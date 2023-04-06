e-OKUL VBS Öğrenci Giriş Ekranı: e-OKUL sınav sonucu ve devamsızlık sorgulama

e okul vbs
e-Okul Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenci velileri, öğrenciler ve öğretmenler tarafından kullanılabilen bir sistem. Okulların kapanmasına kısa bir süre kala E-Okul VBS giriş ekranı sıklıkla sorgulanıyor. Peki, E-Okul VBS giriş ekranına nasıl erişilir?
E-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI
E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.
E-OKUL SINAV SONUÇLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
E-Okul girişi ile not bilgilerinizi menüdeki "Not Bilgisi" bölümüne tıklayarak öğrenebilirsiniz.
E Okul üzerinden sınav tarihler, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi görüntüleme de mümkün oluyor.
2022-2023 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak. İkinci ara tatil, 21 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek. 16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak.