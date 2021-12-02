e-Okul VBS ile yazılı sonuçları öğrenme ve sorgulama

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi son zamanların en yoğun günlerinden birini yaşıyor. Okulla ilgili tüm verilere ulaşmak isteyen veliler çocuklarının eğitimlerini yakından takip edebilmek adına Veli Bilgilendirme Sistemi’ni inceliyorlar. İşte e-Okul VBS ile ilgili her şey…

e-Okul son zamanlarda velilerin en büyük yardımcısı konumunda. Çocuğunun gelişimini yakından takip edebilmek adına sisteme giriş yapan veliler tüm bilgilere tek bir adresten ulaşabiliyorlar.

Peki e-Okul ile hangi sorgulamalar yapılabilir?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden birçok sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz. Bunlardan bazıları ise;

Karne notları öğrenme

Sözlü sonuçlarını öğrenme

Yazılı sonuçlarını öğrenme

Gerçekleştirilen ortak sınavların sonuçlarını görebilme

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Devamsızlık sorgulayabilme

Okulla ilgili tüm duyurular

Ayrıntılı bilgi ekranı gibi birçok işlemi çok rahat bir şekilde tek bir adres üzerinden öğrenebilirsiniz.

Nerede olursanız olun e-Okul VBS uygulamasını takip edebilirsiniz. Mobil uygulamalar sayesinde öğrenciye ait tüm bilgileri hem iOS hem de Android cihazlardan takip edebilme şansına sahip olabilirsiniz.

e-Okul tasarımı değişti

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nin arayüzü değişti. Daha basit ve kullanışlı bir hale gelen sistem, duyuruları daha görünür hale getirdi. Aynı zamanda da tüm kullanıcılar için kolay bir sunum haline geldi.

e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi nedir?

e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi eğitimciler için hazırlanmış bir sistemdir. Velilerin notları görebilmeleri adına öğretmenlerin veri girişi yapabildikleri yerdir. Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden verileri işleyen öğretmenler, e-Okul VBS ile velilerin sonuçları görmesine olanak sağlayan domino taşlardır.

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e-Okul uygulamaları

e-Okul VBS uygulamalarını aşağıdaki adresler üzerinden rahatlıkla öğrenebilirsiniz.