Düşünce Günlüğü Toplum estetiği ve sadaka taşları
DÜŞÜNCE GÜNLÜĞÜ

Toplum estetiği ve sadaka taşları

Toplumu bir arada tutan ve içinde yaşadığı insanları kimlik kazandıran şey hiç şüphesiz toplumsal estetik anlayışıdır. Bunun güzel bir örneğini ecdadımızın sadaka taşlarında görmek mümkündür.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Toplum estetiği ve sadaka taşları
Arşiv

Doç. Dr. Osman Mutluel

Estetik, hem fert ve hem toplum açısından son derece önemli sonuçlar ortaya koyan bir bilim dalıdır. Fert açısından güzel yaşam tarzını ortaya koyarken, toplum açısından ise insanla hem insan hem çevresindeki tüm canlılarla ilişkilerinin güzelleşmesini sağlar. Fertlerde estetik duygunun oluşmasında ana etken dini inançların yanı sıra ailesinden aldığı terbiye, ailenin birbirleri ile olan ilişkileri, örf ve adetler ile kişilerin aldıkları eğitim son derece önemlidir.

Bu açıdan ferdî olarak, estetik duyguların oluşumunda toplumun etkisini görmezlikten gelemeyiz. Çünkü her toplumun kendine has, varlık süresince geliştirdiği ve toplumu oluşturan tüm insanlarda ortak olarak var olan aynı zamanda kişisel algılamanın da içinde olduğu bir estetik anlayış gelişir. Zaten toplumu bir arada tutan ve içinde yaşadığı insanları kimlik kazandıran şey hiç şüphesiz toplumsal estetik anlayışıdır. Bunun güzel bir örneğini ecdadımızın sadaka taşlarında görmek mümkündür.

BOYU İNSAN BELİNİ GEÇMEZ

Sadaka taşları fiziki olarak belli bir estetik anlayış içerir. Yani bu taşların büyüklüğü insan boyu ile kıyaslandığında yaklaşık beline kadar gelebilecek bir yüksekliğe sahiptir. Çünkü sadaka taşına hem para koyan hem de ihtiyacından dolayı oradan para alan kişilerin hem gözüne hitap etmesi hem de ne kadar para olduğunu görmesi açısından son derece işlerliği vardır. Ayrıca taşın kalınlığı önünde dikilen insanın bel ölçüsüne taşmayacak bir kalınlığa sahiptir. Bunun anlamı önünde dikilerek hem para bırakan kişinin hem de ihtiyaç için para alan kişinin karşıdan bakıldığında ne yaptığı açıkça belli olmamasında yatar.

Genelde ihtiyaç sahibi insanların rencide olmamaları için hem sadaka taşına sadaka bırakan kişinin nefsinde gurur veya kibir gibi duyguların oluşmaması hem de o sadakaya ihtiyacı olan kişinin insanlık gururunun kırılmaması için bu işlem gece gerçekleşir. İnsanlar ne sadaka koyan kişiyi görür ne de sadaka alan kişiyi görür. Böylece “Sağ elin verdiğini sol elin görmemesi” ilkesi de gerçekleşmiş olur.

Barcelona acı çekti

'Barcelona acı çekti'

​İspanyol basını Galatasaray'ı konuşuyor.
Galatasaray veda etti

Galatasaray veda etti

​Barcelona'ya 2-1 yenilen Galatasaray, Avrupa'dan elendi.
İşgal saldırılarında 23üncü gün: Bir kent tamamen yok oldu

Türkiye'nin Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı düştü.

Biden Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık güvenlik desteği sağlayacaklarını açıkladı.

​İspanyol kulüp resmi hesabından paylaştı.

Kiev yangın yeri

Kiev yangın yeri

​Rus saldırısı sonrası başkent alevlere teslim.

Ankara-İzmir YHT için rekor kredi: 2,3 milyar dolar
Ekonomi

Ankara-İzmir YHT için rekor kredi: 2,3 milyar dolar

İngiltere, İhracat Finansmanı (UKEF) Ankara ve İzmir yüksek hızlı tren hattı için 2,3 milyar dolar kredi sağlayacak. 503 km uzunluğundaki projeye sağlanan kredi, ülke tarihinin en büyük altyapı ihracat finansmanı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kanununda yapılacak değişiklikleri değerlendirdi: CHP'li vekiller artık tuzluk olmayacak
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kanununda yapılacak değişiklikleri değerlendirdi: CHP'li vekiller artık tuzluk olmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Kanunu’nda yapılacak değişiklik ile ‘artık oy’un kaldırılmasının en çok CHP milletvekillerinin işine yarayacağını söyledi. CHP’nin, 2018 seçimlerinde İYİ Parti’ye grup kurup seçime katılabilmesi için 15 milletvekilini ödünç vermesine atıf yapan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: CHP milletvekillerinin tuzluk gibi siyaset masasında elden ele dolaştığı, milli irade adına utanç verici tablolarla bir daha karşılaşmayacağız. -
BM’de ‘15 Mart’ zaferi: Türkiye bastırdı “Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü” ilan edildi
Gündem

BM’de ‘15 Mart’ zaferi: Türkiye bastırdı “Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü” ilan edildi

3 yıl önce Yeni Zelanda’nın Chirstchurch kentindeki ırkçı saldırıda 51 kişinin hayatını kaybettiği gün olan 15 Mart, BM’de “İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü” ilan edildi. Bunda Türkiye’nin İslam İşbirliği Teşkilatı’nda başlattığı girişimler etkili oldu. İİT üyesi ülkelerin parlamento birliği İSİPAB’ın dönem başkanı olan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Uluslararası toplumun İslamofobi ile mücadelede ortak irade geliştirmeye başlamasını takdirle karşılıyoruz” dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.