​Yeni soğuk savaşın merkez üssü: Tayvan

Yüce Katırcıoğlu / Gazeteci

Bazı siyasi tarihçiler ikinci dünya savaşının bitiminden, Sovyetler Birliği’nin dağıldığı 1989 yılına kadar geçen süreyi Soğuk Savaş olarak adlandırırlar. Bu soğuk savaş Amerika ile Sovyetler Birliği arasındaydı. Günümüzde ise Amerika ile Çin arasındaki büyük rekabet/gerilim küresel hakimiyet mücadelesine dönüşmüş durumda. Jeostratejistler gittikçe sertleşen bu küresel hakimiyet mücadelesini artık “ikinci soğuk savaş” olarak adlandırıyorlar!

İLLUSTRASYON: CEMİLE AĞAÇ YILDIRIM

İkinci Soğuk savaşın bu başlangıç döneminde, Amerika’nın özellikle Pasifik bölgesinde Çin’i çevreleme/durdurma hamlelerine karşı Çin, Asya karası üzerinden oluşturduğu “Tek Kuşak-Tek Yol” projesi ile karşılık veriyor. Yeni İpek Yolu projesi şeklinde de adlandırılan bu proje ile Çin, Amerika’nın kontrolü/hakimiyeti altında olan Hint-Pasifik bölgesindeki deniz ticaret yollarını Avrasya kıtası/karası üzerinden devre dışı bırakmayı amaçlıyor.

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Son haftalarda çok hızlı bir şekilde öne çıkan/çıkarılan Tayvan krizi, Çin’in Avrasya kıtası üzerinden oluşturduğu işte bu çok büyük girişimi/operasyonu tehdit ediyor. Tayvan krizinin, tartışılmakta olan ekonomik ve siyasi boyutlarının yanı sıra, belki onlardan daha riskli/tehlikeli boyutu; bir askeri çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceği ihtimalidir.

İKİNCİ SOĞUK SAVAŞ VE YENİ İTTİFAKLAR

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı ve dünyanın en önemli stratejistlerinden olan Zbigniew Brzezinski, 1998 yılında yayınladığı Büyük Satranç Tahtası; Amerika’nın Önceliği ve Bugünün Jeostratejik Gerekleri adlı çok önemli kitabında, Amerika’nın karşı karşıya olduğu tehditleri ve bunlara karşı ne yapılması gerektiğini anlatır. Brzezinski bu büyük jeostrateji analizinde, Amerika’nın karşısında oluşabilecek en tehlikeli oluşumun, ideolojilerin değil, birbirini tamamlar nitelikteki şikayetlerin birleştireceği çok büyük bir “anti-hegemonik” ittifak olabileceğini vurgular. Brzezinski böyle bir ittifakın Çin, Rusya ve İran arasında oluşabileceğini değerlendirerek Amerika’yı uyarır.

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Bugünkü küresel jeopolitik durum, Brzezinski’nin 1998 yılında endişe duyduğu ve Amerika’yı uyardığı durumu aynen yansıtıyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerika’nın Çin’e yaklaşımının, gerektiğinde rekabetçi gerektiğinde işbirlikçi hatta saldırgan dahi olabileceğini söylüyor. Ama Blinken, Amerika’nın bu hayati konudaki tercihini, Çin’in davranışının mı yoksa Amerika’daki “Derin Yapının” mı belirleyeceğini söylemiyor.

Güney Çin Denizi, Amerika/Çin restleşmesinin (!) merkezi konumunda bulunmakta. Bu bölgeyi “Hint-Pasifikler” olarak kodlayan ABD, buraya yığdığı askeri gücünü “Birleşik Devletler Pasifikler Komutanlığı” (USPACOM) adıyla konuşlandırdı. Geçtiğimiz Eylül ayında aynı bölgede “ABD, İngiltere ve Avustralya” arasında imzalanan “AUKUS Paktı” da Çin’e karşı oluşturuldu. İçinde bulunduğumuz süreçte Amerika yine aynı bölgede “Avustralya, Hindistan ve Japonya” ile ayrı bir ilişki ağı daha kuruyor. “QUAD ( Dörtlü Diyalog)” olarak adlandırılan ve yine Çin’e karşı oluşturulan bu yapılanma, yakın gelecekte fiilen çalışmaya başlaması düşünülen “Asya NATO’ su”nun ilk adımı olarak değerlendiriliyor !

