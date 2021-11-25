Tüketiciler yasal haklarını bilmiyor…

Bayram Kısıklı

Türkiye Tüketicileri Koruma ve Eğitim (TÜKETİCİ) Vakfı Başkanı

Tüketicilerin korunması için 10 Şubat 1991 günü kurulan vakfımıza, 30 yıldır sürekli şikâyetler geliyor. İlk en yoğun şikâyetleri 2001 krizinde yüksek faizlerle ödeme yeteneğini kaybeden tüketicilerden aldık. 16 Mart 2020’den beri salgını yaşıyoruz. Bir buçuk yılı geçti. Önce sokak yasaklarıyla yoğunlaşan internetten alışveriş şikâyetleri patladı. Kamuya ulaşamayan, ulaşıp derdini anlatamayanlar çoğaldı. Hemen her piyasadan zamlı ürünler şikâyetleri gelmeye başladı. Tüketici Hakem Heyetlerinin ve Tüketici Mahkemelerinin düzenli çalışamaması, tüketici şikâyetlerini zirveleştirdi. Temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları sürekli zamlandı. Bilindiği gibi fahiş fiyat, fiyat artışlarında görülen normal piyasa fiyatının üzerine çıkmaktır ve haksız fiyattır. Salgın sürecinin uzaması, ülkeler arasında ticaretin kısıtlanması ve hammadde tedariki ile üretimlerin azalmasıyla arz talep dengesinin bozulması, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde otomatik olarak fiyatları sürekli artırmaktadır.

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KAMUOYU BİLGİLENDİRİLMELİDİR

28 Kasım 2013 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 6502 sayılı Yeni Tüketici Kanunu’nun, tüketici seçmenlerin ve ailelerin günlük ekonomik hayatlarını yeniden düzenleyen 25 adet uygulama yönetmeliği mevzuatı 28 Kasım 2015 günü tamamlanmıştır ama şimdiye kadar iki reklam filmi dışında, kamuoyuna hiç bilgi verilmemiştir.

Yeni Tüketici Kanunu’nun getirdiği: Tüketici sözleşmelerinde haksız şartlar, satıştan kaçınmalar ile sipariş edilmeyen mal ve hizmetler, ayıplı mallarda ve ayıplı hizmetlerde tüketici hakları, taksitle satış ve tüketici kredisi sözleşmelerinde cayma hakları, konut finansmanı sözleşmeleri ile ön ödemeli konut satış sözleşmeleri, bina tamamlama sigortası hakkı, işyeri dışında yapılan ve mesafeli (internet) sözleşmelerde cayma hakları, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler, devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmelerinde cayma hakları, paket tur sözleşmeleri ile abonelik sözleşmeleri, süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen promosyon uygulamaları, fiyat etiketleri ile tanıtma ve kullanım kılavuzları, garanti belgeleri ile satış sonrası hizmetler, haksız reklamlarda reklam kuruluna başvuru hakkı, haksız ticari uygulamalar, tüketici hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine başvuru hakları, üretimin veya satışın durdurulması ve malın toplanması ile yiyecek taklidi ürünlerde dava açma hakları, piramit satış sistemlerinin yasaklılığı, bilinmemektedir.

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Kredi kartları, internet bankacılığı, finansal tüketici hakları, sigortacılık, güvenli internet, elektrik/doğalgaz/akaryakıt/LPG’de ve iletişimde tüketici hakları, kara/hava/deniz/demiryolu yolcu hakları, turizm/seyahat, gıdalar, giyim, temizlik, elektrikli ev eşyaları alırken gerekli bilinçli alışveriş ilkeleri, önemli tasarruf pratikleri, bilinmemektedir.

ZAYIF TÜKETİCİ DEĞİL, BİLİNÇSİZ TÜKETİCİ

1985’te BM Genel Kurulu’nda kabul edilen evrensel tüketici haklarının birincisi, tüketicilerin bilgilendirilme ve bilgi edinme hakkıdır. Bilgili ve akıllı tüketici, sağlıklı bir ekonominin temelidir ve piyasalardaki rekabetin doğal hakemidir.

Tüketicilerimizi hem bilgilendirmek hem de haksızlığa uğradıklarında, ellerinin altında, akıllı alışveriş yapmak ve gerektiğinde hak aramak için Tüketici Hakem Heyeti başvuru formlarını ve Tüketici Mahkemesi dilekçe örneklerini içeren bir rehber yoktur.

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Mobil uygulamalarla bilgisayarlara, akıllı telefonlara ve tabletlere yerleştirilmiş, Yeni Tüketici Kanunu tüketici haklarını içeren e-kitap vatandaşlara sunulmamıştır.

Herkesin bilmekten mutlu olacağı AB Tüketici Hakları Direktifi, Yeni Tüketici Kanunu mevzuatı ile ülkemizde kurumlaştırılmış (Tüketici hakları, Tayyip Erdoğan’ın hiç anlatılmayan bestesidir.) ama şimdiye kadar bu güzel şarkıyı kimseler duymamıştır.

Yasal olarak artık zayıf tüketici yoktur ama bilinçsiz, eğitimsiz, haklarını ve hak arama yollarını, akıllı alışveriş pratiklerini bilmeyen milyonlarca tüketici seçmen vardır.

Fahiş fiyatlarla karşılaşan tüketicilere tavsiyemiz, Ticaret Bakanlığı’nın Haksız Fiyat Mobil Uygulaması’nı cep telefonlarınıza indiriniz ve ücretsiz Alo 175’i arayarak ihbar ediniz.

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DÜŞÜNCE GÜNLÜĞÜ Tüketici haklarında büyük devrim