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e-Okul VBS ile hem yazılı hem de sözlü sonuçlarını öğrenme

15 tatile çok az bir süre kala öğrenciler girdikleri sınav sonuçlarını MEB tarafından hizmete alınan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyorlar. Öğrenilen sonuçlar ise kolayca takdir ve teşekkür hesaplaması yapabilmek mümkün. İşte e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı.

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e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile hem yazılı hem de sözlü sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile hem yazılı hem de sözlü sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

e-Okul VBS MEB tarafından hizmete alınmış detaylı raporlama öğrenilen bir bilgilendirme sistemidir. e-Okul ile dönemlere göre birçok sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Okullarda son haftalara girildikçe daha çok yazılı ve sözlü sonuçları için sorgulama yapılan e-Okul’da dönemsel olarak da ortak sınavların sonuçları da öğreniliyor. İşte e-Okul VBS giriş ve sorgulama ekranı.

E-okul girişi nasıl yapılır?

E-Okul girişi yapmak oldukça kolaydır. İlk yapmanız gereken yukarıda verdiğimiz bağlantıya tıklamanız. Daha sonra açılan sayfadaki 'öğrenci kimlik no' , 'Öğrenci okul no' ve yan tarafında çıkan resimdeki rakamları yazarak giriş tuşuna basmanız gerekiyor. Ardından karşınıza gelen ekranda öğrenciyi doğrulamak ve sorulan sorulara göre T.C kimlik no üzerindeki bilgileri girmeniz gerekecek. Bu işlemlerin ardından e-okul öğrenci sayfasına girişini tamamlamış oluyorsunuz.

e-Okul giriş için tıklayınız

E-Okul, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılmış olan bir okul yönetim bilgi sistemi web yazılımıdır. Bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içeren bir sistemdir. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilmektedir.

E-Okul ile hangi sorgulamalar yapılır?

E-okul sisteminde öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezî olarak yapılacak sınavların (TEOG, DPY-B vb.) başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri (takdir, teşekkür, onur vb.), haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları, duyurular ve birçok modül üzerinden bilgi girişleri T.C. Milli Eğitim Bakanlığı sunucularına girilmektedir.

E-okul modülünün haricinde, velilerin öğrencilerin okul durumlarının takibi için açılmış olan e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-okul VBS) bulunmaktadır. Bu sistemde ise öğrencinin devamsızlıkları, ders programı, davranış notları, sınav tarihleri, okul tarafından yapılan duyurular, merkezî sınavların giriş belgeleri veya tercih sonuçları bu sistem üzerinden Türkiye Cumhuriyeti (TC) Kimlik Numarası ve okul numarası girildikten sonra birkaç güvenlik sorusuna cevap verilerek takip edilebilmektedir.

E-okul ile takdir-teşekkür hesaplama
E-okul ile takdir-teşekkür hesaplama

19 Haziran’da okullar yarı yıl tatiline girecek ve öğrenciler ilk dönem karnelerine kavuşacak. Derslerinde belli bir başarıyı yakalayan öğrenciler takdir veya teşekkür belgesiyle onurlandıracak. 15 tatile sayılı günler kala veliler ve öğrenciler ise durumlarını öğrenebilmek adına e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne giriş yapıyor. E-okul üzerinden karne noktalarını gören öğrenciler takdir ya da teşekkür mü alacaklar öğrenebilecek. İşte e-Okul karne notu görüntüleme ve takdir teşekkür hesaplama…E-okul ile takdir-teşekkür hesaplamaDönem sonuna yaklaşılmasıyla birlikte öğrenciler tarafından takdir-teşekkür hesaplama işleminin nasıl yapıldığı da merak edilmeye başlandı. Takdir-teşekkür hesaplama E-Okul üzerinden yapılabilir. Öğrencilerin hesaplama yapabilmesi için, öğretmenler tarafından tüm ders notlarının sisteme yüklenmiş olması gerekir. Ders notları sisteme yüklendikten sonra, yıl sonu başarı puanına bakılır. Dönem sonunda hangi belgenin alınacağını, yıl sonu başarı puanı belirler. Dönem sonunda yıl sonu başarı puanı;85,00 – 100 puan aralığında olanlar takdir belgesi,70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar da teşekkür belgesi almaya hak kazanırlar.E-okul giriş sayfası için tıklayınız...E-okul girişi nasıl yapılır?Kullanımı ve girişi oldukça kolay olan e-okul üzerinden öğrenciye dair sınav sonuçları, devamsızlık bilgileri ve okul tarafından yapılan duyurulara ulaşmak için ilk yapmanız gereken, e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden öğrencinin T.C. kimlik numarasıyla öğrencinin okul numarasını eksiksiz bir şekilde girerek sisteme girmeniz. Bilgisayar üzerinden erişim sağlandığı gibi E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi uygulaması akıllı telefonlarda da mobil olarak kullanılabiliyor.Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açıl e-okul, bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içeren bir sistemdir.

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