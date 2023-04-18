Yedili koalisyon Masada gücümüz, sahada sözümüz kalır mı?

Faruk Önalan / Yazar

Türk dış politikasının son yıllarda ciddi bir ivme kazandığı, dünyanın önde gelen analistlerinin de ortak görüşüdür. Koronavirüs salgınının getirdiği krizler ve hemen ardından patlak veren Rusya-Ukrayna Savaşı’nın küresel boyuttaki yansımaları tüm dünyayı derinden sarsmıştır. Zamanında aldığı tedbirlerle salgın ile mücadeleyi başarıyla veren Türkiye, Ukrayna krizinde de kilit rol oynamıştır. Tahıl koridoru anlaşması, karşılıklı esir takaslarının sağlanması ve tarafların aynı masa etrafında buluşturulması (Antalya ve İstanbul’da) dünya diplomasi tarihine altın harflerle yazılmıştır. Bu gücün temelinde şüphesiz sahada elde edilen başarıların büyük katkısı vardır.

HER ALANDA ARTAN NÜFUZ TEHLİKEDE Mİ?

15 Temmuz 2016 tarihindeki kanlı darbe teşebbüsünün hemen ardından Ankara terörle mücadelede önemli kararlar almıştır. Tehdit nereden gelirse gelsin kaynağında bertaraf edilip, teyakkuz pozisyonundan taarruza geçme stratejisi benimsenmiştir. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı, Pençe harekatları bu doğrultuda icra edilmiştir. Böylece sınır hatları terör tehdidinden büyük oranla arındırılmıştır. Suriye ve Irak sınırlarının tam anlamıyla güvende olması amacıyla, ABD merkezli tasarlanan terör koridoru planı yerle yeksan edilmiştir. Birleşmiş Milletler’in desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) aleyhine esen rüzgâr Ankara’nın müdahalesi ile tam tersine dönmüştür. Akabinde imzalanan deniz yetki alanları mutabakatı ile Akdeniz’deki Türkiye gücü katmerlenmiştir.

Karabağ’daki 30 yıllık Ermeni işgali, etkin destek verilerek sonlandırılmış, Kafkasya’daki ağırlık net bir şekilde belirginleşmiştir. Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) yeni bir strateji le Türk Devletleri Teşkilatı haline dönüştürülmüş, etkinliği daha da artırılmıştır. Bu kapsamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) gözlemci üye olarak kabul edilerek uluslararası alanda tanınırlığı yolunda çok önemli bir adım atılmıştır. Balkanlarda her geçen gün büyüyen nüfuz, başta Paris yönetimi olmak üzere Batı başkentlerinin tepkisine yol açmaktadır. Afrika’daki etkin pozisyon Türkiye’yi adeta vazgeçilmez bir ortak haline getirmiştir -ki bu durum Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da sık sık sözünü ettiği bir durumdur. Fransız istihbaratından beslenen internet siteleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrika’yı fethetmek üzere olduğuna dair geniş analizler yayınlamaktadırlar. Somali, Katar, Suriye, Irak dahil olmak üzere birçok ülkedeki askeri varlık, Ankara’nın her masada söz sahibi olmasını sağlayan etkin unsurlarındandır. Zira günümüz dış politika anlayışının genel kabul gören olgularından biri de “Masada güçlü isen sahada söz sahibi olursun” doktrinidir.

HAKAN FİDAN’DAN RAHATSIZLAR

Bunun yanında Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) altın çağını yaşamakta, dünyanın en güçlü istihbarat örgütleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. MİT’in sadece yurt içi değil sınır ötesinde de yaptığı başarılı operasyonlar, ülkeler arasındaki arabuluculukların olgunlaşması süreçlerinde yer alması ve yabancı ülke vatandaşlarına yönelik kurtarma operasyonlarında da ilk kapısı çalınan kurum olması ciddi bir başarıdır. Bunun yanında ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) Başkanı Bill Burns ve Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin’in Ankara’da MİT çatısı altında bir araya gelmesi son derece önemli bir olaydır. Hülasa bugün bölgemizde, Balkanlar’da, Kafkasya’da, Akdeniz’de ve dahi Afrika’da Türkiye’ye rağmen yapılacak bir planın başarı şansının olmayacağı net bir şekilde ortaya çıkmıştır. “Gölge CIA” olarak bilinen Stratfor’un kurucusu George Friedman’ın bu doğrultuda sarf ettiği şu söz dikkat çekicidir: “Bölgede hiçbir politik müzakere yok ki, tartışma sonunda ‘Türkler ne istiyor’ sorusuna gelmesin.” Hakan Fidan, günümüz dünyasında en etkin istihbarat şeflerinden biri olarak ön plana çıkmaktadır. Millet İttifakı adına konuşan yetkili isimlerin, iktidara gelir gelmez görevden alacakları ilk isimlerin başında MİT Başkanı Hakan Fidan’ın olması da oldukça manidardır…

