Yeni yüzyıl, kadim kökler: Türkiye ve Kuzey Afrika

Dr. Ufuk Necat Taşçı / Dış Politika Uzmanı





Sene 1609, İspanya’da 1492’de Gırnata’nın işgali ve 800 yıllık Müslüman hâkimiyetinin sona ermesi sonrasında, yüzyıldan daha uzun süre boyunca mahsur kalmış milyonlarca Endülüslü Müslüman’a bu süreçte sadece iki seçenek sunulmuştu: Hristiyan olmak ya da ölüm!

SÖMÜRGECİLİK BULUTLARI

İspanya’dan sürgün edilen Müslümanlara, II. Bayezid döneminde Osmanlı kucak açmış, Endülüs’ün son Müslümanları Osmanlı himayesindeki Kuzey Afrika sahillerine yerleşerek acı dolu bir dönemi arkalarında bırakmışlardı. Vasco da Gama’nın 1497’de Ümit Burnu’nu dolaşarak Mozambik adası önüne gelmesiyle başlayan bu süreç, Portekiz donanmasının 1505’te Kızıldeniz’e kadar ilerlemesi, 1517’de ise Memlük donanmasını yenerek Cidde önlerine gelmesiyle başlamıştı.

Tam olarak böyle bir dönemde Osmanlı; Kuzey Afrika’nın, Kızıldeniz’in ve Hint Okyanusu’nun İspanyol ve Portekizliler tarafından işgaline engel olmak üzere devreye girmiş, 1517’de Memlük donanmasının mağlup olmasıyla bölgedeki Memlük idaresine son vererek sırasıyla Mısır’ı, Fas’ı, Cezayir’i ve Libya’yı İspanyol işgalinden kurtarmıştı. Bu gelişme sadece bu topraklarda Müslümanların güvende olması değil, aynı zamanda bölgeyi Endülüsleştirme, yani sömürge haline getirmeyi amaçlayan Avrupalıların emellerine neredeyse dört asır boyunca ket vurmak anlamına gelmekteydi.

1830’da Cezayir Fransızlarca işgal edildi, 1878 yılında Afrika’yı paylaşma planı olarak da bilinen Berlin Konferansı; Batı’nın sömürgecilik hedeflerini bir kez daha doğruladı. Tunus 1881’de Fransa, Mısır ise ertesi yıl İngilizler tarafından işgal edildi. İtalyanlar ise bu akımda elbette geride kalmak istemedi. Akdeniz’e tarihi bir misyon yükleyen ve burayı Antik Roma’nın iç denizi olarak tanımlayan İtalyanlar, 1911’de Trablusgarp’a, Libya’ya saldırdılar. Beraberlerinde getirdikleri zulüm dolu uygulamalar ve sömürgecilik, 1912’de Uşi anlaşması ve Osmanlı’nın çekilmesiyle şiddetlendi. Son olarak Trablusgarp eyaletini kaybetmesiyle Akdeniz’i de kaybeden Osmanlı (sonrasında ise Türkiye Cumhuriyeti) ile Kuzey Afrika arasına giren Batı’nın sömürgecilik bulutları ve etkileri, 21. yüzyılın başlarına kadar dağılmak bilmedi.

YENİ BİR MASAL YAZILIYOR

Yüzyıllar boyunca Osmanlı hakimiyeti altında, bölge sosyolojisinin gerçekleriyle barışık ve huzur içinde geçen bu süreci, Mağrip’in ve Kuzey Afrika’nın kalanı da en az Osmanlı İmparatorluğu’nun varisi olan Türkiye Cumhuriyeti kadar özlemişti oysa. Ortak geçmiş, inanç, değerler ve yüzyıllar boyunca huzurla geçen tarihsel süreç, tadı damakta kalan, eşit ve hakkaniyetli yaşamın mümkün olduğunu ispat eden bir masal gibiydi. 1998’e kadar sadece masal ve hatıralardan ibaret olan bu nostalji, küresel çağın beraberinde getirdiği tehditlerle, yeni yüzyılında yeni bir hikayeyi amaçlayan Türkiye’yi harekete geçirmek için doğru zamandı.

1998 yılında Afrika Eylem/Açılım Planı ile bozulan suskunluk, 2000’li yıllardan itibaren ekonomik, siyasi ve askeri hedefleri ile gittikçe yükselen Türkiye’nin baş önceliği olmaya başladı. İnsani kaygılar ve dayanışma amacıyla bozulan bu suskunluk, şu an bölge ülkeleri ve Türkiye arasındaki fikirsel, toplumsal, teolojik, askeri ve iktisadi ortaklıklarla bir türküye dönüşmeye başladı. Hem Kuzey Afrika ülkelerinin, hem de Türkiye’nin geçmişten çıkardığı dersler, Batı’nın materyalist stratejilerine ve post-modern kolonyalist ideolojisine karşın ortak kazanımın ve adil bir düzenin mümkün olduğunu gösteriyor. Dünya’nın en verimli tarım arazilerine, yeraltı kaynaklarına ve çeşitli zenginliklerine sahip kıtanın ise, Batı’nın yaşattığı zulüm dolu hafızadan kaçarken bu sefer de Çin ve Rus hegemonyasına teslim olmaması gerekiyor.

ESKİ KÖYÜN PALMİYE AĞAÇLARI KERTENKELE GİBİ RENK DEĞİŞTİRMEZ

Libya’da meşru hükümetle yaptığı kıta sahanlığı anlaşmasıyla eski günleri hatırlatan, sahadaki dengeyi yine Libya’daki meşru hükümetin resmi talebine istinaden sağlayan ve aynı zamanda Doğu Akdeniz’de tekrar dizginleri eline alan bir Türkiye var artık. Her platforma dünyanın beşten büyük olduğunu hatırlatan Türkiye yeniden, daha güçlü, pro-aktif bir merkez ülke olarak yeni yüzyılı için kendisine rol biçiyor. 2013’te açılım projesini yeni bir aşamaya taşıyarak Afrika Ortaklık Politikası’na dönüştüren, müteakip süreçte Afrika’nın sorunlarına “Afrikalı Çözümler” ilkesini benimseyen Türkiye Cumhuriyeti, yeni yüzyılını da bu vizyonla inşa etmek isteyecektir. Kuzey Afrika’daki varlığının sona ermesiyle onlarca yıldır istikrar sağlayamayan bu ülkeler için de Türkiye’nin yeni yüzyıl vizyonu çok şey ifade etmektedir.

2021’de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ev sahipliğinde düzenlenen 3. zirvenin ana teması, yeni yüzyılda ilişkilerin temelini oluşturacak mesajı açıkça vermektedir: Birlikte Kalkınma ve Refah İçin Güçlendirilmiş Ortaklık. Özetle, Türkiye ve Afrika’nın yeni yüzyılımızdaki yeni ilişkilerinin kadim denklemini bir Orta Afrika atasözü açıkça izah etmektedir:

“Eski köyün palmiye ağaçlarıyız biz, kertenkele gibi renk değiştirmeyiz.”







