e-Okul VBS giriş ve sorgulama! e-Okul ile takdir ve teşekkür hesaplama!

e-Okul VBS ile takdir ve teşekkür hesaplaması yapmak çok kolay. 15 tatiline çok az bir süre kala öğrenciler şimdiden hangi belgeyi alacaklarını merak ediyor. Sizlere sunacağımız bilgilerle çok rahat bir şekilde yazılı sonuçlarını görebilecek ve takdir teşekkür hesaplaması yapabileceksiniz. İşte e-Okul VBS giriş ekranı.

e-Okul'a nasıl giriş yapılır?

e-Okul VBS'ye giriş yaparak rahatlıkla girdiğiniz sınavların sonuçlarını öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki haberimiz üzerinden e-Okul VBS ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

E-okul ile takdir-teşekkür hesaplama

Dönem sonuna yaklaşılmasıyla birlikte öğrenciler tarafından takdir-teşekkür hesaplama işleminin nasıl yapıldığı da merak edilmeye başlandı. Takdir-teşekkür hesaplama E-Okul üzerinden yapılabilir. Öğrencilerin hesaplama yapabilmesi için, öğretmenler tarafından tüm ders notlarının sisteme yüklenmiş olması gerekir. Ders notları sisteme yüklendikten sonra, yıl sonu başarı puanına bakılır. Dönem sonunda hangi belgenin alınacağını, yıl sonu başarı puanı belirler. Dönem sonunda yıl sonu başarı puanı;

85,00 – 100 puan aralığında olanlar takdir belgesi,

70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar da teşekkür belgesi almaya hak kazanırlar.

Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?

Ders notlarınızı biliyor ve hesaplama işleminin nasıl yapılacağını bilmiyorsanız sizlere sunacağımız bağlantıları kullanabilirsiniz. Aşağıda vereceğimiz bağlantılar aracılığıyla notlarınızı yazarak alacağınız belgeyi görebilirsiniz.

https://takdir-tesekkur.hesaplama.net/

Bu sayfa ile gerekli alanlara notlarınızı yazabilir ve alacağınız belgeyi görebilirsiniz.