BIDEN, İKTİDARIN DEĞİŞMESİNİ DÖRT GÖZLE BEKLİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türk Dış Politika gelişimi kısaca böylece şekillenmiş ve bu istikamette devam edileceği mesajı her platformda güçlü şekilde verilmiştir. Yakın dönemde verilen demeçler ise Millet İttifakının dış politika anlayışının nasıl olacağına dair fikirler sunmaktadır. Öncelikle şu durumu belirtmekte fayda var; Ankara ile ilişkilerinde belli düzeyde mesafe olan ABD, Yunanistan, İsveç gibi ülkeler, seçim sonuçlarına odaklanmışlar, Türkiye’deki bir iktidar değişikliği ile sorunları daha kolay çözülebileceği kanısına varmışlardır. Hatta ABD Başkanı Biden, başkanlık seçimi öncesinde, başta Yunanistan’ın Ege ve Akdeniz’deki taleplerinin karşılanması (“arkadaşlarım bana ‘Bidenopoulos’ der” sözünü söyleyecek kadar Yunanistan destekçisidir), Suriye’nin kuzeyinde bir PKK/SDG yönetiminin oluşmasının önündeki engellerin kaldırılması planı çerçevesinde mevcut iktidarın değişmesi gerektiğini ve muhalefetin destekleneceğini açıkça beyan etmiştir.

“NE İŞİMİZ VAR DOĞU AKDENİZ’DE?”

Millet İttifakının ana bileşeni CHP de Atina yönetiminin açıklamaları paralelinde, iktidar olmaları halinde Yunanistan ile ilişkilerin sorunsuz olacağını belirtmektedir. Ancak var olan sorunlar karşısında herhangi bir yorum yapılmamaktadır. En önemli konu Ege Adaları meselesidir. Burada da iki ayrı sorun mevcuttur. İlki Yunan tarafının kıta sahanlığını 12 mile çıkarma hevesi, ikincisi ise gayri askeri statüde olması gereken adaların silahlandırılmasıdır. Oysaki 1923 Lozan ve 1947 Paris Antlaşması ile bu konu kesin olarak netleştirilmiştir. Kıta sahanlığı bahanesiyle Türkiye adeta Antalya Körfezi’ne hapsedilmek istenmektedir. Millet ittifakı ya da altılı daha net ifade ile yedili masanın bu noktada kayda değer bir çıkışı bulunmamaktadır. CHP rozeti takan emekli Büyükelçi Yalım Eralp’in “Adaların egemenliği şartlı değil. Böyle bir şey yok. 3 milin üstündeki adalar, Yunanistan’ın. Türkiye bunu yıllarca kabul etti. Bunu tehlikeye sokmak Türkiye’yi mütecaviz bir devlet durumuna düşürür” sözlerine ciddi bir tepki gelmemesi düşündürücü bir durumdur…

Libya’da Türkiye’nin müdahalesi ile meşru hükümete karşı çok uluslu darbe teşebbüsü püskürtülmüş, BM destekli UMH iktidarı güçlendirilmiştir. Bu noktada “ne işimiz var Libya’da, Doğu Akdeniz’de” şeklindeki ilk tepki muhalefet kanadından gelmiştir. Sonrasında ise iki ülkenin hak ve menfaatleri çerçevesinde imzalanan anlaşmalara karşı çıkılmıştır. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Türkiye’nin büyük menfaati olan anlaşmayı “ikinci bir Suriye macerası” olarak nitelemiştir. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay da Dışişleri Komisyonu›nda, CHP, İYİ Parti ve HDP’nin, Libya ile yapılan mutabakata ret oyu verdiklerini dile getirmiştir. İktidara geldikleri takdirde de bu anlaşmaların yok sayılacağının işareti belirmiştir. Şüphesiz bu hamle, başta Yunanistan olmak üzere ABD ve Fransa’nın da işine gelecektir. Şöyle ki, Akdeniz gazını, Türkiye ve KKTC’yi pas geçip Yunanistan üzerinden Avrupa’ya ulaştıracak olan Doğu Akdeniz Boru Hattı Projesi (EASTMED), Libya ile yapılan deniz yetki alanları mutabakatı ile işlevsiz hale gelmiş, bu gerçeği gören ABD de projeden desteğini çekmiştir. Türkiye-Libya anlaşmasının iptali durumunda EASTMED projesi yeniden uygulamaya geçirilecektir. Ayrıca CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır “2 milyar dolar serin sulara gömülecek” diyerek Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine olan bakış açısını da ortaya koymuştur. Tepkiler artınca hem Kılıçdaroğlu, hem de Başarır “Doğu Akdeniz’de neden yokuz” tarzında çelişkili açıklamalar yapmıştır…

