Düzce Son Haberler

'de, arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran tomruk yüklü TIR'a, minibüs çarptı. Kazada Zennure Özay yaşamını yitirdi, 10'u çocuk 20 kişi ise yaralandı. Minibüste yaralanan 10'u çocuk 20 kişi sevk edildikleri hastanelerde tedaviye alındı. Zennure Özay'ın yaşamını yitirdiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte detaylar.