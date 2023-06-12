Yeni kabinenin güçlü sacayakları

Prof. Dr. Celalettin Yavuz / Güvenlik Politikaları Uzmanı





Yeni Bakanlar Kurulu 3 Haziran’da bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Erdoğan, daha önceleri de yapmış olduğu gibi, bakanların çoğunu değiştirdi. Her ne kadar tüm bakanlıkların görevleri çok önemli olsa da güvenlik politikalarını sürdürülebilir hale getirebilecek imkan ve kabiliyetlere sahip olabilecek en önemli saha da ekonomi yönetimidir.

SÜNGÜNÜN DAHİ DAYANDIĞI GÜÇ

Kabinede ekonomiye verilen önem, Cumhurbaşkanı Yardımcılığına Cevdet Yılmaz’ın, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ise Mehmet Şimşek’in getirilmesiyle açıkça anlaşılabilmektedir. Nitekim Mehmet Şimşek’in henüz daha Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri öncesinde bile anılan göreve veya Cumhurbaşkanı Yardımcılığı’na getirilebileceği yönündeki beklentiler ekonomi piyasasında pozitif yöndeki gelişmeleri harekete geçirmeye yetmişti. Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile Hazine ve Maliye Bakanı ekonomi konusunda aynı lisanı konuşan, ekonomideki ateşi söndürmek maksadıyla neler yapılması gerektiği konusunda aşağı yukarı doktrine olmuş otoriteler oldukları yönünde bir algının bulunduğu da gerçektir. Bakan Şimşek, 4 Haziran 2023 tarihli Hazine ve Maliye Bakanlığı devir teslim töreni sırasındaki konuşmasında ekonomideki ateşi söndürmede önceliğin hane halkı ekonomisi ile makro ekonomik dengeleri birlikte düzeltmekten geçtiğinin işaretlerini vermiştir.

Ekonomi ile güvenlik politikaları çoğunlukla iç içedir. Daha doğrusu güvenlik politikasının sürdürülebilirliğinde ekonomik güç, olmazsa olmaz şartlardandır. Bu hususta tarihimizden şu örnek verilebilir: İstiklal Harbi sona erdiğinde henüz Lozan Barış Antlaşması müzakereleri devam ederken, Şubat 2023 ayı içerisinde bazı tarihçilerce İzmir’de yapıldığı için “İzmir İktisat Kongresi” olarak da anılan, Türkiye’nin ilk iktisat kongresi gerçekleştirildi. Bu kongre sırasında Milli Mücadele’nin Lideri Gazi Mustafa Kemal kongre açılış konuşması sırasında ekonomiye verdiği önemi “Süngünün dahi dayandığı güç” olarak nitelemiştir.

İSTİHBARAT DİPLOMASİSİ FİDAN VERDİ

Dışişleri Bakanlığı’na MİT Başkanı Hakan Fidan atandı. Bu görevi öncesinde selefi Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la dirsek teması içerisindeydi. Son yıllarda, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, İsrail ve Mısır gibi daha önce diplomatik sorun yaşanan ülkelerle yeni diplomatik ilişki kurulması aşamasında MİT Başkanlığı’nın önemli bir gelişme kaydettiği basında da açıkça yer almıştır. Hatta son yıllarda bir de “İstihbarat Diplomasisi” adlı bir kavram dahi türetilmiştir.

Parlamenter sistemlerde diplomatik ilişkiler genellikle Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla “tek elden” koordine edilirken, Cumhurbaşkanlığı (başkanlık) sistemi içerisinde ağırlıklı olarak Cumhurbaşkanı tarafından yönlendirilmektedir. 2018’de Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişle birlikte Türkiye’de de dış politikada koordine ve son söz Cumhurbaşkanı’nda iken, teknik çalışmalar, yerine göre Dışişleri Bakanlığı, MİT Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, hatta duruma göre Enerji Bakanlığı tarafından dahi yapılabilecek hale dönüşmüştür.

Bu dönemle birlikte MİT’in dış politikadaki ilk temas ve uzlaşma paketleri üzerindeki çalışmaları, bu kurumun başındaki Hakan Fidan’ı Dışişleri Bakanlığı koltuğuna taşımıştır. Kaldı ki bazı Batı ve Doğu ülkelerinde de istihbarat birimlerinin başındaki kişiler Dışişleri Bakanlığı’na atanmaktadırlar. Örneğin ABD’de Donald Trump’ın başkanlığı sırasında CIA Başkanı Mike Pompeo Dışişleri Bakanı olarak atanmıştır. Almanya’da Helmut Kohl’ün şansölyeliği döneminde Dışişleri Bakanı olan FDP’nin Genel Başkanı Klaus Kinkel, daha önce Alman İstihbaratı Bundesnachrichtendienst- (BND)’in başkanı idi. Yevgeny Maksimovich Primakov da soğuk savaş sonrasında 1991-1995 yılları arasında önce Rusya’nın istihbarat biriminin başında görevli iken, daha sonra Rusya’nın Dışişleri Bakanlığı’na atanmıştır.