SINIRDA BİR PKK DEVLETİNE İTİRAZ YOK

Millet İttifakını dışarıdan destekleyen masanın bir nevi yedinci koltuğu HDP, Türkiye’nin Suriye ve Irak’tan tamamen çekilmesini istemektedir. CHP’nin de bu plana açık bir itirazı bulunmamaktadır. TSK’nın, Suriye ve Irak’a sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl uzatan tezkereye HDP ile birlikte “ret” oyu verilmiştir. Mevcut şartlar altında Türk askerinin Suriye ve Irak’ta olmamasının şüphesiz sonuçları olacaktır. Öncelikli olarak Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı ve Pençe harekatları ile terörden arındırılan; Suriye’de Cerablus, Azez, Çobanbey, Dabık, el-Bab, Afrin, Resulayn, Tel Abyad yanında Kuzey Irak’ta kurulan onlarca üs boşaltılacak ve buralara PKK/SDG terör unsurları yerleştirilecektir. Sadece Kamışlı tarafından Nusaybin’e doğru açılan binlerce tünel işlevsel hale gelecektir. Ayrıca Kılıçdaroğlu, YPG’yi terör örgütü olarak görmediğini ifade ederken CHP Genel Başkanı Muharrem Erkek de “sınırımızda PYD olsun bizim için hiçbir sakıncası yok” sözlerini sarf etmiştir.

Türkiye hem İsveç hem de Finlandiya’nın NATO’ya katılım taleplerini haklı gerekçelerle veto etmiştir. Fin basınına konuşan CHP ve HDP’nin üst düzey isimleri ise iktidara geldiklerinde bu iki ülkenin NATO’ya dahil olmasını herhangi bir şart öne sürmeden kabul edeceklerini beyan etmişlerdir. Geldiğimiz noktada Ankara’nın taleplerini belirli ölçüde kabul eden Finlandiya’nın NATO’ya katılım isteği TBMM’de onaylanmıştır. Terör örgütlerine arka çıkan ve iade taleplerini karşılamayan İsveç Hükümeti ise tüm ümidini 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek genel seçimlerine bağlamıştır. Millet İttifakının kazanmasını bekleyen Stockholm, “şartsız” şekilde NATO’ya kabul edilmelerini beklemektedir.

KARABAĞ ZAFERİNE GÖLGE DÜŞÜREN AÇIKLAMALAR

Ankara’nın sağlam desteğiyle Karabağ 30 yıl sonra bağımsızlığına kavuşmuştur. Ancak bu süreçte Türkiye’nin sunduğu katkı, başta Fransa olmak üzere bazı ülkelerin tepkisini çekmiştir. CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan yardımcısı Ünal Çeviköz’ün “Türkiye’den Azerbaycan’a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan’a gönderildiği ifade ediliyor” şeklindeki açıklaması, meseleye nasıl bakıldığının önemli bir göstergesidir.

Millet İttifakı paydaşları S-400 konusu ve Rusya ile ilişkiler çerçevesinde de tamamen Batı yanlısı bir yol izlemektedir. ABD eski Başkanı Donald Trump dahi S-400 meselesinde Türkiye’nin haklı olduğunu vurgulamıştır. Diğer yandan Ankara’ya CAATSA yaptırımı uygulayan ABD; NATO üyesi Yunanistan, Bulgaristan ve Slovakya dahil olmak üzere 20’den fazla ülkenin S-400 almasına ses çıkarmamış, Hindistan’ı ise tamamen görmezden gelmiştir. Hatta Yunanistan’ın S-300 füze sisteminden Türk jetlerine radar kilidi atılmıştır. Başta CHP olmak üzere yedili masa etrafında toplanan partiler de bu duruma tepki göstermemektedir. İktidara geldiklerinde Rus savunma sistemlerinin kullanılmayacağını ve ikili ilişkileri belirli bir seviyenin altına düşürüleceğini belirtmektedirler.

Belli başlıklar altında CHP liderliğindeki Millet İttifakı’nın dış politikaya dair görüşleri örnekler eşliğinde açıktır. İttifak içindeki bazı paydaşlar, belli konularda şerh koyduklarını ileri sürseler de bu pek anlam ifade etmeyen cılız çıkışlardır. Sonuç olarak; yegâne motivasyon kaynağı olarak “Erdoğan’ı devirme” paydasına odaklanıldığı için radikal planlar karşısında sert çıkışlar yapılması da haliyle beklenmemektedir.







