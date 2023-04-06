e-OKUL VBS Öğrenci Giriş Ekranı: e-OKUL sınav sonucu ve devamsızlık sorgulama

e-Okul'a giriş yapmak için öncelikle

adresine gitmelisiniz. Bu adreste sisteme giriş yapmak isteyen öğretmenler e-Okul Yönetimi Bilgi Sistemi Girişi sekmesini, sisteme giriş yapmak isteyen öğrenciler ve veliler ise Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi sekmesini seçmelidir.