Özgün e-Okul VBS ile yazılı sonuçları öğrenme ve sorgulama
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e-Okul VBS ile yazılı sonuçları öğrenme ve sorgulama

e-Okul VBS aracılığı ile okullarda gerçekleştirilen sınavların sonuçlarını öğrenebilirsiniz. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ni ise hem mobil cihazlardan hem de online olarak takip edebilirsiniz.

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e-Okul VBS ile yazılı sonuçları öğrenme ve sorgulama
e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile çocuğunuzun eğitimini yakından takip edebilirsiniz.

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi son zamanların en yoğun günlerinden birini yaşıyor. Okulla ilgili tüm verilere ulaşmak isteyen veliler çocuklarının eğitimlerini yakından takip edebilmek adına Veli Bilgilendirme Sistemi’ni inceliyorlar. İşte e-Okul VBS ile ilgili her şey…

e-Okul son zamanlarda velilerin en büyük yardımcısı konumunda. Çocuğunun gelişimini yakından takip edebilmek adına sisteme giriş yapan veliler tüm bilgilere tek bir adresten ulaşabiliyorlar.

Peki e-Okul ile hangi sorgulamalar yapılabilir?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden birçok sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz. Bunlardan bazıları ise;

Karne notları öğrenme

Sözlü sonuçlarını öğrenme

Yazılı sonuçlarını öğrenme

Gerçekleştirilen ortak sınavların sonuçlarını görebilme

Devamsızlık sorgulayabilme

Okulla ilgili tüm duyurular

Ayrıntılı bilgi ekranı gibi birçok işlemi çok rahat bir şekilde tek bir adres üzerinden öğrenebilirsiniz.

Nerede olursanız olun e-Okul VBS uygulamasını takip edebilirsiniz. Mobil uygulamalar sayesinde öğrenciye ait tüm bilgileri hem iOS hem de Android cihazlardan takip edebilme şansına sahip olabilirsiniz.

e-Okul tasarımı değişti

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nin arayüzü değişti. Daha basit ve kullanışlı bir hale gelen sistem, duyuruları daha görünür hale getirdi. Aynı zamanda da tüm kullanıcılar için kolay bir sunum haline geldi.

e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi nedir?

e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi eğitimciler için hazırlanmış bir sistemdir. Velilerin notları görebilmeleri adına öğretmenlerin veri girişi yapabildikleri yerdir. Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden verileri işleyen öğretmenler, e-Okul VBS ile velilerin sonuçları görmesine olanak sağlayan domino taşlardır.

e-Okul uygulamaları

e-Okul VBS uygulamalarını aşağıdaki adresler üzerinden rahatlıkla öğrenebilirsiniz.
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