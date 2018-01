e-Okul VBS giriş! e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile hesaplama işlemleri

e-Okul VBS girişi yapmak oldukça kolaydır. Hem yönetim bilgi sistemi hem de veli bilgilendirme sistemi bulunan bilgilendirme portalında karne notlarınızı çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Girilen tüm sınavların sonuçları ve öğretmenler tarafından verilen sözlü notları tamamen e-Okul üzerindeki yerini aldı. İşte e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ve hesaplama işlemleri.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-okul VBS) ile sözlü-yazılı sınav, proje ödevleri, karne notları, takdir-teşekkür belgesi durumu ve en önemlisi devamsızlık gün sayısının takibini yapmak artık oldukça basit. E-okul uygulamasıyla TEOG sınav sonuçları ve TEOG yerleştirme sonuçlarını da takip etmek oldukça basit.

E-okul uygulamasını Google Play Store'dan Android uygulamasını ve iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlara indirmek oldukça kolay bir işlem.

6, 7, 8 ve 9. sınıflar için takdir ve teşekkür hesaplama 6, 7, 8 ve 9. sınıflar için takdir ve teşekkür hesaplama işlemleri haberimizde. Sömestr tatiline artık sayılı günler kaldı. Gerçekleştirilen sınavların sonuçları ve sözlü notları ise e-Okul VBS üzerindeki yerini alıyor. Öğrenciler ise açıklanan sonuçlara göre ufak bir hesaplama yöntemiyle takdir ve teşekkür hesaplaması yapabiliyorlar. İşte tüm sınıflar için takdir ve teşekkür hesaplaması…e-Okul'a nasıl giriş yapılır?e-Okul VBS'ye giriş yaparak rahatlıkla girdiğiniz sınavların sonuçlarını öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki haberimiz üzerinden e-Okul VBS ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz.e-Okul ile karne notlarını öğrenE-okul ile takdir-teşekkür hesaplamaDönem sonuna yaklaşılmasıyla birlikte öğrenciler tarafından takdir-teşekkür hesaplama işleminin nasıl yapıldığı da merak edilmeye başlandı. Takdir-teşekkür hesaplama E-Okul üzerinden yapılabilir. Öğrencilerin hesaplama yapabilmesi için, öğretmenler tarafından tüm ders notlarının sisteme yüklenmiş olması gerekir. Ders notları sisteme yüklendikten sonra, yıl sonu başarı puanına bakılır. Dönem sonunda hangi belgenin alınacağını, yıl sonu başarı puanı belirler. Dönem sonunda yıl sonu başarı puanı;85,00 – 100 puan aralığında olanlar takdir belgesi,70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar da teşekkür belgesi almaya hak kazanırlar.Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?Ders notlarınızı biliyor ve hesaplama işleminin nasıl yapılacağını bilmiyorsanız sizlere sunacağımız bağlantıları kullanabilirsiniz. Aşağıda vereceğimiz bağlantılar aracılığıyla notlarınızı yazarak alacağınız belgeyi görebilirsiniz.https://takdir-tesekkur.hesaplama.net/Bu sayfa ile gerekli alanlara notlarınızı yazabilir ve alacağınız belgeyi görebilirsiniz.

E-okul veli bilgilendirme sisteminde;

Türkiye Cumhuriyeti (TC) kimlik numarası

Okul numarası

Birkaç güvenlik sorusu yanıtlanarak sisteme kolayca giriş yapılabilmektedir.

E-OKUL SİSTEMİ NEDİR?

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında resmi okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul, imam hatip ortaokulları ve yatılı bölge ortaokullarının değerlendirilmesini sağlayacak "Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standatları Modülü" veri girişine açılmıştır (Veliler, Veli T.C. Kimlik No ve Öğrenci No ile, öğrenciler ise Öğrenci T.C. Kimlik no ve Öğrenci Noile giriş yapacaklardır. Mobil e-okul sistemi ile veliler öğrencilerinin okul durumu telefonlarına gelecek SMS aracılığıyla öğrenebilmektedir.

Mobil e-okul bilgi servisini kullanmak için sisteme üye olmak yeterlidir. Veliler öğrenci bilgilerini mobil ortamdan kısa mesaj servisi SMS ile otomatik olarak alabilmektedir. Bunun için yapılması gereken sisteme üye olmaktır.

Servise üye olmak için öğrenci T.C. Kimlik Numarası’nı cep telefonundan kısa mesajla 8383 numarasına göndermek yeterli olmaktadır. Servise üye olan veya üye olmayan tüm kullanıcıların yaptığı her bir sorgulama için belli bir ücretlendirme yapılmaktadır ve bu ücretlendirme minimum seviyededir.