davranışlarla ulaşmak için çabalayabilir. Ancak hedefine ulaşırken doğru olan kişiliğinden ödün vermeyerek bunun geçici bir nokta olduğunu bilerek ve o yerde etik ilkelere uygun bir şekilde yaşadığı müddetçe o şey kıymetlidir. Ve herkes de sizin gibi kıymetli görecek, hatta sizin için başarıyı işte orada anacaktır.

Yazımı maneviyatı hayatında düstur edinmiş örnek kişiliğe sahip insanları yansıtan anlamlı bir söz ile bitirmek istiyorum.

“Memnun zihinler, memnun kalpler ve kendini bulmuş insanlar, asla başkalarının hayatlarına karışmaz, kendi yollarında dürüstçe çabalarlar.”

Vesselam…



