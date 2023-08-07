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Düzce’de minibüs TIR'a çarptı: 1 ölü, 20 yaralı

Düzce haberleri: Düzce'de, arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran tomruk yüklü TIR'a, minibüs çarptı. Kazada Zennure Özay yaşamını yitirdi, 10'u çocuk 20 kişi ise yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Minibüsteki yaralılar, ekipler tarafından araçtan çıkarılıp ambulanslara taşındı. İşte detaylar.

10:55 . 7/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Düzce Son Haberler

Düzce Son Haberler

'de, arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran tomruk yüklü TIR'a, minibüs çarptı. Kazada Zennure Özay yaşamını yitirdi, 10'u çocuk 20 kişi ise yaralandı. Minibüste yaralanan 10'u çocuk 20 kişi sevk edildikleri hastanelerde tedaviye alındı. Zennure Özay'ın yaşamını yitirdiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte detaylar.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 10’U ÇOCUK 20 KİŞİ YARALANDI

Kaza, gece saatlerinde, Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. Ankara yönünden İstanbul istikametine giden Nasır Ö. idaresindeki 25 ACS 674 plakalı yolcu minibüsü, arızalandığı için aracını emniyet şeridine çeken Ramazan E.'nin kullandığı tomruk yüklü 37 AAY 907 plakalı TIR'a çarptı.

Kazada minibüsün ön tarafı hurdaya döndü. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Minibüsteki yaralılar, ekipler tarafından araçtan çıkarılıp ambulanslara taşındı.

Minibüste yaralanan 10'u çocuk 20 kişi sevk edildikleri hastanelerde tedaviye alındı. Zennure Özay'ın yaşamını yitirdiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Düzce
#Anadolu Otoyolu
#Gümüşova
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