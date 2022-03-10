Yeni dünya yolunda Rusya-Ukrayna savaşı

Doç. Dr. Cengiz Buyar

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğretim Üyesi

24 Şubat gece saatlerinde başlayan Rus saldırıları ile Ukrayna, Rus gerçekleri ile karşı karşıya geldi. Herkes çatışmaların Donbas bölgesinde olacağını beklerken Rusya, Ukrayna’nın başta başkent Kiev olmak üzere birçok şehrini füzelerle ve roketlerle vurdu.

Bu saldırı aslında Rus askerî kurmaylarıyla devlet yöneticilerinin, bölgesel ve uluslararası çatışmalar ile Putin’in büyük Rusya’sının geleceği için en az 10 yıldır geniş çaplı, çok ciddi hazırlık yaptıklarını ortaya koydu. Hatta Lukaşenko’nun savaşla ilgili yaptığı bir değerlendirmede Rusya’nın harekatının Moldova’yı da kapsayacağına yönelik söylemleri dikkat çekiciydi.

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Bu planlar Rusya’nın Çarlık dönemindeki, güneye doğru genişleme, sıcak denizlere inme planlarını hatırlattı. Ancak yeni dünyada Sovyet mantalitesi, yaklaşımları ve silahları ile geliştirilen bu planların ne kadar başarılı olacağını da zaman gösterecek. Bununla birlikte savaşın gelişim safhaları Rusya’nın bu beklenmedik taktiğinin başına büyük işler açacağının işaretlerini veriyor.

Rusya’yı eski şaşalı gücüne ulaştırmak isteyen bir Putin var. Putin, son yaptığı konuşmaların birinde Lenin’i suçlarken, I. Petro’yu referans vererek dünyaya hükmeden bir Rusya kurarak Rus tarihinin en muktedir şahsiyeti olarak tarihe geçmek istiyor. Putin’in “Rusya sınırsızdır” sözü de onun gelecek perspektifinin anlaşılması bakımından bir gösterge olarak değerlendirilebilir. Tam bu noktada Putin’in en büyük endişesinin, Rusya’nın bir savaşta yenilmesi ve bu yenilginin de diğer bölge ve ülkelerde kelebek etkisi yaparak Rusya’nın otoritesini yerle bir etmesi olduğu tahmin edilebilir. Böylece Putin’in devamlı olarak nükleer silah tehdidini dile getirmesinin sebebi de daha iyi anlaşılacaktır.

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RUSYA YAPTIRIMLARA KARŞI HAZIRLIKLI

Rusya, Ukrayna’ya savaş açmadan önce ABD ve AB’nin her halükârda kendisine yönelik yaptırımları daha da genişleteceğini de hesaplıyordu. Buna göre de planlarını yaptığı söylenebilir. Son birkaç yılda Rusya’nın merkez bankası rezervlerini hızla arttırdığı, banka sistemi için kendi ağını oluşturduğu, yine Rusya içerisinde kullanılacak internet ağını kurduğu görülüyor. Bununla birlikte Sibirya bölgesine kadar tarım alanında ciddi yatırımlar yaptı. Enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye ve güçlendirmeye devam ediyor. Aslında Osetya olaylarından sonra bilhassa 2010 yılından itibaren Rusya’nın dışarıya bağımlılığını minimize etmesi gerektiği anlayışının bütün Rus devlet organları tarafından benimsendiği ve bu doğrultuda büyük yatırımlar yapıldığını Rusya’yı yakından takip edenler bilir. Ancak bütün bu hazırlıklara rağmen yaptırımların ve savaşın Rus ekonomisini en az yirmi yıl geriye götüreceği dile getirilmeye başlandı.

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ESKİ SOVYET COĞRAFYASINDA OPERASYON YAPMA

Ukrayna, Batı ile Rusya arasında bir tampon bölge olarak değerlendiriliyor. Bununla birlikte askerî olarak karşılık veremeyeceği Rusya’ya karşı da yalnız bırakılıyor. Ukrayna’nın bu şekilde yalnız bırakılması ve ileride belirli bölgelerinin işgal edilmesi başta Baltık ülkeleri olmak üzere Rusya ile sınır olan ülkelerin de doğrudan tehdit altında olacağı anlamına geliyor. Yine ocak ayındaki Kazakistan olayları hatırlandığında bu sürecin başta enerji kaynaklarına sahip olan doğu ve güneydeki ülkeler açısından da bir tehlike arz ettiği söylenebilir.

Bütün bu olaylar eski Sovyet coğrafyasında bilhassa STK’lar, organizasyonlar ve diğer kurumlar üzerinden örgütlenen ve çeşitli projelere destek veren ABD ve AB’nin bölgedeki operasyonları, bu bölgelere eskiden beri hâkim olan Rusya’nın bu ülkeler ve bölgeler üzerinde daha güçlü bir şekilde otorite kurmasına sebep oluyor. Yani eski Sovyet coğrafyasında olayları başlatan ve destek veren Batılı STK’lar, organizasyonlar daha sonra bu hareketlerin arkasında durmuyor ya da duramıyor. Rusya doğrudan buralara askerî olarak veya emri vaki siyasî gücüyle müdahale ediyor. Böylelikle Batılı organizasyonlar bu bölgeleri daha da güçlü bir şekilde Rusya’nın kucağına atmış oluyor. Ancak bu bağlamda Ukrayna savaşının Rusya’ya farklı bir tecrübe yaşatacağı görülüyor. Bunun yanında bu olaylar Türkiye’nin, bilhassa Türk Cumhuriyetleri’ne yönelik işbirliği çalışmalarını daha da arttırması gerektiğini gösteriyor.

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SAVAŞIN TÜRKİYE’YE ETKİSİ

İlerleyen süreçte savaşın etkilerine bağlı olarak Türkiye’nin bilhassa siyasî, ekonomik ve güvenlik alanlarında ciddi sınamalarla karşı karşıya geleceği görülüyor. Türkiye’nin bölgeye yönelik çok ciddi planlar geliştirmesi, uzun ve kısa vadede Türkiye’nin menfaatleri doğrultusunda eylem planları oluşturması gerekiyor. Çünkü bu savaştan yine en çok etkilenecek olan ülkelerin başında Türkiye geliyor.

Son yıllarda Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin yakın ve işbirliği çerçevesinde geliştiği görülüyor. Diğer yandan da Rusya ile tesis edilen iyi ilişkilerin ve işbirliklerinin zarar görmesi de istenmiyor. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer devlet sözcüleri bu durumu açık bir şekilde dile getirdiler ve Türkiye’nin pozisyonunu açık bir şekilde ortaya koydular. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke arasındaki krizin barışçıl yollardan çözülmesi için arabuluculuk teklifi dahil birçok girişimde bulundu.

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Bu süreçte Türkiye, her iki tarafla da görüşme yapan, diyalog kanallarını açık tutan ve barışçıl bir çözüme yönelik çalışma yürüten, pozisyonun açık bir şekilde ortaya koyan tek ülke durumunda diyebiliriz. Bütün bu girişimler Türkiye’nin uluslararası arenadaki otoritesi ve güvenirliği açısından gayet olumlu kabul gördü.