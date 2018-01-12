e-Devlet 98/1 askerlik yeri öğrenme! 2018 Şubat askerlik yeri sorgulama

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre askerlik yeri öğrenme işlemleri bugün gerçekleştirilecek. Nerede askerlik yapacağını merak eden adaylar, e-Devlet giriş yaparak bugün askerlik yerlerini sorgulayabilecekler. Askerlik yerleri belli olduktan sonra ise yol ve iaşe ücretlerini ve silahaltına alınacakları tarihi görüntüleyebilecekler. İşte 98/1 2018 Şubat askerlik yerlerini e-Devlet ile sorgulama ekranı.

2018 Şubat askerlik yeri belli oldu mu?

Bakanlık tarafından yayınlanan duyurunun 3'üncü maddesinde askere gidecek olanlar sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 12 Ocak 2018 tarihinden itibaren öğrenebilecekler.

Askerlik yerleri nasıl öğrenilir?

Er adayları celp dönemlerini E-Devlet üzerinden öğrenebilecek. E-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.

T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan asker adayları, sol üst köşede yer alan e-hizmetler bölümüne tıklayacak. Tıkladıkları bölümde, sayfanın üst bölümünde yer alan 'Hizmet Adı' kutucuğuna kısa dönem askerler 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama', uzun dönem askerler ise 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak. Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek.

Bu adımların ardından ise sırasıyla, Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme veSevk Belgesi bilgisi alınabilecek. Sevk belgesinde, asker adayının birliğine teslim olacağı günler ve yol izinleri bilgisi yer alacak. Belgeler, kısa bir süre içerisinde bu sistem üzerindne alınabilecek.

ASKERLİK BELGENİZİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Savunma Bakanlığı 2018 Şubat er celbi duyurusu

Şubat 2018 er celp döneminde silâhaltına alınacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar, 1111 sayılı askerlik kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca müteakip maddelerde açıklandı. Şubat 2018 er celp dönemi açıklaması şöyle:

- 1998 doğumlu ve bunlarla işleme tabi er statüsündeki yükümlülerden, kayıtlı olduğu askerlik şubesinin genel celp dönemi şubat 2018 olanlar,

- Celp dönemi şubat 2018 olmadığı halde, şubat 2018 celp döneminde silâhaltına alınmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulunanlar,

- Yasal nedenlerle askerlikleri ertelenenler ile sevkleri tehir edilenlerden, erteleme ve sevk tehir şartlarını kaybettiklerinden şubat 2018 er celp döneminde sevke tabi olanların sevkleri yapılacak.

- Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 12 ocak 2018 tarihinden itibaren öğrenebilecekler, nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle askerlik şubelerinden veya e-devlet üzerinden sevk evrakını alabilecekler.

Şubat 2018 er celbinde sevke tabi yükümlüler için tarihler

- Askerlik şubelerinden 12 ocak - 31 ocak 2018,

- e-devlet üzerinden 12 - 25 ocak 2018 tarihlerinde yaptırabilecekler.

İkinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini;

- Askerlik şubelerinden 01 mart - 13 mart 2018,

- e-devlet üzerinden 01 - 08 mart 2018 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.

Askerlik yol ve iaşe ücretleri nasıl alınır

Sevk evrakını alan yükümlüler yol ve iaşe bedellerini nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle PTT işyerlerinden veya PTT kart ile PTT matiklerden alabilecekler.

Bakaya kalmamak için bu tarihlere dikkat

5. Şubat 2018 er celbi 1’inci grupta sevke tabi olanlardan 31 ocak 2018 dahil, 2’nci grupta sevke tabi olanlardan 13 mart 2018 dahil tarihine kadar sevk işlemini yaptırmayanlar ile sevk evrakını aldıkları halde kendilerine tanınan yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katılmayanlar, 1111 sayılı askerlik kanununun 89’uncu maddesi gereğince bakaya işlemine tabi tutulacaklar.

