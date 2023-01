Türkiye Yüzyılı: Devlet-i Aliyye’nin üçüncü zirvesi

Haydar Ali Yıldız / Beyoğlu Belediye Başkanı

Matrakçı Nasuh, 16. yüzyılın ortasında Osmanlı payitahtı İstanbul’u minyatürlerine işlerken kulağına fısıldasaydık, “Sadece seferleri ve şehirleri değil; seferlerin, şehirlerin, eserlerin mimarlarını da resmet Nasuh” deseydik bize nasıl bir miras bırakırdı? Paha biçilmez bir minyatür, hayali cihana sığmayan bir tablo: merkezinde Sultan Süleyman’ın yer aldığı, sağında Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa’nın, solunda Şeyhülislam Ebussuud Efendi’nin göründüğü, Mimar Sinan’ın Süleymaniye’nin kubbesini çizerken, genç şair Baki’nin asırlara yayılacak şiirlerini yazarken yakalandığı muhteşem bir resim. Peki ya Boğaziçi? Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa’nın Avrupa donanmaları karşısında Akdeniz’de zaferden zafere yürüyen gemilerinin Sarayburnu önünden şehri selamlamaları.

YENİ KIZILELMA

Osmanlı Yüzyılı, zirvesinde Kanuni Sultan Süleyman’ın yer aldığı; Avrupalıların Muhteşem diye andığı en parlak dönemdi ki isimleri sayılan her bir kahraman kendi alanlarının en ulu çınarları, en büyük isimleri olarak tarihe geçti. 1453’te Fatih Sultan Mehmed’in gösterdiği hedefle yola çıkılmış, ilimde, sanatta, edebiyatta, askeriyede, tıpta, astronomi ve matematikte büyük mesafeler kat edilerek 100 yıl sonra Muhteşem devrin doğması sağlanmıştı.

Selçuklu Yüzyılı, tıpkı Osmanlı Yüzyılı gibi büyük liderlerin, büyük askerlerin, büyük alimlerin, büyük sanatkarların bir arada vücuda getirdikleri dönem değil miydi? Tuğrul Bey’le başlayan, Sultan Alparslan’la ve Melikşah’la zirveye taşınan 11. yüzyıl, Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun Muhteşem devriydi.

Türkiye Yüzyılı, mirasını devraldığı diğer devletlerimiz gibi kuruluşunun üzerinden 100 yıl geçtikten sonra bir kez daha Kızılelma olarak belirlediğimiz kutlu bir davanın adı. Ahmet Yesevi’nin, Yunus Emre’nin, Hacı Bektaş-ı Veli’nin, Şeyh Edebali’nin, Hacı Bayram-ı Veli’nin, Akşemseddin’in dualarında dudaklarından dökülen davanın bugünkü bayraktarlığı. İlimde, fende, tıpta, askeriyede, kültür-sanatta, hukukta en iyiye, en doğruya, en güçlüye varmak üzere atılan adım.

KUTLU BİR YEMİN

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kuruluşun 100. yılında milletimize Türkiye Yüzyılı’nı bir hedef olarak gösterdi. Türkiye Yüzyılı; bir günde ortaya çıkan, bir anda karar verilen, hiçbir hazırlığı yokken dile getirilen kuru bir iddia değil, aksine uzun yıllardır gece gündüz demeden çalışılmış, planlanmış, hazırlanılmış bir ülkünün adı. Türkiye Yüzyılı; suikastlar, darbeler, muhtıralar, finansal operasyonlar, kriz senaryolarıyla engellenmek istenen fakat uğruna can vermek pahasına milletimizin savunduğu, koruduğu, daima ileriye taşıdığı kutlu bir yemin. Türkiye Yüzyılı; toplumumuzun her bir kesiminin, her bir ferdinin omzunda yükselen, alın teriyle süslenen, yüreğinde alevlenen tertemiz bir niyet.

Cumhurbaşkanı’mız Erdoğan bu kutlu davayı, öncelikle Milli Teknoloji Hamlemizin gözbebeği Teknofest Gençliği’ne bir sorumluluk olarak ilan etti. Türkiye’nin yarınlarını inşa edecek gençlerimiz, Türkiye Yüzyılı’nın en büyük mimarları, en adil hukukçuları, en güçlü askerleri, en başarılı bilim insanları, en gözde sanatkarları olarak yükselirken ülkemizi de zirveye taşıyacaklar.

Devrin genç şairi Baki, Süleymaniye Camii’nin temelinin atıldığı gün, o ilk sahneyi kaleme alsaydı Ebussuud Efendi’nin temele ilk taşı koyduğu anı mısralara dökerdi. Şiiri tamamlayan ise bugün hayranlıkla izlediğimiz Süleymaniye’yi bize miras bırakan Mimar Sinan olurdu.

Türkiye Yüzyılı’nın temeline ilk taşı Cumhurbaşkanı’mız Erdoğan koydu; o muhteşem şiiri yazmak ve eseri tamamlamak vazifesi ise hepimizin omuzlarında…