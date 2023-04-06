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e-OKUL VBS Öğrenci Giriş Ekranı: e-OKUL sınav sonucu ve devamsızlık sorgulama

MEB'in 2022-2023 eğtim ve öğretim yılı takvimine göre, ikinci dönem ara tatili Ramazan Bayramı başlangıcı nedeniyle 3,5 gün sürecek. 17 Nisan'da başlayan ikinci ara tatil 20 Nisan'da sona erecek. 19 milyonu aşkın öğrenci yarıyıl tatilini 23 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında yapacak. 2 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek. MEB tarafından hizmete açılan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden devamsızlık bilgileri, haftalık ders programları, sınav tarihleri, sınav sonuçları görüntülenebilecek. Peki, E-Okul VBS'ye nasıl giriş yapılır? İşte MEB E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS giriş ekranı.

17:34 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
e okul vbs

e okul vbs

e-Okul Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenci velileri, öğrenciler ve öğretmenler tarafından kullanılabilen bir sistem. Okulların kapanmasına kısa bir süre kala E-Okul VBS giriş ekranı sıklıkla sorgulanıyor. Peki, E-Okul VBS giriş ekranına nasıl erişilir?

E-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI

e-Okul'a giriş yapmak için öncelikle
adresine gitmelisiniz. Bu adreste sisteme giriş yapmak isteyen öğretmenler e-Okul Yönetimi Bilgi Sistemi Girişi sekmesini, sisteme giriş yapmak isteyen öğrenciler ve veliler ise Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi sekmesini seçmelidir.

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

E-OKUL SINAV SONUÇLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

E-Okul girişi ile not bilgilerinizi menüdeki "Not Bilgisi" bölümüne tıklayarak öğrenebilirsiniz.

E Okul üzerinden sınav tarihler, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi görüntüleme de mümkün oluyor.

2022-2023 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak. İkinci ara tatil, 21 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek. 16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak.


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39 dakika önce
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