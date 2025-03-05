Trump’ın altın balonu Gazze’de patlar!

Fatma Türk Toksoy / Araştırmacı - Yazar





Gerek Batı gerek ABD’de planlar hiç bitmez. Kendi dinlerinden ve milliyetlerinden olmayan ülkeleri, insanları bu planlar dâhilinde yok etmeye ve o ülkeleri kendi çıkarları için kullanmaya, sömürmeye, yok etmeye odaklanmışlardır. ABD’nin ve Batı’nın bu plan ve senaryosu halen de devam etmektedir.

Donald Trump’ın önceki başkanlığı döneminde ortaya attığı “Yüzyılın Anlaşması” planı yeniden yürürlüğe girdi. Peki nedir bu yüzyılın anlaşması? Bu konuda İbrahim Kurt, “İsrail’in Filistin’i İlhak Palanları ve Yüzyılın Anlaşması (1948-2020)” isimli yüksek lisans tezinde şöyle der: Yüzyılın Anlaşması, tıpkı 1800’lü yıllar Amerika Kıtası’nda ABD’liler tarafından Seminole yerlilerine uygulanan sindirme, tehdit, yok etme ve soykırım senaryolarının yeni bir versiyonudur. Bu anlaşma, Amerikan yerli halklarına ait dünyanın yer altı ve yer üstü kaynakları bakımından en zengin topraklarını ele geçirebilmek için zamanın Amerikan Başkanı Andrew Jackson tarafından hazırlanan Medeniyet Planı’nın günümüz uyarlamasından başka bir şey değildir.

SEMINOLE HALKINA NE OLDU?

Sahi Seminole halkına 1800’lü yıllarda ne yapmıştı Amerika? Planlar bunlarda bitmez dedim ya, o yıllarda da Medeniyet Planı diye bir planı devreye soktular. ABD Başkanı Andrew Jackson’ın hazırladığı plana göre Seminole halkının medenileşmelerini engelleyen temel faktör, ellerindeki fazla topraklardı (!) Bu yüzden Seminole halkını, ellerindeki fazla toprakları almak suretiyle savaşçı bir kabileden tarıma ve çiftçilikle uğraşan kabileye yani yeni bir kölelik sistemine dönüştürmek için harekete geçtiler. İnançlarını ve yaşam tarzlarını kendi çıkar politikaları doğrultusunda yönlendirerek kabilenin elinden alınan toprakları Amerikan yerleşimcilerine dağıtmayı hedeflemişlerdi. (Günümüzde de İsrail’e verilmesi hedeflenen Filistin toprakları gibi.)

Zulüm, baskı, şiddet ve soykırım yöntemleriyle bu kabilenin topraklarını alıp, kendi yerleşimcilerine adeta peşkeş çekercesine dağıttılar. ABD yersiz yurtsuz kalan Seminole halkını açlık ve sefaletin kol gezdiği çorak yerlere mahkûm etmekle kalmadı; medeniyet ve özgürlük adına özgürlüklerini de ellerinden alarak kendi kontrollerindeki bir kampa ya da kamp niteliğinde bir eyalet kurarak günümüzde “Kuzey Dakota” denilen çorak araziye sürdüler. Seminole halkı gibi günümüzde de Filistinlilere uygulanmaktadır bu yöntem…

BİR DAHA ASLA

Trump, sürekli planlarını gerek demeçleriyle gerek sosyal medya yoluyla gerek yazı ve videolarla dünyaya duyurarak dünyayı ve Filistinlileri, Müslümanları bu nihayete hazırlama peşinde. Algı operasyonları yaparken nabızları da yoklamakta…“Gazze’yi satın almaya ve sahiplenmeye kararlıyım” diyen Trump, önce Gazze’deki Filistinlileri bölgeden sürecek bir planı olduğunu açıklayarak yıkılmış olan Gazze için; “Geri alınacak. Düzleştirilecek, onarılacak. Orada kimse olmayacak. Hamas olmayacak. Orta Doğu’daki diğer çok zengin ülke aracılığıyla orayı yeniden inşa edeceğiz. İnsanlar için, Filistinliler için, yaşamaları için güzel yerler inşa edecekler. Muhtemelen yüzlerce yıldır ilk kez uyum ve barış içinde yaşayacaklar” demişti.

Şimdi de bu skandal ifadelerin peşine yaptığı açıklamaları gerçekleştirmek istercesine yapay zekâ ile hazırlattığı bir video yayınlayarak dünya kamuoyuna algı operasyonu çekmekte. Gazze Şeridi’ni güya tatil kentine çevirmiş, Gazze kasabı Netanyahu ile yan yana şezlongda uzanmış bir yandan da soğuk içeceklerle serinlerken tatil yapmakta. Yapay zekâ büyük ustalıkla gizlemiş tabii vahşice katlettikleri Gazzeli çocuklardan akan kandan müteşekkil denizinin kıyısında oturduklarını…

Yine aynı videoda “Gazze 2025” yazısıyla alacakaranlıkta yıkıntılar içinde dolaşırken Hamas’ı temsil eden silahlı adamlardan kaçan Filistinli çocuklar yer alıyor. ABD bayrağının renklerinde “Sıradaki ne?” yazısının ardından, bir geçitten güneşin parladığı Dubai-Miami benzeri bir liman şehrine çıkıyorlar. Yani çocuklar kendilerini katleden İsrailliler’den kaçmıyorlar da toprakları, izzetleri için mücadele Hamas’tan kaçıyorlar! Ne film çeviriş ama emlak komisyoncusu Trump ve avanesi!

Filistinlileri sürme planını dünyaya satmak için paylaştığı yapay zekâ ürünü videoda gökdelenlerle, göz kamaştıran şehirlerin ortasında Trump’ın devasa altın heykelleri binalara kazınmış, altın renkli ışıklar içinde işletilen Trump Oteli, altın çarşısında satılan altın Trump bibloları, sokakta bir çocuk elinde altın rengi Trump balonu! Ancak düşünmedikleri bir şey var: Bu defa dünya ve Müslümanlar, 18-19. yüzyıllardaki gibi olaylardan, planlardan, dönen dolaplardan ne bihaber ne de acizler…







