e-Okul VBS giriş! 2018 MEB e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ekranı!

e-Okul girişi yaparak tüm sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 2018 yılında öğrenciler okulla ilgili tüm gelişmeleri yine e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden takip edebilecekler. Sizler de e-Okul girişi yaparak yeni dönemde sizi ne gibi bir yeniliklerin beklediğini öğrenmek istiyorsanız haberimizi inceleyebilirsiniz.

e-Okul VBS ekranı

e-Okul VBS mobil uygulamalar

Android uygulaması için tıklayınız

Apple uygulaması için tıklayınız

E-Okul ile hangi sorgulamalar yapılır?

E-okul sisteminde öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezî olarak yapılacak sınavların (TEOG, DPY-B vb.) başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri (takdir, teşekkür, onur vb.), haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları, duyurular ve birçok modül üzerinden bilgi girişleri T.C. Milli Eğitim Bakanlığı sunucularına girilmektedir.

E-okul modülünün haricinde, velilerin öğrencilerin okul durumlarının takibi için açılmış olan e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-okul VBS) bulunmaktadır. Bu sistemde ise öğrencinin devamsızlıkları, ders programı, davranış notları, sınav tarihleri, okul tarafından yapılan duyurular, merkezî sınavların giriş belgeleri veya tercih sonuçları bu sistem üzerinden Türkiye Cumhuriyeti (TC) Kimlik Numarası ve okul numarası girildikten sonra birkaç güvenlik sorusuna cevap verilerek takip edilebilmektedir.

E-Okul Şifre alma işlemleri neler?

E-Okul şifre almak işlemleri de bir kaç adımdan oluşmaktadır. Aşağıdaki adımları izleyerek e-okul şifresi edinebilir ve sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-okul veli bilgilendirme sistemine şu şekilde giriş yapabilirsiniz;

Başlangıç olarak,e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapınız.

Daha sonra karşınıza bir ekran gelecektir ve burada; 'Öğrenci T.C Kimlik No', 'Öğrenci Okul No' ve 'Resimdeki Rakamlar' şeklinde sıralanan bölümler bulunmaktadır.

Ardından, tüm bu alanları doldurduktan sonra en alt bölümde yer alan 'Giriş' seçeneğine tıkayınız.

Veliler bu şekilde e-okul veli bilgilendirme sistemine giriş yaptıktan sonra aşağıda belirtmiş olduğumuz öğrencilerle ilgili şu bilgilere ulaşabilirler;

Devamsızlık durumu,

Sınav, proje ve davranış notları,

Takdir, teşekkür belgesi gibi belgelerin bilgisi,

Gelişim raporları,

Karne notları.