Fidan’ın halefi konusunda bazı isimler geçse de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en güvendiği kişiler arasından ve devletle ilgili gizlilik derecesi yüksek konulara vakıf birinin atanması sürpriz sayılamazdı. Böyle de oldu ve güvenlik konusundaki diğer üst düzey makam sahipleri gibi MİT Başkanı Fidan’la yakın temas içerisindeki Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın bu göreve atandı.

CANLI HAFIZA: YAŞAR PAŞA

Yeni Kabine’nin Milli Savunma Bakanı ise Genelkurmay Başkanı iken bu makama atanan Yaşar Güler’dir. 2011-2013 yılları arasında Genelkurmay İstihbarat Başkanı olan Yaşar Paşa, daha sonra orgeneralliğe terfi ederek önce Kara Kuvvetleri Komutanlığı, ardından Genelkurmay İkinci Başkanlığı, 2016-2017 döneminde Jandarma Genel Komutanlığı ve Ağustos 2017’nin başından itibaren yaklaşık 6 yıl süreyle Genelkurmay Başkanı olarak görev yapmıştır. Yaşar Paşa bu süre içerisinde başta PKK olmak üzere, DHKP-C, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede önemli roller üstlenmiş, 15 Temmuz 2015’teki FETÖ darbe girişimi sırasında demokratik hukuk düzenine olan bağlılığı açıkça görülmüş, bu tür terörle mücadele konularında en az MİT Başkanı ve yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gibi adeta devletin canlı hafızalarından biri haline gelmiştir.

Yaşar Paşa’nın Silahlı Kuvvetler ve Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki üst düzey görevleri sırasında, bir taraftan terörle mücadele edilirken, aynı anda Suriye’de art arda yaşanan askeri harekatlar sırasında neredeyse İstiklal Harbi’nden sonraki en büyük askeri hareketlilikler yaşanmıştır. Bunlar içerisinde 2015 yılı ikinci yarısında PKK terör örgütüyle Suriye sınırındaki il ve ilçelerde gerçekleşen “Hendek Savaşları”, Suriye’nin kuzeyinde sırasıyla gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytindalı, Barış Pınarı harekatı ilk akla gelenleridir. Hatay’a bitişik İdlib bölgesindeki harekat ve kontrol noktaları da gene aynı dönemde yaşanmıştır.

Yaşar Paşa’nın uzun süren bu üst düzey TSK Komutanlığı sırasında Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanları, Yunanistan’la Ege’de sığınmacı sorunu, Kafkaslar’da İkinci Dağlık Karabağ Savaşı ve nihayet Karadeniz’de Rusya-Ukrayna savaşı yaşanmış, Yaşar Paşa tüm bu güvenlik politikası odaklı gelişmeler sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a en önemli danışma mercii olarak görev yapmıştır. En azından 2015 yılından itibaren Türkiye’yi doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren güvenlik sorunlarına ilişkin konularda devletin en üst düzeydeki canlı hafızalarından biri olup, selefi Hulusi Akar’ın halefi olması son derece isabetli bir gelişmedir.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK SÜRÜYOR

Uzun bir süredir terörle mücadelenin sürdürüldüğü, Uzakdoğu-Avrupa arasında uyuşturucu kaçakçılığının güzergahı üzerinde bulunması, son yıllarda yasadışı göçler ile insan kaçakçılığı, ilaveten sıkça yaşanan doğal afetler gibi oldukça karmaşık ve çok sayıdaki güç sorunlar yumağı ile karşı karşıya bulunulan Türkiye’de, en güç bakanlığın İçişleri Bakanlığı olduğu söylenirse yanlış olmayacaktır. Neredeyse uykunun ve huzurlu bir günün pek mümkün olamadığı bu oldukça yıpratıcı göreve, gene aynı konularla mücadele edebileceği bilinen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya atandı. Vaktiyle Urfa, Yozgat, Şırnak ve Gaziantep gibi illerde kaymakamlık ve valilik görevleri yanında İçişleri Bakanlığı bünyesinde de görev yapan Yerlikaya, hem sahayı hem de Ankara’da devletin işleyişine vakıf bir bürokrattır.

Yerlikaya’nın son görevi ise dünyanın en büyük metropollerinden İstanbul Valiliği idi. Nüfusu birçok ülkenin nüfusundan fazla, hatta iki komşumuz Yunanistan ve Bulgaristan’ın toplam nüfusuna yakın İstanbul gibi devasa bir kentte uyuşturucudan insan kaçakçılığına, meskun mahallerde gizlenen teröristlerle mücadeleden çeşitli afetlere kadar hemen her sorunla yüz yüze kalarak İçişleri Bakanlığı’nın konularının çözümünde yeteri kadar tecrübeye sahip olmuştur.

Sonuç olarak yeni kabinenin oluşumunda ekonomi ve güvenliğin ön plana alındığı söylenebilir.







