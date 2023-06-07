Düzce Haberleri: Düzce’de kestane ormanlarına savaşçı böcekler salındı

İlk olarak 2014 yılında Yalova ile Bursa bölgelerinde görülen Kestane Gal Arısı, 2021 yılında Düzce ormanlarında görülmeye de başlamıştı. Bölgesel yayılım gösteren Gal Arısıyla biyolojik mücadele çalışmalarında, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulan laboratuvarda son 2 yıldır Gal Arısının yırtıcısı olan Torymus Sinensis türünün üretimi başlatılmıştı.

SAVAŞÇI BÖCEKLER KESTANE ORMANLARINA SALINDI

İlk olarak 2014 yılında Yalova ile Bursa bölgelerinde görülen Kestane Gal Arısı, 2021 yılında Düzce ormanlarında görülmeye de başlamıştı. Bölgesel yayılım gösteren Gal Arısıyla biyolojik mücadele çalışmalarında, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulan laboratuvarda son 2 yıldır Gal Arısının yırtıcısı olan Torymus Sinensis türünün üretimi başlatılmıştı.

Kestane ağaçlarında gal denilen şişkinlikler oluşturmak suretiyle, ağaçlarda meyve oluşumunu ve beraberinde arıcılık faaliyetlerini de olumsuz etkileyerek bölge için ayrı önemi olan kestane balı üretimini engelleyen bu böcek türüyle ilgili, hava durumuna bağlı olarak ağaçların üzerindeki Gal’lere Torymus Sinensis denen yırtıcı bırakılması yöntemiyle mücadele çalışmalarına başlandı.





Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde laboratuvar ortamında erkek ve dişi olarak çoğaltılan bin 800 adet Torymus Sinensis’ler doğal ortamında çiftleşme sonrasında doğal yoldan çoğalacak ve devamında Gal’lerin içinde bulunan zararlıyı ve yumurtalarını yiyerek böcek varlığının yok olmasını sağlayacak.

Cumayeri, Melen, Konuralp ve Aksu Orman İşletme şefliklerinin mıntıkasında kalan kestane ormanlarına Kestane Gal Arısı ile mücadele dahilinde böcek salınımı yapıldı. Laboratuvarda yumurtadan çıkan böceklerle aralıklı olarak yeni salımların devam edeceği öğrenildi.