E-devlet şifrenizi ücretsiz nasıl yenileyebilirsiniz?

e-Devlet Şifrenizi unutursanız yeniden temin etmek için PTT şubelerine başvurmak zorunda değilsiniz. Eğer daha önce kullanıcı profilinize cep telefonu bilginizi tanımladıysanız, şifrenizi kendi kendinize ücretsiz olarak yenileyebilirsiniz. Şifre yenileme işlemini aşağıdaki adresten gerçekleştirebilirsiniz.

01:00 dk 04 Aralık 2017 Yeni Şafak Yemin töreni öncesi muhteşem gösteri Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığında görevli 1997/4 tertip bir grup acemi er, tören alanında gelen ailelerini "harmandalı" oynayarak karşıladı. Bu gösteriyi büyük bir beğeni ile izleyen aileler, sonunda bir askerin göğsünden Türk bayrağı çıkararak açmasını ayakta alkışladılar. Yemin töreni yaş kütüğüne dönem plaketinin çakılmasıyla devam edilen törende, birliğe ilk katılan erlere ödülleri verilmesi ile devam etti. Acemi askerin Jandarma Marşı'nın okunması ve tören geçidinin ardından yemin töreni sona erdi.





ASKERLİK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Her ne kadar askerlere gerekli temel tecçizat sağlansa da askere gidenlere tavsdiye edilen bazı kişisel eşyalar bulunmaktadır.

1. Boyuna Asılabilen İpli Cüzdan

2. Banyo MalzemeleriŞampuan, lif, sabun, kulak temizleme çubuğu almanızda fayda var. Yüz havlusu ve banyo havlusu girişte veriliyor.

3. Kişisel Bakım MalzemeleriTırnak makası, cımbız alın veya ihtiyacınız olan başka özel bakım malzemeleri...

4. El ve Yüz İçin Vücut KremiAskerde açık alanda hava değişiminden, soğuktan veya sıcaktan el, yüz ve dudak çatlamaları gerçekleşiyor. Bunlar için el, yüz, dudak kremleri almanızda fayda var.

5. İçlikAcemilik eğitim döneminiz kış mevsimine denk geliyorsa mutlaka içlik alınız.

6. Bot Kilidi ve Valiz Kilidi

7. Traş MalzemeleriTraş köpüğü, traş bıçağı. Koltuk altı ve genital bölgedeki kılları almak için 2-3 adet banyo traş bıçağı alın. Elektrik ile çalışan traş makinası ve kolonya yasaktır.

8. SaatNöbet, içtima, kalkış saati kadar pek çok şey için iyi bir saatinizin olması gereklidir.

9. Ankesörlü Telefon Kartı ve Askercell HizmetiAnkesörlü telefon ile konuşmak için telefon kartı alınız. Telefon kartları kantinde satlsa da çabucak tükenmektedir.2015 ile hizmete giren Askercell hizmeti sayesinde Turkcell faturasız hattınız

ile kamerasız bir telefona Askercell hizmeti tanımlatıp bu telefon ile gidebilirsiniz.

10. Bot Boyası ve Bot FırçasıHer sabah botunuz boyalı şekilde içtimalara çıkacağınızdan bot boyası ve fırçası almalısınız.

11. İğne iplik ve Çengelli iğneKıyafet onarımı veya yataqınızı düzenli yapmanıza yardımcı olması için yanınızda götürmenizde fayda var.

12. Ortopedik tabanlık ve VatkaAyaklarınızın botlarda nasırlanmamasını istiyorsanız369. ortopedik tabanlık ve topuğa koymak için 3-4 vatka alabilirsiniz. Ayak topuğunuz 3. günden sonra bota vurmaya, ezilmeye başlayacaktır vatkayı topuğunuz ile botunuz arasına yerleştirerek bunu engellemiş olursunuz.

13. Askılık

14. Islak Mendil ve Selpak

15. Yara bandı ve Kulak tıkacı

16. Sivil GiysilerÇarşıya çıktığınızda giyebilmek için yanınızda bir miktar sivil kıyafet de bulunmalıdır.

17. Bankamatik Kartı

18. Mantar Kremi

19. Seccade (Namaz Kılıyorsanız)