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Brzezinski ile birlikte yirminci yüzyıl jeopolitiğine yön veren diğer ünlü stratejist Henry Kissinger, dünyanın en büyük iki ekonomisi/ABD ile Çin arasındaki bu sınırsız (!) rekabetin böyle kontrol edilemez biçimde sürmesinin/tırmanmasının, askeri bir çatışmaya dönüşmesi ihtimalini vurgulayarak dünyayı uyarıyor. Çin, kendisini kuşatmak/etkisini sınırlamak amacıyla, ABD’nin başlattığı stratejik hamlelere karşı koymak için Rusya ve İran ile “diplomatik, ekonomik ve askeri” bağlarını hızla geliştirmeye başladı.

ÇİN-İRAN İŞBİRLİĞİ

Çin ve İran’ın 27 Mart 2021 tarihinde imzaladıkları 25 yıllık stratejik işbirliği anlaşmasında çok kritik üç madde bulunuyor:

1) Çin, İran’ın altyapısına ve enerji tesislerine yaptığı yatırımları artırarak, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının etkisini azaltacak,

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2) İki ülke arasındaki enerji alışverişini ve ticari işlemleri güvenilir duruma getirmek için Dolar yerine Petro-yuan kullanılacak,

3) İran füzelerinin, ABD’nin GPS’inin (Küresel Konumlama Sistemi) müdahalesine maruz kalmaması için, Çin’in ( Beidou / Küresel Konumlama ve Navigasyon) sistemini kullanacak.

Çin ve İran arasında bu büyüklükte/etkinlikte bir işbirliği anlaşmasının imzalanması, Çin’in küresel stratejisinin pasif savunmadan proaktif saldırıya geçtiğini gösteriyor. Çin, ABD’nin Tayvan ile ilişkilerinin kapsamını geliştirmek /genişletmek amacıyla oluşturulan 2019 tarihli Taipei yasası ve “tek Çin politikasını” baltalamak/etkisizleştirmek amacıyla oluşturduğu diğer önlemlerle birlikte, Tayvan’ın bağımsızlığını daha güçlü biçimde desteklemeye yönelmesinden korkuyor. Tayvan’ın bağımsızlığını hiçbir biçimde kabul etmeyen “tek Çin politikası/kararlılığı” Çin’in gerekirse savaşa girmeye de hazır olduğu bir kırmızı çizgidir!

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Stratejistler, Tayvan ile Çin’in birleşmesinin kaçınılmaz olduğunu ısrarla vurgulayan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in bu uyarısını görmezden gelmenin çok tehlikeli olabileceği konusunda Amerika’yı uyarıyorlar. Tayvan geriliminin daha da büyümesi, Çin’in ekonomik, siyasi ve askeri gücünün önemli bir kısmını Avrasya karasından Pasifik bölgesine çekmesini gerektireceğinden, Avrasya’daki ekonomik ve siyasi gücü ile “Tek Kuşak-Tek Yol” projesini de zayıflatacaktır. Bu ise, Avrasya karasında eli zayıflamış olan Amerika’nın elini az da olsa güçlendirecektir. Amerika, diğer nedenlerin yanı sıra, işte bu nedenle de Tayvan konusunu tahrik etmeye devam ediyor!

ÇOK KUTUPLU DÜNYA DÜZENİNE DOĞRU

Günümüzde bazı ABD’li uzmanlar, Çin’in Tayvan’a askeri müdahalesinin yakın zamanda olabileceğini gösteren uyarıcı sinyaller/belirtiler bulunduğunu söylüyorlar. Dahası aynı uzmanlar, ABD’ye karşı koyabilecek güçlü silahları olan Çin’in, Pasifik bölgesinde çıkabilecek bir çatışmada galip gelebileceğini (!) de vurguluyorlar! Çin’in “Tek Kuşak-Tek Yol” girişimi, ekonomisini küresel ticaret sistemine ABD’den daha sağlam bir şekilde entegre etmesini sağladığı gibi, bağlantı kurduğu ülkelerin altyapılarını geliştirmelerine ve zenginleşmelerine de yardımcı olarak, kendisine yeni pazarlar açtı. Çin önümüzdeki on yıl içinde, Tek Kuşak-Tek Yol girişimi kapsamındaki altyapı projeleri için 1 trilyon dolardan fazla borç vermeyi (!) planlarken, ABD yardımlarını azaltıyor.

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Çin’in Rusya ile olan stratejik ittifakı da fazla dikkat çekmeden, var olan dünya düzenini tek kutupludan, çok kutupluya dönüştürmekte. Bu karmaşık gelişmeleri özetleyerek ifade edecek olursak; Daha önceki dönemde Avrupa ve Ortadoğu bölgesinde sürmekte olan “Küresel Bilek Güreşi”, Avrupa ve Ortadoğu bölgesinden Pasifik bölgesine geçmekte. İsrail’in, Türkiye ile tekrar yakınlaşma girişimlerine de bu açıdan bakılmalıdır. Sonuçların nasıl gelişeceğini hep birlikte göreceğiz.