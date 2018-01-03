e-Okul VBS giriş! e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile hesaplama işlemleri

e-Okul VBS girişi yapmak oldukça kolaydır. Hem yönetim bilgi sistemi hem de veli bilgilendirme sistemi bulunan bilgilendirme portalında karne notlarınızı çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Girilen tüm sınavların sonuçları ve öğretmenler tarafından verilen sözlü notları tamamen e-Okul üzerindeki yerini aldı. İşte e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ve hesaplama işlemleri.
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-okul VBS) ile sözlü-yazılı sınav, proje ödevleri, karne notları, takdir-teşekkür belgesi durumu ve en önemlisi devamsızlık gün sayısının takibini yapmak artık oldukça basit. E-okul uygulamasıyla TEOG sınav sonuçları ve TEOG yerleştirme sonuçlarını da takip etmek oldukça basit.
E-okul uygulamasını Google Play Store'dan Android uygulamasını ve iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlara indirmek oldukça kolay bir işlem.
E-OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?
- E-okul veli bilgilendirme sisteminde;
- Türkiye Cumhuriyeti (TC) kimlik numarası
- Okul numarası
- Birkaç güvenlik sorusu yanıtlanarak sisteme kolayca giriş yapılabilmektedir.
E-OKUL SİSTEMİ NEDİR?
2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında resmi okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul, imam hatip ortaokulları ve yatılı bölge ortaokullarının değerlendirilmesini sağlayacak "Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standatları Modülü" veri girişine açılmıştır (Veliler, Veli T.C. Kimlik No ve Öğrenci No ile, öğrenciler ise Öğrenci T.C. Kimlik no ve Öğrenci Noile giriş yapacaklardır. Mobil e-okul sistemi ile veliler öğrencilerinin okul durumu telefonlarına gelecek SMS aracılığıyla öğrenebilmektedir.
Mobil e-okul bilgi servisini kullanmak için sisteme üye olmak yeterlidir. Veliler öğrenci bilgilerini mobil ortamdan kısa mesaj servisi SMS ile otomatik olarak alabilmektedir. Bunun için yapılması gereken sisteme üye olmaktır.
Servise üye olmak için öğrenci T.C. Kimlik Numarası’nı cep telefonundan kısa mesajla 8383 numarasına göndermek yeterli olmaktadır. Servise üye olan veya üye olmayan tüm kullanıcıların yaptığı her bir sorgulama için belli bir ücretlendirme yapılmaktadır ve bu ücretlendirme minimum seviyededir.
Yorum